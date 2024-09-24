Düşüş döngüsü başladı
Fed’in Jumbo dedikleri (şu tabirden de hiç hoşlanmıyorum, bence 50+ faiz hareketi Jumbo sayılmalı) faiz indirimini yapması açıkçası beni oldukça şaşırttı. Hatta bir de üstüne noktasal grafikte 2025 beklentisini de sadece 75 bps verince benim düşünceme neredeyse tam zıt oldu diyebilirim.
Biliyorsunuz, birçok ortamda ilk artırımın çok hızlı olmayacağını ama 2025’in oldukça farklı bir görünümde geçeceğini beklediğimi konuşuyordum. Ancak Fed’in çizdiği patika son derece farklı. Bunun tek anlamı var; Powel ve arkadaşları hiçbir şart altında resesyon beklemiyorlar, ama ekonomik yavaşlama olabilir. Aslına bakarsanız bu, kendisinin ifadesi. Bir soru – cevap oturumunda sorulardan birine cevap verirken ağzından önce resesyon lafı çıkarken yarıda kesip kendisini hemen düzeltti ve ekonomik yavaşlama dedi. Yani ne anlıyoruz? Algı yönetimi de dahil olmak üzere kesinlikle resesyon kelimesini telaffuz etmiyor sanki.
Yaşanacakları sadece istihdamda bozulma olarak değerlendiriyor olmalılar. Sonucunda ise büyümeye etkisinin sınırlı olmasını bekliyorlar. Sosyal medyamda da bir paylaşımda bahsetmiştim; bir resesyon için getiri eğrisinden çeşitli bölgesel Fed’lerin 1 yıllık enflasyon beklenti modellerine kadar her bir şey aslında yüksek ihtimalle resesyon diyor ama tanımı gereği ekonomik daralma da gerektiği için “bir tek bu kaldı” demiştim. Anladığım kadarıyla komite üyeleri ve başkan bana “çok beklersin” diyor.
Bunu göriciiiz! Neden böyle diyorum? Çünkü meşhur swap piyasası ve futures piyasası 2025 sonuna kadar 125 bps faiz indirimi bekliyor. Şimdi diyeceksiniz ki “ne var ki daha önce de 7 indirim bekliyorlardı sonra yola geldiler”. Haklısınız, 7 indirim işin biraz saçmalık boyutuna geldiği zamandı. Ancak yola da tam gelmediler. Hatırlarsanız o sıralarda Fed faiz indirimi için zaman vermiyordu daha. Ve son saniyeye kadar 50 mi 25 mi belli değildi. Sonunda da piyasanın en son beklentisini yerleştirdiği 2024 sonu için 100 bps’i destekler bir karar verdi. Yani demem o ki; bu savaşı her zaman Fed kazanmıyor.
Altın ve gümüşe dikkat etmek lazım
Altın ve gümüş hepimizin uzun dönemli sevgilisi… herkesin portföyünde bir şekliyle mutlaka vardır. Kimisinin BES’inde, kimisinin finansal portföyünde çeşitli şekillerle, kimisinin banka hesabında veya kasasında, hiç bi’şey değilse eşinin, sevgilisinin kulağında, bileğinde, parmağında vardır.
Artık hepimizin bildiği üzere altın iyi bir yıl geçirdi ve yatırımcısına sene başından bu yana yabancı para bazında %27’den fazla getiri üretti. En büyük destekçisi tabi önce enflasyondan korunma aracı, sonra da düşen faizin karşısında sürü psikolojisi ile yükseliş beklentisi oldu. Bu arada jeopolitik risklerin katkısı da göz ardı edilemez. İsterseniz biraz da çeşni olsun; ilk tetikleme merkez bankalarıyla gelmişti diyelim.
Buraya kadar oldukça iyi ama ya bundan sonrası? Özellikle e 50 bps lik indirimin ardından tahvil piyasasının buna ölü taklidi ile karşılık vermesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor; öncelikle tahviller, ardından altın ve gümüş faiz indirimlerinin ilk şokunu aslında önden fiyatlamışlardı.
Bu nedenle 50 puanlık indirimi görünce fiyatladıkları beklenti gerçekleşti ve yeni fiyatlayacak bir durum olmadığı için şimdilik gün içi traderların elinde, verilerin eşliğinde savruluyorlar. Eğer 25 bps olsaydı şu indirim, o zaman süper hareket olacaktı ama… hem tahvil için hem de altın ve gümüş için yepyeni bir alış imkanı olacaktı.
Neyse, rüyamda göreceğim sanırım. Gerçekliğe dönersek; altının en önemli yönlendiricisi faizin şimdilik beklemeye geçmiş olması ve bu arada eğer bazı veriler güçlü gelirse tahvilin satış görmesi, altın ve gümüş için yukarıda rüyamda görürüm dediğim fırsatın 2.turunu başlatır.
Bu nedenle tepeye yakın yerden alınan ve maliyeti yüksek olan kıymetli metal pozisyonlarında hedge yapılması için bence uygun zamanlardayız. Nitekim altın piyasasında opsiyonlarda eşine çok rastlanmayan bir durum var. Vadeli kontrat opsiyonlarının volatilite grafiğinde hemen her zaman alım opsiyonu tarafı çok daha yüksek olur. Ancak şimdilerde neredeyse hem alım hem satım opsiyonlarının volatilitesi eşit geçiyor. Bu da piyasanın yön konusunda kararsız olduğunu gösterir.
O kadar güçlü alıcılı olan bir piyasada alıcıların çekilmesi kâr realizasyonunu tetikleyebilir ve fiyatta düşüşe neden olabilir. Aksi gibi altın bu yatay koşuda tek değil, gümüş opsiyonları da yanı şekilde. Bu nedenle bir kâr satışı ihtimalinin dikkate değer şekilde arttığını düşünmek için güçlü nedenler var. Amman dikkat!