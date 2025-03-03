“Geleceğe yatırım yapmak şart”

Pandemi ile birlikte oyun sektörünün hızla büyüdüğünü belirten BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, BV Portföy olarak geleneksel fonlardan farklı olarak, teknoloji, oyun, robotik ve uzay gibi tematik fonlara ağırlık verdiklerini söyledi.

BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan, oyun ve teknoloji sektörü­ne yönelik yatırımların büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulaya­rak, pandemiden sonra oyun sek­törünün hızla büyüdüğünü ve yatırımcılar için cazip hale gel­diğini belirtti. Türkiye’deki ilk oyun fonunu yönettiklerini be­lirten Çağlayan, “Bu fonumuz ile sadece oyun üretimine değil; oyunun tasarımından şirketleş­mesine, oyun koltuğu veya kon­sol üretimi yapan şirketler gi­bi şirketlere, halka arz sürecine kadar tüm dikey alanlara yatı­rım yapıyoruz” dedi.

Çağlayan, BV Portföy olarak geleneksel fonlardan farklı ola­rak, teknoloji, oyun, robotik ve uzay gibi tematik fonlara ağırlık verdiklerini ifade ederek “Gele­nekselin biraz dışına çıkıp, gele­ceğe yatırım yapma konseptiyle hareket ediyoruz” açıklaması­nı yaptı.

Boğaziçi Ventures’ın yüzde 100 iştiraki olarak üç yıl önce ku­rulan BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan ile yatı­rım dünyasındaki yeni trendle­ri, oyun ve teknoloji fonlarını ve yatırımcıların dikkat etmesi ge­reken konuları DÜNYA Gazete­si YouTube kanalında konuştuk.

Oyun sektörünün uzun vade­li bir yatırım alanı olduğunu di­le getiren Çağlayan, fonun yıllık ortalama yüzde 10’luk bir getiri sunduğunu ancak oyun şirketle­rinin halka arz süreçlerinin önü­müzdeki dönemde hızlanmasıy­la birlikte bu oranın yüzde 20 se­viyelerine çıkabileceğini belirtti. Çağlayan, “Bu sektör hiç ölmeye­cek. Yatırımlar devam ettikçe po­tansiyel daha da artacak” ifadele­rini kullandı.

Alternatif yatırım fonları yükselişte

Yüksek faiz ve enflasyon orta­mında yatırımcıların alterna­tif yatırım fonlarına yöneldiğini belirten Çağlayan, özellikle gi­rişim sermayesi fonlarının bü­yük ilgi gördüğünü söyledi. Çağ­layan, “Geleceğe odaklanan ya­tırımcılar için bu fonlar önemli bir seçenek haline geliyor” tes­pitini yaptı

Yatırımcılar fon seçimi yapar­ken nelere dikkat etmeli?” diye sorduğumuzda ise,“Herkesin risk algısı farklıdır. Bu neden­le yatırım yaparken sepet man­tığıyla hareket etmek önemli. Kısa vadeli ihtiyaçlar için pa­ra piyasası fonları, uzun vade­li kazanç için tematik fonlar ve alternatif yatırım fonlar dengeli bir portföy oluşturmak için de­ğerlendirilmeli” dedi.

Birikimin’ önemine dikkat çe­ken Çağlayan, "Yatırım karar­larını bilinçli almak ve uzman­lardan destek almak, finansal geleceği güvence altına almak açısından kritik bir adım” tavsi­yesini verdi.

Yayın linkine buradan ulaşa­bilirsiniz:

https://youtu.be/0R7qh5zwj­FU?si=eU6jdxU2sfHF16LZ