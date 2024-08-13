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Reaksiyon zamanı mı?

Özgür HATİPOĞLU
Özgür HATİPOĞLU DERİN BAKIŞ ozgur.hatipoglu@dunya.com

Eh, artık bilen - bilmeyen herkesin üzerine destanlar yazdığı carry trade işi bir yer­lere kadar geldi. Daha hikayesi olur ve fiyatlamaları etkileme­ye devam eder. Ancak daha bu işlerin başından bu yana dikka­timi çeken bir durum vardı ve en son Warren Buffet’ın Apple hisselerinde oldukça büyük bir pozisyon küçültmesine gitmesi şimdiye kadar ki en büyük çivi­yi çakmış oldu…

Fon raporlarından ve haber­lerinden takip ettiğim kadarıyla yaklaşık olarak geçen Temmuz ayından bu yana sistematik fon­lar ve fon yöneticisi inisiyatifin­deki fonların toplamda 1 trilyon Dolar’lık satış yaptığını görüyo­rum. Hatta kırılımına bakarsak bunun 700 milyar doları siste­matik fonlardan geliyor. Ancak son 2 haftadaki 400 milyon Do­lar’lık satış 2 aydır gelişen yu­muşak pozisyon azalt­maya göre son derece sert ve derin oldu. Ama zaten hep böyle olmaz mı? Satışlar her zaman hızlı olur, bkz. VIX’teki yükseliş.

Pozisyonda değilseniz aslın­da buna yapıcı taraftan da ba­kabilirsiniz. Şöyle ki; malumu­nuz carry trade kullanarak elde edilen kaldıraçlı pozisyonlar, Japonya’da faizin yükselişi ile hızlıca kapatıldı. Bu durum sert düşüşlere neden olsa da aslın­da aşırılık oluşturan kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesine ve yeniden yükselmek için fi­yat davranışına yer açtı – temel faktörler ayrı. Bazı raporlar­da bu konuyla ilgili bahsedilen büyüklükler oldukça etkileyici: gerçekleşen satışlarla sistema­tik fonların ellerindeki kaldıraç %110’dan %50’lere inmiş du­rumda. CTA (Commodity Tra­ding Advisor – piyasa ile aynı yönde pozisyon alanlar) pozis­yonları ise %80’lerden sıfıra in­miş durumda.

Buraya kadarı durum tespi­tiydi. Bundan sonrasında neler olabileceğini düşünelim… ABD verilerinin zayıflamaya başla­dığını düşünürsek ekonomik at­mosferin ısınmaya devam ede­ceği sanırım kaçınılmaz. Ancak burada önemli soru “ne kadar ısınacak?”

Bu sorunun cevabı sonuçta ABD’de ve belki de dünyada bir resesyon olacak mı, olmayacak mı muammasını açıklığa ka­vuşturacak. Bunun doğal sonu­cu olarak da piyasa fiyatlamala­rı şekillenecek. Bana sorarsanız cari durumdaki ABD verileri bir resesyona işaret etmekten uzak. O nedenle özellikle bireyselle­rin yeniden piyasada mallan­maları beklenebilir. Ancak daha büyük pozisyonları takla attıran fonlar ve kurumsal yapıların mevcut koşullar altında piyasa­ya girmekten imtina ettiğini dü­şünürsek para akışının çok güç­lü olmayacağı yönünde bir fikir yürütebilirim. Hatta rallinin kı­rılganlığının da yüksek olabile­ceğini değerlendirmek gerekir.

Bu tür bir yatırım ortamın­da benim tercih edeceğim hisse portföyünde eser miktarda ser­piştirilmiş teknoloji, yapay ze­ka hisseleri, daha çok GYO, sağ­lık, alt yapı hizmet sağlayıcıları (gaz, elektrik, su sağlayıcıları) olur. Bu haftalarda jeopolitik ortamın da kızışmasından do­layı kısa süreli olarak savunma sanayi hisseleri olabilirdi ama onlar için artık biraz geç kalın­dı. Doğrusu bu hisselerde bun­dan sonra gelecek ilk sıçramada kısmi kar almayı daha doğru bu­luyorum. Ama ilerleyen zaman­larda eğer geri çekilme olursa savunma sanayi hisseleri yine radarımda olacaktır.

Petrol düşecek (mişşş)

Bir süredir aslında temel di­namiklerin zayıflığından ve es­kiden etkili olan değişkenlerin artık etkisini kaybetmesinden dolayı WTI petrolün 84 Do­lar’dan 72 Dolar’a kadar geri­lediğini gördük. Ancak bu ha­reketin daha derinleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğimi takip edeneler ha­tırlayacaklardır. Dinamikler aşağı ama Suudi Arabistan’ın petrolü 70 Dolar’ın altına bırak­mak istemediğini hep söylüyor­dum. Geçen sene bu seviye 62 dolar bölgesindeydi. Şimdi ise fiyatın 75 Dolar’ın altına inişle­rinde bir sebebin ortaya çıktığı­nı ve alım geldiğini görüyoruz.

Bir bacağını daima İsrail’in oluşturduğu, diğer bacağını ise zaman zaman Ortadoğu’daki devletlerden birisinin veya bir­den fazlasının eş zamanlı oluş­turduğu gerginlikler şimdiler­de petrol fiyatını yukarı süren bir dinamik. Normal koşullar­da dünya bu tür durumların ya­yılmayacağını düşündüğü için fiyatlamalar uzun sürmez. An­cak bu seferki hali hazırda uzun sürmüş durumda ve her plat­formda önem kazanmış du­rumda. Bölge her türlü gelişme­ye açık görünüyor. Bu nedenle makro açıdan büyüme riskleri­ne rağmen petrolün yukarı de­vam etme ihtimali hala olduk­ça yüksek. Teknik olarak 80-82 dolar aralığına kadar hareket devam edebilir.

Sonrası, arkası yarın… bir ip ucu olsun; CFTC COT raporu­na göre fonlar petroldeki long pozisyonlarını traşlamaya de­vam ediyorlar, net longlar %30 oranında erimiş ve geçen Cuma açıklanan veriye göre bütün bu hengamenin ortasında bile alım olmamış.

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