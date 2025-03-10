Yabancı için “Selamsız Bandosu” süreci devam ediyor

Herkesin gözü kulağı yabancı yatırımcı­da…Geldiler, geliyorlar derken Pardüs Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskin­türk, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye giriş süreci aşama aşama ilerliyor. Keskintürk, süreci değerlendirirken esprili bir dille “Se­lamsız Bandosu gibi, tren Ankara’dan geli­yor ama bir türlü inmiyor” dedi.

Son bir yıllık dönemde yabancıların ban­kacılık sektörüne yoğun ilgi gösterdiğini an­cak net girişlerin henüz başlamadığına işa­ret eden Keskintürk, “Yabancı yatırımcı ön­ce araştırma raporlarını yazar, sonra okur, ardından ikna olur ve en son gelir. Şu an ilgi var, raporlar yazılıyor ama giriş için daha za­mana ihtiyaç var” diye konuştu.

DÜNYA TV’de yayınlanan Ekonomiye Dair programında konuğumuz olan Pardüs Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskin­türk, borsanın yüksek iskontolu işlem gördü­ğünü ancak yabancı yatırımcının gelişmekte olan piyasalarda bu iskontoya da alışık oldu­ğunu söyledi. Keskintürk, “Yabancı geldiğin­de %15-20 yukarıdan almak umurunda ol­maz, uzun vadeli bakar. İskonto oranlarımız %50 fakat bu yabancı gözünde %50 değil, ge­lişmekte olan ülkeye yatırım yaptığı için %20 -25 iskontoyu eritiyor yani baştan istiyor. Böylece yabancı gözünde iskontomuz zaten %25-30 a düşüyor. Bu iskonto tek başına ye­terli değil, konjonktürün de uygun olması ge­rekiyor” İfadelerini kullandı.

Temettü fonları uzun vadede ‘güvenli liman’

Keskintürk, kısa süre önce yönetimine başladıkları temettü fonu hakkında da, “Te­mettü fonları, piyasadaki dalgalanmalarda daha az değer kaybeder. Çünkü düzenli kar payı dağıtan şirketler genellikle finansal açı­dan güçlü firmalardır” bilgisini verdi.

Temettü fonlarının stopaj avantajına da dikkat çeken Keskintürk, “Bireysel olarak temettü geliri elde eden yatırımcılar, vergi ödemek zorunda. Ancak temettü fonları, bu vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca fon yöneti­mi olarak piyasa düşüşlerinde korunma stra­tejileri uyguluyoruz. VİOP pozisyonlarıyla riskleri minimize edip, yükselişlerde getiri­yi maksimize etmeye çalışıyoruz” ifadeleri­ni kullandı. Geçtiğimiz günlerde Ekonomiye Dair’in bir başka konuğu da Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün oldu.

Yenigün, volatilitenin arttığı dönemler­de yatırımcıların dikkatli olması gerektiği­ne işaret ederek, kısa vadeli risklerin yüksek olduğu, belirsizliklerin fazla olduğu dönem­lerde yatırımcıların orta ve uzun vadeli po­zisyonlar almalarını tavsiye etti. Yenigün, “Yatırımcılar, getiri potansiyeli sınırlı olan şirketlerden, daha cazip fiyatlarla işlem gö­ren şirketlere yönelmeli. Ayrıca, alternatif yatırım araçları kullanarak risklerini mini­mize edebilirler” dedi.

Yatırımcıların ‘korunma’ amaçlı sermaye piyasası araçlarına daha fazla ilgi gösterme­si gerektiğine işaret eden Yenigün, “Türki­ye’de opsiyon piyasası henüz yeterince ge­lişmedi ama bu tür ürünler, yatırımcılar için riskleri hedge etme imkanı sunuyor. Ayrıca VİOP’ta yapılan hedge işlemleriyle de port­föy sigortalanabilir” ifadelerini de kullandı.

Küresel piyasalar ve Türkiye

Yurtdışındaki gelişmelerin, Türkiye piya­salarına etkilerini de değerlendiren Serhan Yenigün, özellikle Amerika’daki ekonomik değişimlerin Türkiye üzerinde ciddi etki­ler yarattığını ifade etti. Geçen haftalarda yaşanan borsa düşüşlerinin yalnızca Tür­kiye’ye özgü olmadığını, aynı zamanda S&P 500 ve Nasdaq gibi küresel endekslerde de benzer düşüşlerin yaşandığını belirtti. Ye­nigün, “Amerika’daki piyasalarda bir kayıp yaşandı, bu da küresel piyasaların etkileri­ni bizim de hissettiğimizi gösteriyor. Ancak burada sadece Türkiye’yi değil, dünyadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurmalı­yız” şeklinde konuştu.

Amerika’daki politikaların, özellikle Trump’ın izlediği ekonomik politikaların, küresel ticaret üzerindeki etkileri ve enflas­yonist baskıları da gündeme getirdi. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanma olasılığı ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri gibi faktörlerin Avrupa borsala­rını olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Yenigün, “Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle birlikte rekor se­viyelere ulaşabilir. Bu da küresel piyasalarda pozitif bir hava yaratabilir” dedi.