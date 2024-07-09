Beryl ve daha fazlası
Nedir, kimdir bu Beryl? Şimdi ismi Beril olan arkadaşlarımız “buyrun benim!” diyor olabilirler ama bahsedeceğim Beryl başka.
Bu Beryl geçtiğimiz haftalarda Karaipler’de başlayan ve oradan Orta Amerika’yı aşıp Meksika Körfezi üzerinden ABD’nin Teksas kıyılarına ulaşan bir “kategori 2” kasırga. Kasırga deyince hemen petrol ve doğal gaz yatırımcıları kulak kabartırlar çünkü Meksika Körfezi’nde bir sürü büyük şirketin deniz üstü platformları var. Geçmiş tecrübelerden hareketle biliyoruz ki bu bölgede etkili olan kasırgalar önlerine gelen platformlarda hasara neden olurken aynı zamanda platformların işlemesini de imkânsız hale getirir.
Bu durumda petrol – gaz üretimi sekteye uğrar ve ilgili platformda oluşan zarar, sahibi olan şirket için önemli bir gider haline gelebilir. Sonuçta petrol ve gaz fiyatlarında yükseliş ihtimali artarken enerji şirketlerinin hisselerinde de baskı oluşabilir. Neyse ki kasırga karaya ulaşmak üzere ve genellikle karada ilerledikçe kasırganın etkisi azalır ve sönümlenir.
Berly henüz 2. kategoride
Endişeye mahal yok; Beryl henüz sadece kategori 2. Kasırganın en şiddetlisi kategori 5 olurken en zayıfı kategori 1 oluyor. Ama zayıf dediğime bakmayın, onun bile ölçeklerdeki yeri rüzgârın saatte 119-153 km hızla estiği bölge. Yani bizim hayatımızda pek görmediğimiz bir güçten bahsediyoruz. Kategori 5 ise rüzgâr hızının saatte 252 km yi aşmasıyla tanımlanır ve çok çok büyük zararlar vermesi beklenir. Neyse ki Beryl bu güçte değil ve karaya çıktığında büyük ihtimalle zayıflayarak sönümlenecek.
Bu arada size kasırgaların isimlerinin hikayesini anlatmamıştım, haydi bir bakalım o konuya. Geçmişte bir kaynakta kasırgalara bilim insanlarının karılarının adlarının verildiğini okumuştum ama bunu doğrulayamam. O yüzden işin o kısmını atlayalım. Diğer bir görüş ise kasırgaların değişken ve öngörülemez davranışları nedeniyle kadın isimleriyle adlandırılmış olması ama bu da işin Televole kısmı, o topa da girmeyelim.
Gelelim gerçek konuya; aslında hali hazırda Atlantik’te oluşan kasırgalar için Dünya Meteoroloji Organizasyonu tarafından hazırlanmış 6 ayrı isim listesi bulunuyor. Her sene için sıradaki liste kullanılıyor. Bu da demektir ki bu senenin isimleri 6 sene sonra yeniden kullanılacak. Ama bir istisna ile; eğer kasırgalardan birisi çok büyük hasar verirse o kasırganın ismi emekliye ayrılıyor ve bir daha kullanılmıyor. Böylece o isim tarihsel olarak daha kolay hatırlanıyor. Yerine ise başka bir isim giriyor.
Örneklerden birisi 2005’te gelen Katrina. Hesaplara göre $160 mio’dan fazla maddi hasar oluşturdu ve New Orleans’daki nüfusun %29 azalmasına neden oldu. Bunun üzerine Katrina’nın ismi listelerden çıkarıldı ve yerine Katia ismi girdi. 2021’de vuran Ida Kasırgası’nın ismi ise verdiği büyük zarar sonra emekliye ayrıldı ve listeye İmani olarak yeni bir isim girdi.
Kasırga konusunun sonuna geldik ama gaz ve/veya petrol trade etmek isteyenler için okuduğum raporlardan bir paylaşım yapayım; Beryl’in önünde sadece Shell’e ait bir petrol platformu olduğu söyleniyor ve bu platformda iş durmuş vaziyette. Ancak sadece bir platformun etkilenmiş olması teorik olarak küresel veya bölgesel üretimi düşürmeyecektir. Bu nedenle petrolde kasırga fiyatlanması olacağını sanmıyorum.
Diğer yandan doğal gazda ise senenin dönemsel olarak fiyatın yükseldiği aylarına geldik. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada doğal gaz stoklarının miktarı, stok değişimi ve Henry Hub doğal gazı kontratının fiyat grafiğini paylaşmıştım, bir göz atmak ufuk açabilir. Stokların azalmaya başlaması da yine dönemsel olarak gerçekleşen bir olay ve yukarı yönlü fiyat hareketini destekler. Son 2 haftada fiyatın hızlıca düşmesi ise yakın zamanda olası bir yükselişe kapıyı açacaktır. Bu nedenle doğal gazı yakından izlemeye almakta fayda olabilir.
Fransız seçimi fırsat oldu
Fransa geçtiğimiz hafta sonu 2.tur oylamayı yaptı ve önceki turda beklenene göre oldukça az farkla önde götüren Le Pen’in sağ partisi bu sefer 3.lükle yetindi. Böylece “acaba Avrupa siyasi olarak bölünecek mi?” konusu şimdilik rafa kalktı. Ancak daha önce de dediğim gibi bu konu daha çok su götürür. Laf aramızda son seçimdeki sonucu beklemiyordum doğrusu…
Olayın piyasalarla ilgili tarafında ise ecnebilerin “relief rally” dedikleri rahatlama rallisi özellikle Fransız hisselerinde kendisini gösteriyor. Airbus’ından Carrefour’una, Sanofi’sinden Societe Generale’sine kadar birçok ana hissede güçlü yükselişler başladı bile. Fransız tahvilleri ise geçen haftaki utangaçlığını henüz üzerinden atabilmiş değil, alıcılar kendilerinden emin bir şekilde piyasaya gelmediler. Ancak Alman tahvilleri ile olan makas daralmaya devam ediyor. Görünüşe göre tahvil piyasası burada oluşan fırsatı değerlendiriyor.