Reaksiyon zamanı mı?
Eh, artık bilen - bilmeyen herkesin üzerine destanlar yazdığı carry trade işi bir yerlere kadar geldi. Daha hikayesi olur ve fiyatlamaları etkilemeye devam eder. Ancak daha bu işlerin başından bu yana dikkatimi çeken bir durum vardı ve en son Warren Buffet’ın Apple hisselerinde oldukça büyük bir pozisyon küçültmesine gitmesi şimdiye kadar ki en büyük çiviyi çakmış oldu…
Fon raporlarından ve haberlerinden takip ettiğim kadarıyla yaklaşık olarak geçen Temmuz ayından bu yana sistematik fonlar ve fon yöneticisi inisiyatifindeki fonların toplamda 1 trilyon Dolar’lık satış yaptığını görüyorum. Hatta kırılımına bakarsak bunun 700 milyar doları sistematik fonlardan geliyor. Ancak son 2 haftadaki 400 milyon Dolar’lık satış 2 aydır gelişen yumuşak pozisyon azaltmaya göre son derece sert ve derin oldu. Ama zaten hep böyle olmaz mı? Satışlar her zaman hızlı olur, bkz. VIX’teki yükseliş.
Pozisyonda değilseniz aslında buna yapıcı taraftan da bakabilirsiniz. Şöyle ki; malumunuz carry trade kullanarak elde edilen kaldıraçlı pozisyonlar, Japonya’da faizin yükselişi ile hızlıca kapatıldı. Bu durum sert düşüşlere neden olsa da aslında aşırılık oluşturan kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesine ve yeniden yükselmek için fiyat davranışına yer açtı – temel faktörler ayrı. Bazı raporlarda bu konuyla ilgili bahsedilen büyüklükler oldukça etkileyici: gerçekleşen satışlarla sistematik fonların ellerindeki kaldıraç %110’dan %50’lere inmiş durumda. CTA (Commodity Trading Advisor – piyasa ile aynı yönde pozisyon alanlar) pozisyonları ise %80’lerden sıfıra inmiş durumda.
Buraya kadarı durum tespitiydi. Bundan sonrasında neler olabileceğini düşünelim… ABD verilerinin zayıflamaya başladığını düşünürsek ekonomik atmosferin ısınmaya devam edeceği sanırım kaçınılmaz. Ancak burada önemli soru “ne kadar ısınacak?”
Bu sorunun cevabı sonuçta ABD’de ve belki de dünyada bir resesyon olacak mı, olmayacak mı muammasını açıklığa kavuşturacak. Bunun doğal sonucu olarak da piyasa fiyatlamaları şekillenecek. Bana sorarsanız cari durumdaki ABD verileri bir resesyona işaret etmekten uzak. O nedenle özellikle bireysellerin yeniden piyasada mallanmaları beklenebilir. Ancak daha büyük pozisyonları takla attıran fonlar ve kurumsal yapıların mevcut koşullar altında piyasaya girmekten imtina ettiğini düşünürsek para akışının çok güçlü olmayacağı yönünde bir fikir yürütebilirim. Hatta rallinin kırılganlığının da yüksek olabileceğini değerlendirmek gerekir.
Bu tür bir yatırım ortamında benim tercih edeceğim hisse portföyünde eser miktarda serpiştirilmiş teknoloji, yapay zeka hisseleri, daha çok GYO, sağlık, alt yapı hizmet sağlayıcıları (gaz, elektrik, su sağlayıcıları) olur. Bu haftalarda jeopolitik ortamın da kızışmasından dolayı kısa süreli olarak savunma sanayi hisseleri olabilirdi ama onlar için artık biraz geç kalındı. Doğrusu bu hisselerde bundan sonra gelecek ilk sıçramada kısmi kar almayı daha doğru buluyorum. Ama ilerleyen zamanlarda eğer geri çekilme olursa savunma sanayi hisseleri yine radarımda olacaktır.
Petrol düşecek (mişşş)
Bir süredir aslında temel dinamiklerin zayıflığından ve eskiden etkili olan değişkenlerin artık etkisini kaybetmesinden dolayı WTI petrolün 84 Dolar’dan 72 Dolar’a kadar gerilediğini gördük. Ancak bu hareketin daha derinleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğimi takip edeneler hatırlayacaklardır. Dinamikler aşağı ama Suudi Arabistan’ın petrolü 70 Dolar’ın altına bırakmak istemediğini hep söylüyordum. Geçen sene bu seviye 62 dolar bölgesindeydi. Şimdi ise fiyatın 75 Dolar’ın altına inişlerinde bir sebebin ortaya çıktığını ve alım geldiğini görüyoruz.
Bir bacağını daima İsrail’in oluşturduğu, diğer bacağını ise zaman zaman Ortadoğu’daki devletlerden birisinin veya birden fazlasının eş zamanlı oluşturduğu gerginlikler şimdilerde petrol fiyatını yukarı süren bir dinamik. Normal koşullarda dünya bu tür durumların yayılmayacağını düşündüğü için fiyatlamalar uzun sürmez. Ancak bu seferki hali hazırda uzun sürmüş durumda ve her platformda önem kazanmış durumda. Bölge her türlü gelişmeye açık görünüyor. Bu nedenle makro açıdan büyüme risklerine rağmen petrolün yukarı devam etme ihtimali hala oldukça yüksek. Teknik olarak 80-82 dolar aralığına kadar hareket devam edebilir.
Sonrası, arkası yarın… bir ip ucu olsun; CFTC COT raporuna göre fonlar petroldeki long pozisyonlarını traşlamaya devam ediyorlar, net longlar %30 oranında erimiş ve geçen Cuma açıklanan veriye göre bütün bu hengamenin ortasında bile alım olmamış.