Top ortada

Fed toplantısının yapılmadığı bir ay olan Ağustos, BoJ toplantısından, ABD ekonomik verilerine kadar önemli veri akışıyla hareketlilik açısından diğer aylardan geri kalmadı. Bu hafta ise Cuma günü Amerikan ekonomi tarihinde ay­rı bir yeri olan Jackson Hole toplantısı var.

Bu toplantının önemi genellikle önemli kararların bu toplantıda ilan edilmesi değildir, çünkü tarih­sel olarak baktığımızda toplantının oyun değiş­tirici bir haber üretmeden geçmesi, oldukça sık rastlanan bir durumdur. Ancak nispeten daha az seferde bu toplantıda alınan bazı kararların etki­leri oldukça büyük olmuştur. Yani Jackson Hole önemli kararlar açısından sıklık parametresiy­le değil, kararların önemi parametresiyle öne çıkan bir ekonomik organizasyon.

Bu noktada biraz istatistik verilerini payla­şayım; Bloomberg verisine göre 2000 senesin­den bu yana S&P 500 endeksi Jackson Hole toplantısını takip eden haftada ortalama olarak %0.4 yükselmiş. 2001’de %3.6 düşmüş, 2010 ve 2011’de sırası ile %4.1 ve %3.9 yükselmiş. 2022 de ise Jackson Hole toplantısında Powell enf­lasyonla mücadele etmek için sıkı para politi­kasının devam ettirileceğini söyleyince %3.3 düşmüştü. Görünüşe göre 23 senede 4 kez önemli piyasa tepkileri olmuş.

Bu sefer piyasa Jay Powell’dan tam tersi yönde bir açıklama bekliyor; faiz indirimleri­nin Eylül’de başlayacağını ve mümkünse 2024 sonuna kadar 3 indirim yapılacağını duymak istiyor. Eğer Powell piyasaya istediğini verirse ve bunu yaparken resesyon kapısını biraz ka­patırsa işte o zaman hisse senedi piyasalarında geçen hafta bahsettiğimden de güçlü bir ralliyi izleyin… Yok eğer Powell Fed toplantıları son­rasındaki basın konferanslarında olduğu gibi ser verip sır vermez ise, bu sefer piyasa faiz indirimlerinde şu anda fiyatlanan 3 indirim­den şüphe edecektir.

Bu koşulda ise hisselerde ve tahvillerde satış kaçınılmaz hale gelir. Ben­zer şekilde kıymetli metallerde de baskı olu­şacaktır. Aksi gibi özellikle son verilerin ışığın­da Fed’in faiz indirimini geciktirmek mi isteye­ceği, yoksa beklendiği şekilde Eylül’de başlayıp Kasım ve Aralık’ta 25’er baz puanlık indirim­lerle seneyi 3 hareketle mi kapayacağını kes­tirmek oldukça zor. Bu nedenle topun ortada olduğu bir haftaya başladık.

Ben bu tür haf­talarda opsiyonlarla çalışmanın iyi olacağını düşünüyorum. Diğer bir alternatif ise artık yo­la girmiş ve haberler nedeniyle yoldan çıkma­yacak ama belki gecikecek trend hareketlerine girmeyi doğru buluyorum. Buna iyi bir örnek getiri eğrisinin dikleşmesine yönelik pozis­yonlar olabilir. Birçok aile ofisi veya fon zaten hali hazırda bu yönde pozisyon alıyorlar. Bir di­ğer alternatif ise kıymetli metaller olabilir.

Kimler alıyor, kimler satıyor

Biraz da piyasaya bakalım… Geçen hafta ha­tırlarsanız sistemik fonlarda ve serbest fon­larda satışların ağır bastığını ve son haftalarda bu fonların hisse pozisyonlarını ciddi oranda azalttıklarını yazmıştım. Hatta ilerleyen hafta­larda endekslerde alımların geleceğini ama alı­cıların daha çok bireyseller olabileceğini, fon­ların alışa katılmaktan imtina edebileceğini, bu nedenle rallinin kırılgan olabileceğini yazmış­tım.

Şimdilik bu düşünce kısmen doğru, kıs­men eksik oldu. Çünkü hisse senetleri geçen haftadan bu yana alıcılı çalışmaya devam etti. Ama alıcılar tarafında görünen kesim sadece bireyseller değildi. Raporlara göre sistematik fonlar ve serbest fonlar satıştan alışa dönmüş durumdalar. Bazı yatırım bankaların işlem ma­salarının geçen hafta her gün teknoloji hisse­lerinde alış emirleri aldıklarını duyuyorum.

Buna ek olarak, satışların alımla karşılan­masının ardından bir de şirketlerin hisse ge­ri alımlarının haftada $45 milyara ulaştı­ğı raporlara yansıyor. Geri alımların ardından emeklilik fonları haftada $40 milyarlık alım­larla ralliyi destekleyince S&P 500 endeksi dip­ten %9’a yakın yükseliş kaydetti. Faiz indiri­minin kapısı açık kaldıkça ve büyümeye daya­lı veriler iyi geldikçe hisse senetlerinde yukarı beklenti güçlenerek devam edecektir.

Geçen Cuma rekor yapan altın ise beklendiği üzere yükselmeye devam ederek sene başından bu yana %21’den fazla artış yaptı. Geçen haf­ta Comex altın kontratlarında yüksek hacim­le alışlar devam ederken tezgâh üstü piyasada bunun aksine varlık yöneticileri gibi profes­yonel yönetim altındaki para alışa katılmazken müşterilerinin alımlarına aracılık eden kurum­lar alış yaptılar. Yani aslında kurumlar kendile­rine değil, müşterilerine alış yaptılar. Raporla­ra göre, Hindistan’dan gelen fiziksel altın talebi de yükselişte etkili olmuş – ki ben bu düşünceyi biraz komik bulurum; cahilliğime verin.

Altın opsiyonlarında ise en yüksek açık po­zisyonlar Aralık 2024 vadede 2500/2550/3000 call’larda birikmiş durumda. Vadeli kontratlar­da ise akıllı paranın alış pozisyonları artmaya devam ediyor. Altın, tahvil trade inden son­ra bu senenin en güvenli pozisyonu oldu ve bence durum değişmeden devam edecek.