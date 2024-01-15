Fiber hedefi var ama...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024-2028 yılları için oluşturduğu stratejik plan taslağını kamuoyu görüşüne açtı. 13 Ocak tarihine kadar askıda kalan taslağın nihai hali sektör paydaşlarından gelen görüş ve önerilere göre planın aslı önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

Beş ana hedef

BTK’nın ilk kez yayımladığı 2010-2012 yıllarındaki stratejik planından itibaren bu planlar Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne rehberlik ediyor.

BTK, 2024-2028 yılları için geniş bant altyapısı ve kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin teşvik edilmesi, iletişim sistemlerinin ve altyapısının güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olmak üzere beş stratejik amaç belirlemiş.

Bir önceki planda da yer alan bu amaçların üçünde oldukça büyük ilerlemeler kaydedildi. Siber güvenlik ve tüketici hakları konusunda fersah fersah yol kat ettik. BTK’nın kurum yapısı ve kapasitesi de daha güçlü hale geldi. Ancak, geniş bant stratejisi ve 5G teknolojilerine geçiş stratejik hedefleri yeterli düzeyde karşılanamadı.

5G’ye geçiş konusu 2024 yılı BTK iş planı içerisinde de yer almıyor. Geniş bant stratejisi ise mobilde 5G engeline takılmışken sabit internet erişiminde ise fiberleşmenin yeterince hızlanamaması sorununa takılıyor.

Fiberde yol haritası yok

BTK, fiber altyapı ile ilgili bazı hedefleri ortaya koymuş. 2023 yılı sonunda toplam 600 bin kilometreye yaklaşan fiber ağımızın “mevcut dinamikler devam ederse.!.” 2028 yılı sonunda 850 bin kilometreye ulaşması bekleniyor.

2014 yılında 245 bin km fiber altyapıya sahip Türkiye, son 10 yılda bu uzunluğu iki katından fazla artırdı. Son üç yıldır yıllık ortalama 50 bin kilometre fiber altyapı ekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde bu ortalamanın üzerine çıkacağımız öngörülüyor. Ancak bunun nasıl yapılacağına dair bir yol haritası belirlenmiş değil. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı stratejik planı, orta vadeli program ve 12’inci kalkınma planında da fiber hedefleri var.

Ancak bu hedefler için somut bir öneri, yol haritası belirlenmiş değil. Ortaya bir hedef koymak güzel. Ancak bu hedefe ulaşmak için nasıl somut adımlar atılacağının da acilen belirlenmesi gerekiyor. Bu somut adımlar belirlenmeden, elimize bir harita almadan o hedefe ulaşabilmemiz mümkün değil.