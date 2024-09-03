Altını hala alıyor muyuz?
Hep söylerim, artık sürekli okuyucular da bilirler; sevseniz de sevmeseniz de piyasaların bel kemiğini faiz piyasası oluşturur.
Hemen hemen diğer her şey bir noktada faizden etkilenir. Bu faiz konusunun başında da Fed’in belirlediği politika faizi ve ara sıra ilişkiyi koparsa da ona bağlı çalışan tahvil faizleri geliyor. Direkt olarak etkilediği bir varlık ise kıymetli metaller ve dolayısıyla da altın. Şimdilerde Fed faizi indirme yoluna girmiş gözüküyor. Otomatik olarak bu noktada altının da düşen faiz karşısında yükselişe devam edeceğini düşünebilirsiniz.
Hatta bunu düşünen o kadar çok yatırımcı var ki dünyada, Mayıs 2024’ten bu yana kıymetli metal ETF’lerine olan para girişi durmaksızın devam ediyor. Ancak hayat o kadar kolay değil. Evet, altın büyük ihtimalle yükselmeye devam edecek çünkü faizler ilerleyen aylarda düşecek, hatta bana göre faiz artan bir hızla düşecek ve altın, gümüş buna yükselerek eşlik edecekler.
Ancak piyasanın şu anda sene sonuna kadar ısrarla 100 bps faiz indirimi fiyatlayarak Fed’in önünde koştuğunu göz önüne alırsak; senenin başında anlamsız bir şekilde 7 faiz fiyatlayıp sonra kendine geldiğini ama bu sırada faizi %5’ten %3.75’e indirip sonra kendine gelince tekrar %4.80’e savurduğunu da düşünürsek, şu anda faizin bulunduğu %3.76 - %3.97 aralığının tam olarak gerçeği yansıtmadığını değerlendirebiliriz.
Bu çerçevede piyasa TDI vs. gibi verilerle bir yolunu bulup 10 yıllık tahvil faizini yeniden %4 bölgesine taşırsa şaşırmamak lazım. Peki bu durumda gözümüzün bebeği, portföyümüzün nuru altın ne yapar? Çok da zor bir soru değil aslında. Farklı farklı bir sürü coğrafyada yaşanan savaş ortamının önümüzdeki 1 ay içinde kızışmaması halinde altın da bu aşırı fiyatlamanın törpülenmesine paralel olarak aşağı gelecektir. Sanki $2400/$2420 aralığı “bana gel” diye çağırıyor. Bu düşünceyi göz önünde bulundurmak lazım.
Hazır bilançosu yeni gelmişken; NVIDIA
İyi bilanço ve ileriye dönük görünüm açıklamasına rağmen yatırımcıları çok etkileyemedi. Ne kadar tuhaf değil mi? Önceki senenin aynı döneminde elde ettiği geliri 2 katından fazlaya katlayan ve ileriye dönük beklentisini de analist beklentilerinin üzerinde açıklayan bir şirketin hissesini neden ilk gün %7 satarlar ve sonrasında da toplamazlar?
Çünkü yatırımcılar ve traderlar arasında gezen fısıltı gazetesi daha iyisini bekliyordu ve şirket bunu veremedi. Sorun şu ki büyük önem addedilen Blackwell çipi ile ilgili açıklamalar yeterli olmadı. Oysa CEO Jensen üretime geçildiğinde bütün talebi karşılayacak kadar çip olacağını söylemişti. Tabi işin aslı piyasa açgözlüdür ve her şeyin daha dün yapılmış olmasını ister. Oysa Blackwell’in hayatı kolaylaştırmasına daha var.
İşte tam da bu nedenle piyasa biraz defansif kalmayı tercih etti bu hissede. Ama oyunun Blackwell perdesi başlamadı bile. Söylenen o ki, Blackwell ile birlikte şirket değerinden söz ederken inşalar – sıkı durun- $10 trilyon dan bahsedecekler. Teknoloji şirketi analisti değilim ama şükür yabancı dillerde okumayı biliyorum ve söylenen bu. Sannnnki Nvidia’nın önünde gidecek daha çok yolu var.
Büyük üstad satıyor
Diğer yandan herkesin bildiği üzere zamanlama bu işlerde en önemli kriterlerden birisidir ve görünüşe göre portföylere hisse eklemek için en iyi zamanda değiliz. Nitekim geçen hafta bir kez daha ABD hisse piyasalarında haber akışı bir kez daha Berkshire Hathaway’in Bank of America hisse satışı ile çalkalandı.
Çok kısa zaman önce Buffett yine BofA hissesi satarak pozisyon azaltmış ve yerine yeni hisse almamıştı. Size daha ilginç bir şey anlatayım mı? Berkshire Hathaway’ın ilgili yönetmelik gereği yaptığı en son pozisyon bildiriminde teknoloji hisselerinde %10’dan fazla pozisyon küçülttüğü görülüyor. 13F dokümanına göre nakte geçen miktarın daha azı ile hisse almışlar.
En yüksek miktarlı pozisyonlar ise finansallarda ve en büyük alım miktar olarak BofA hissesinde olmuş. İşin ilginç tarafı ise henüz yeni 13F açıklama zamanı gelmeden şirketin aldığı bu hisseleri satmaya başladığı haberleri geliyor. Sannnnki biraz piyasa riskini azaltmaya çalışıyor gibi geliyor. O yüzden yukarıda da bahsettiğim üzere NVDA hissesi ve diğer hisseleri almak için zamanlamayı iyi hesaplamak lazım.
VIX'de bir balina
Devam edelim… Ortamın hisselere balıklama dalmak için uygun olmayabileceğini konuşurken bir başka dikkat çekici konuyu ileteyim; geçtiğimiz hafta Eylül ayında bitecek olan VIX opsiyonlarda bir balina pozisyon gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ve Fed’in Eylül toplantısını da vade olarak içerecek şekilde alınan opsiyon stratejisi VIX’in 30’un üzerine gitmesi halinde maksimum getiriyi elde edecek.
Bu opsiyon makası için $9mio ödeyen yatırımcı maksimum olarak $2.8milyar kazanma potansiyeli taşıyor. Adamın kazanacağından ziyade ortamın karışmasına yönelik alınan pozisyonun büyüklüğü, Buffett’ın pozisyon azaltması, teknoloji şirketlerinin yeniden karlılıkta gaza basmak için zamana ihtiyaçları olması derken sannnnki ortalık biraz karışacak gibi.