Altını hala alıyor muyuz?

Hep söylerim, artık sürekli okuyucular da bi­lirler; sevseniz de sevmeseniz de piyasaların bel kemiğini faiz piyasası oluşturur.

Hemen he­men diğer her şey bir noktada faizden etkilenir. Bu faiz konusunun başında da Fed’in belirledi­ği politika faizi ve ara sıra ilişkiyi koparsa da ona bağlı çalışan tahvil faizleri geliyor. Direkt olarak etkilediği bir varlık ise kıymetli metaller ve dola­yısıyla da altın. Şimdilerde Fed faizi indirme yolu­na girmiş gözüküyor. Otomatik olarak bu noktada altının da düşen faiz karşısında yükselişe devam edeceğini düşünebilirsiniz.

Hatta bunu düşü­nen o kadar çok yatırımcı var ki dünyada, Mayıs 2024’ten bu yana kıymetli metal ETF’lerine olan para girişi durmaksızın devam ediyor. Ancak ha­yat o kadar kolay değil. Evet, altın büyük ihtimal­le yükselmeye devam edecek çünkü faizler iler­leyen aylarda düşecek, hatta bana göre faiz artan bir hızla düşecek ve altın, gümüş buna yükselerek eşlik edecekler.

Ancak piyasanın şu anda sene so­nuna kadar ısrarla 100 bps faiz indirimi fiyatlaya­rak Fed’in önünde koştuğunu göz önüne alırsak; senenin başında anlamsız bir şekilde 7 faiz fiyat­layıp sonra kendine geldiğini ama bu sırada faizi %5’ten %3.75’e indirip sonra kendine gelince tek­rar %4.80’e savurduğunu da düşünürsek, şu an­da faizin bulunduğu %3.76 - %3.97 aralığının tam olarak gerçeği yansıtmadığını değerlendirebiliriz.

Bu çerçevede piyasa TDI vs. gibi verilerle bir yolunu bulup 10 yıllık tahvil faizini yeniden %4 bölgesine taşırsa şaşırmamak lazım. Peki bu du­rumda gözümüzün bebeği, portföyümüzün nuru altın ne yapar? Çok da zor bir soru değil aslında. Farklı farklı bir sürü coğrafyada yaşanan savaş ortamının önümüzdeki 1 ay içinde kızışmaması halinde altın da bu aşırı fiyatlamanın törpülen­mesine paralel olarak aşağı gelecektir. San­ki $2400/$2420 aralığı “bana gel” diye çağırıyor. Bu düşünceyi göz önünde bulundurmak lazım.

Hazır bilançosu yeni gelmişken; NVIDIA

İyi bilanço ve ileriye dönük görünüm açıkla­masına rağmen yatırımcıları çok etkileyemedi. Ne kadar tuhaf değil mi? Önceki senenin aynı döneminde elde ettiği geliri 2 katından fazlaya katlayan ve ileriye dönük beklentisini de ana­list beklentilerinin üzerinde açıklayan bir şirke­tin hissesini neden ilk gün %7 satarlar ve sonra­sında da toplamazlar?

Çünkü yatırımcılar ve tra­derlar arasında gezen fısıltı gazetesi daha iyisini bekliyordu ve şirket bunu veremedi. Sorun şu ki büyük önem addedilen Blackwell çipi ile ilgi­li açıklamalar yeterli olmadı. Oysa CEO Jensen üretime geçildiğinde bütün talebi karşılayacak kadar çip olacağını söylemişti. Tabi işin aslı pi­yasa açgözlüdür ve her şeyin daha dün yapılmış olmasını ister. Oysa Blackwell’in hayatı kolay­laştırmasına daha var.

İşte tam da bu nedenle piyasa biraz defansif kalmayı tercih etti bu his­sede. Ama oyunun Blackwell perdesi başlamadı bile. Söylenen o ki, Blackwell ile birlikte şirket değerinden söz ederken inşalar – sıkı durun- $10 trilyon dan bahsedecekler. Teknoloji şirketi ana­listi değilim ama şükür yabancı dillerde okumayı biliyorum ve söylenen bu. Sannnnki Nvidia’nın önünde gidecek daha çok yolu var.

Büyük üstad satıyor

Diğer yandan herkesin bildiği üzere zaman­lama bu işlerde en önemli kriterlerden birisi­dir ve görünüşe göre portföylere hisse eklemek için en iyi zamanda değiliz. Nitekim geçen hafta bir kez daha ABD hisse piyasalarında haber akı­şı bir kez daha Berkshire Hathaway’in Bank of America hisse satışı ile çalkalandı.

Çok kısa za­man önce Buffett yine BofA hissesi satarak po­zisyon azaltmış ve yerine yeni hisse almamıştı. Size daha ilginç bir şey anlatayım mı? Berkshire Hathaway’ın ilgili yönetmelik gereği yaptığı en son pozisyon bildiriminde teknoloji hisselerinde %10’dan fazla pozisyon küçülttüğü görülüyor. 13F dokümanına göre nakte geçen miktarın daha azı ile hisse almışlar.

En yüksek miktarlı pozisyonlar ise finansallarda ve en büyük alım miktar olarak BofA hissesinde olmuş. İşin ilginç tarafı ise henüz yeni 13F açıklama zamanı gelmeden şirketin al­dığı bu hisseleri satmaya başladığı haberleri geli­yor. Sannnnki biraz piyasa riskini azaltmaya çalı­şıyor gibi geliyor. O yüzden yukarıda da bahsetti­ğim üzere NVDA hissesi ve diğer hisseleri almak için zamanlamayı iyi hesaplamak lazım.

VIX'de bir balina

Devam edelim… Ortamın hisselere balıkla­ma dalmak için uygun olmayabileceğini konu­şurken bir başka dikkat çekici konuyu ileteyim; geçtiğimiz hafta Eylül ayında bitecek olan VIX opsiyonlarda bir balina pozisyon gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ve Fed’in Eylül toplantısını da vade olarak içerecek şekilde alınan opsiyon stratejisi VIX’in 30’un üzerine gitmesi halin­de maksimum getiriyi elde edecek.

Bu opsiyon makası için $9mio ödeyen yatırımcı maksimum olarak $2.8milyar kazanma potansiyeli taşıyor. Adamın kazanacağından ziyade ortamın karış­masına yönelik alınan pozisyonun büyüklüğü, Buffett’ın pozisyon azaltması, teknoloji şirket­lerinin yeniden karlılıkta gaza basmak için za­mana ihtiyaçları olması derken sannnnki orta­lık biraz karışacak gibi.