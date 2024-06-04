ABD ekonomisi soğuyacak mı?

Bir kez daha tarım dışı istihdam (TDI) haftasına girdik. Ayrıca bir de ISM’ler açıklanacak. Yani aslında Temmuz toplantısına görünümü değiştirebilecek bir veri akışı geliyor. Bloomberg terminalinde görülen TDI medyan piyasa beklentisi 190K ama büyük bankaların beklentilerinde 140K gibi sayıları da görüyorum.

Hatta yine terminalden aldığım bilgiye göre son 12 ayda TDI verisini en iyi tahmin eden analist bu veriyi 120K olarak bekliyor. Ne kadar düşük olabileceğini haydi gelin ekonomistlere bırakalım. Ama kritik eşikleri göz ardı etmeyelim. TDI’nin 2023 başından bu yana ortalaması 243K da oluşurken 2024 başından bu yana ortalaması 254K da oluşmuş. Mayıs beklentisi ise 190K; 120’leri kenara bırakın.

Önceki okuma ise 175K gelmişti. Bu noktada Fed yetkililerinin ifadelerini hatırlayalım; tek veriye değil, veri setindeki eğilime bakacaklardı. Dolayısıyla eğer bu hafta açıklanacak olan TDI verisi yukarıda bahsettiğim ortalamalardan ve hatta önceki okumadan düşük gelirse ekonominin soğumaya başladığına dair güçlü bir argüman destek bulacaktır.

Ancak Fed’in hareket etmesi için sadece ekonomik yavaşlama yeterli olmayacaktır, sonuçta baş düşman hala enflasyon. Hatırlarsanız bir önceki noktasal grafikte 2024 için 3 faiz indirimi öngörülüyordu – şimdi ise piyasalarda tek faiz indirimi fiyatlanıyor. Önceki noktasal grafikte PCE verisi %2,6’daydı. Şimdi ise %2,75. Yani faiz indirmek için TDI’nin düşük gelmesi yeterli olmayacaktır, muhtemelen 2 indirmi görürüz noktasal grafikte.

Yine de olası fiyatlama senaryolarında ilk etapta tahvilde, hisselerde, altında ve paritede hızlı alımlar görmemiz oldukça mümkün. Ancak sürdürülebilirliği tartışılabilir çünkü piyasa ilk fiyatlamanın ardından PCE gibi enflasyonla ilgili faktörlerin yumuşamadığını hatırlayacaktır. Yine de bu küçük adım yakında büyük bir adıma dönüşme potansiyeli taşıyacaktır ve faiz indirim sürecinin bir adım daha yaklaştığını gösterecektir.

Hisse portföyümde ne yapsam?

Faizin düşmeye yüz tutması doğal olarak yapılan yatırımı geri ödeme süresi (durasyon) yüksek olan hisseler için pozitif olacaktır. Bu hisseler genel olarak büyüme hisseleridir. O zaman Muhteşem 7’li ve diğer büyüme hisselerini portföye doluştursak mı acaba?

Sanırım o kadar çabuk değil. Çünkü faiz indiriminin dominant faktörü ne yazık ki düşen enflasyondan değil, yavaşlayan ekonomiden gelecek. Bu da uzun durasyonlu şirketler için çok iyi bir haber olmayacaktır. Bu nedenle şimdilerde daha çok ilgimi çeken hisse grupları biraz daha defansif tarafta yer alan sosyal altyapı sektöründen elektrik şebeke hizmeti veren şirketler, konut piyasasında faaliyet gösteren şirketler ve sağlık şirketleri oluyor.

Muhteşem 7’li ve onların yancıları olarak düşünülebilecek diğer mikroçip üreticileri, yarı iletkenler sektöründe faaliyet gösterenler ise son dönemdeki güçlü rallilerine ara verecek gibi görünüyor. Nitekim söz konusu sektör ETF’lerine baktığımızda daha çok para çıkışları dikkatleri çekiyor.

Bu noktada belki de S&P 500 ile eşit ağırlıklı S&P 500 endeksinde büyük şirketlerin katkılarını düşünmek gerekir. Son 5 ayda ana endeks kazanımlarının neredeyse %60’ını büyük 5 hisseden elde etti. Kazancın neredeyse %30’u ise tek başına Nvidia’dan gelmiş. Durumun anomalisini daha iyi anlamak için şöyle bir tarihsel bilgi vereyim; daha önce böyle bir durum olduğunda tek hissede maksimum katkı %20 ile sınırlı kalmış.

Yani şimdi böyle bir anomali varken ortada acaba parayı, serveti momentuma basıp hala Nvidia veya diğer benzeri hisseleri almak ne kadar doğru? Bunu bir düşünmek lazım. Diğer yandan şunu da hatırlatmam lazım; piyasa bir tahterevalliler kombinasyonudur. Bazı değerler inerken bazı değerler çıkar. Fonlar da burada büyük rol oynarlar. Dolayısıyla bu dönemde piyasadaki dominansın momentum fonlarından volatilite/risk kontrol fonlarına geçeceğini düşünüyorum.

Hatta son dönemde temettü fonlarının yeniden yukarı döndüğünü görüyorum. Bu gelişme belki de bahsettiğim dönüşümün ilk adımlarından olabilir. Bütün bu bahsettiğim hisselerde satış beklediğim anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece rallinin bundan sonraki kısmında bir süreliğine sürücü koltuğunda her zamanki yarış pilotları yerine sıradan vatandaş oturacakmış gibi görünüyor.