“Geleceğe yatırım yapmak şart”
Pandemi ile birlikte oyun sektörünün hızla büyüdüğünü belirten BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, BV Portföy olarak geleneksel fonlardan farklı olarak, teknoloji, oyun, robotik ve uzay gibi tematik fonlara ağırlık verdiklerini söyledi.
BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, oyun ve teknoloji sektörüne yönelik yatırımların büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak, pandemiden sonra oyun sektörünün hızla büyüdüğünü ve yatırımcılar için cazip hale geldiğini belirtti. Türkiye’deki ilk oyun fonunu yönettiklerini belirten Çağlayan, “Bu fonumuz ile sadece oyun üretimine değil; oyunun tasarımından şirketleşmesine, oyun koltuğu veya konsol üretimi yapan şirketler gibi şirketlere, halka arz sürecine kadar tüm dikey alanlara yatırım yapıyoruz” dedi.
Çağlayan, BV Portföy olarak geleneksel fonlardan farklı olarak, teknoloji, oyun, robotik ve uzay gibi tematik fonlara ağırlık verdiklerini ifade ederek “Gelenekselin biraz dışına çıkıp, geleceğe yatırım yapma konseptiyle hareket ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Boğaziçi Ventures’ın yüzde 100 iştiraki olarak üç yıl önce kurulan BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan ile yatırım dünyasındaki yeni trendleri, oyun ve teknoloji fonlarını ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları DÜNYA Gazetesi YouTube kanalında konuştuk.
Oyun sektörünün uzun vadeli bir yatırım alanı olduğunu dile getiren Çağlayan, fonun yıllık ortalama yüzde 10’luk bir getiri sunduğunu ancak oyun şirketlerinin halka arz süreçlerinin önümüzdeki dönemde hızlanmasıyla birlikte bu oranın yüzde 20 seviyelerine çıkabileceğini belirtti. Çağlayan, “Bu sektör hiç ölmeyecek. Yatırımlar devam ettikçe potansiyel daha da artacak” ifadelerini kullandı.
Alternatif yatırım fonları yükselişte
Yüksek faiz ve enflasyon ortamında yatırımcıların alternatif yatırım fonlarına yöneldiğini belirten Çağlayan, özellikle girişim sermayesi fonlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çağlayan, “Geleceğe odaklanan yatırımcılar için bu fonlar önemli bir seçenek haline geliyor” tespitini yaptı
Yatırımcılar fon seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?” diye sorduğumuzda ise,“Herkesin risk algısı farklıdır. Bu nedenle yatırım yaparken sepet mantığıyla hareket etmek önemli. Kısa vadeli ihtiyaçlar için para piyasası fonları, uzun vadeli kazanç için tematik fonlar ve alternatif yatırım fonlar dengeli bir portföy oluşturmak için değerlendirilmeli” dedi.
Birikimin’ önemine dikkat çeken Çağlayan, "Yatırım kararlarını bilinçli almak ve uzmanlardan destek almak, finansal geleceği güvence altına almak açısından kritik bir adım” tavsiyesini verdi.
Yayın linkine buradan ulaşabilirsiniz:
https://youtu.be/0R7qh5zwjFU?si=eU6jdxU2sfHF16LZ