Yabancı için “Selamsız Bandosu” süreci devam ediyor
Herkesin gözü kulağı yabancı yatırımcıda…Geldiler, geliyorlar derken Pardüs Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskintürk, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye giriş süreci aşama aşama ilerliyor. Keskintürk, süreci değerlendirirken esprili bir dille “Selamsız Bandosu gibi, tren Ankara’dan geliyor ama bir türlü inmiyor” dedi.
Son bir yıllık dönemde yabancıların bankacılık sektörüne yoğun ilgi gösterdiğini ancak net girişlerin henüz başlamadığına işaret eden Keskintürk, “Yabancı yatırımcı önce araştırma raporlarını yazar, sonra okur, ardından ikna olur ve en son gelir. Şu an ilgi var, raporlar yazılıyor ama giriş için daha zamana ihtiyaç var” diye konuştu.
DÜNYA TV’de yayınlanan Ekonomiye Dair programında konuğumuz olan Pardüs Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskintürk, borsanın yüksek iskontolu işlem gördüğünü ancak yabancı yatırımcının gelişmekte olan piyasalarda bu iskontoya da alışık olduğunu söyledi. Keskintürk, “Yabancı geldiğinde %15-20 yukarıdan almak umurunda olmaz, uzun vadeli bakar. İskonto oranlarımız %50 fakat bu yabancı gözünde %50 değil, gelişmekte olan ülkeye yatırım yaptığı için %20 -25 iskontoyu eritiyor yani baştan istiyor. Böylece yabancı gözünde iskontomuz zaten %25-30 a düşüyor. Bu iskonto tek başına yeterli değil, konjonktürün de uygun olması gerekiyor” İfadelerini kullandı.
Temettü fonları uzun vadede ‘güvenli liman’
Keskintürk, kısa süre önce yönetimine başladıkları temettü fonu hakkında da, “Temettü fonları, piyasadaki dalgalanmalarda daha az değer kaybeder. Çünkü düzenli kar payı dağıtan şirketler genellikle finansal açıdan güçlü firmalardır” bilgisini verdi.
Temettü fonlarının stopaj avantajına da dikkat çeken Keskintürk, “Bireysel olarak temettü geliri elde eden yatırımcılar, vergi ödemek zorunda. Ancak temettü fonları, bu vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca fon yönetimi olarak piyasa düşüşlerinde korunma stratejileri uyguluyoruz. VİOP pozisyonlarıyla riskleri minimize edip, yükselişlerde getiriyi maksimize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Ekonomiye Dair’in bir başka konuğu da Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün oldu.
Yenigün, volatilitenin arttığı dönemlerde yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, kısa vadeli risklerin yüksek olduğu, belirsizliklerin fazla olduğu dönemlerde yatırımcıların orta ve uzun vadeli pozisyonlar almalarını tavsiye etti. Yenigün, “Yatırımcılar, getiri potansiyeli sınırlı olan şirketlerden, daha cazip fiyatlarla işlem gören şirketlere yönelmeli. Ayrıca, alternatif yatırım araçları kullanarak risklerini minimize edebilirler” dedi.
Yatırımcıların ‘korunma’ amaçlı sermaye piyasası araçlarına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğine işaret eden Yenigün, “Türkiye’de opsiyon piyasası henüz yeterince gelişmedi ama bu tür ürünler, yatırımcılar için riskleri hedge etme imkanı sunuyor. Ayrıca VİOP’ta yapılan hedge işlemleriyle de portföy sigortalanabilir” ifadelerini de kullandı.
Küresel piyasalar ve Türkiye
Yurtdışındaki gelişmelerin, Türkiye piyasalarına etkilerini de değerlendiren Serhan Yenigün, özellikle Amerika’daki ekonomik değişimlerin Türkiye üzerinde ciddi etkiler yarattığını ifade etti. Geçen haftalarda yaşanan borsa düşüşlerinin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, aynı zamanda S&P 500 ve Nasdaq gibi küresel endekslerde de benzer düşüşlerin yaşandığını belirtti. Yenigün, “Amerika’daki piyasalarda bir kayıp yaşandı, bu da küresel piyasaların etkilerini bizim de hissettiğimizi gösteriyor. Ancak burada sadece Türkiye’yi değil, dünyadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurmalıyız” şeklinde konuştu.
Amerika’daki politikaların, özellikle Trump’ın izlediği ekonomik politikaların, küresel ticaret üzerindeki etkileri ve enflasyonist baskıları da gündeme getirdi. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanma olasılığı ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimleri gibi faktörlerin Avrupa borsalarını olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Yenigün, “Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesiyle birlikte rekor seviyelere ulaşabilir. Bu da küresel piyasalarda pozitif bir hava yaratabilir” dedi.