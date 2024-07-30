Makro hafta
Tam bir makro haftadayız; Çarşamba sabahı Japonya Merkez Bankası (BoJ), akşamına Fed, perşembe ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarını açıklıyor.
Veri takviminde de çarşamba günü ABD’de ADP istihdam verisi açıklanıyor. Cuma da tarım dışı istihdam açıklanacak. Ciddi anlamda grafiklerdeki teknik destek ve dirençlerin kırılabileceği bir haftadayız.
Bana göre BoJ için piyasa bu toplantıda çok belirgin bir faiz artışı fiyatlamıyor. Daha güçlü bir fiyatlama eylül toplantısı için var denebilir. Ancak diğer yandan swap piyasası yüzde 66 oranla ufak bir faiz artışını bu toplantıya yakıştırmış. Tabi Fed haftası olması nedeniyle bütün gözler bu toplantıda ama bana sorarsanız temmuz toplantıları içinde BoJ toplantısı diğer ikisinden daha önemli.
Son 10 senede yurt dışı sermaye piyasalarına ilgi duymaya başlayanların genel geçer bilgileri BoJ’un aslında önemsiz bir merkez bankası olabileceğini ve kararlarının finansal piyasalar tarafından dikkate alınmadığını söyleyebilir – ki son 10 senenin deneyimi kısmen bu düşünceyi destekleyebilir. Ama artık devran döndü gençler! Mekanın sahibi olmasa da ağır abilerinden birisi masaya yumruğu vuracak gibi duruyor (ama bence top ortada). Yine ihtimalleri değerlendirelim…
Boj’un faiz artırması kaçınılmaz
Öncelikle, ülkede yükselmeye yüz tutan enflasyon nedeniyle BoJ’un bir noktada faiz artırması mevcut dinamiklerle kaçınılmaz. Bu hafta ya da bir dahaki ay…
Sanırım onlar da aslında Fed’in aksiyon almaya başlamasını veya en azından çok yaklaşmasını bekliyorlar ki kur kontrolü açısından boşa kürek çekmiş olmasınlar, artırdıkları faiz boşa gitmesin. Bu noktada ne demek istediğimi TL’yi ve uygulanan TL politikalarını yakından izleyen herkes çok iyi anlamış olmalı. İşin zamanlamasını böyle açıklamak yerinde olacak.
Tam da bu noktada meşhur “carry trade” konusuna değineyim. Yatırımcıların düşük faizli bir dövizden kredi sağlayıp, elde ettikleri parayı yüksek getirili başka bir döviz cinsine döndükleri ve bu döviz cinsinde işlem yaparak düşük kredi maliyetine karşılık yüksek getiri almaya çalıştıkları işlemler serisine carry trade diyorlar.
Bugünün koşullarında JPY gevşek para politikası nedeniyle düşük faizle borç alınarak kaynak oluşturulabilen bir para birimi. Ancak belki de çarşamba günü bu durum değişmeye başlayacak. İhtimalin bile artması JPY borç alanların hızlıca bu borçlarını kapatarak carry trade’i terse döndürmesine neden oldu geçen hafta. Hatta bu hareketin ucu bir de gitti gitti Nasdaq hisselerine, altın ve gümüşe, kripto paralara dayandı.
Çünkü ekseriyetle bahsedilen şekilde elde edilen finansmanla açılan pozisyonların önemli bir kısmı yukarıda bahsettiğim varlıklardaydı. Krediyi kapatacak parayı elde etmek için yatırımcıların buralarda açılan pozisyonları kapatmaları gerekiyordu. Bu nedenle geçen haftalarda gerçek bir neden yokken kıymetli metalleri sattılar ve hisselerdeki satışlar bu kadar derinleşti. Carry trade pozisyonlarının açılması ve kapatılmasını da bu şekilde anmış olalım .
Gelişmeler önemli ölçüde fiyatlandı
BoJ’un faiz artırımının sonuçları sanırım en çok JPY bacaklı döviz çiftlerinde ve Japon tahvillerinde görülecek. Özellikle yukarı doğru artık aşırının da aşırısı hareket etmiş olan USDJPY ikilisinde bir süredir faiz artırım ihtimali ile başlayan JPY lehine hareket biraz daha devam edecektir.
Ama unutmamak gerek, eğer aynı akşam Fed’in faiz indirimine yönelik pozitif bir bakış açısıyla desteklenmezse BoJ’un manevrası, paritelerde JPY lehine çalışan fiyatlama hızlıca terse dönebilir. Yani bu yazıyı okuyup da pozisyon almak isteyenler biraz geç kalmış olabilirler çünkü gelişmeler önemli ölçüde fiyatlandı bile. Son vagona atlarken bir de trenden düşmeyelim.
Fed cephesinde herhangi bir aksiyon beklenmiyor
Fed cephesinde ise aslına bakarsanız herhangi bir aksiyon beklenmiyor. Ama komite üyelerinin faiz indirimi için koşulların oluştuğuna ikna olduğunu ve olası bir indirime yakın olduğumuza dair ip uçları görmeyi bekliyorum. Sene başında 25’er baz puandan 3 faiz indirimi olan beklentimi bir süre ünce 2’ye çekmiştim ve biri eylülde, diğeri aralıkta olmak üzere aynı beklentimi sürdürüyorum.
Ancak düşünmek lazım; Trump’ın daha şimdiden Fed’in henüz faiz düşürmemesi gerektiğine yönelik yorumları acaba Fed kararları üzerinde ne kadar etkili olur. Sahi Trump seçimi kazanır mı?