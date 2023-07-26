İkinci çeyrek bilanço sonuçları son ekonomik tabloyu ortaya koyacak

2023 yılı 6 aylık faaliyet döneminin tamamlanmış olması ile şirketler 2. çeyrek finansal raporların yayınlanmaya başladı. Alınan ilk bilançolar 21 Temmuz’da ARCLK ve 24 Temmuz’da YKBNK oldu.

Solo bilançolarda son ilan tarihi 9 Ağustos iken konsolide bilançolarda ise 21 Ağustos olarak belirlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan acısı ve etkileri hala devam eden 6 Şubat Depremi, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri, devam eden Ukrayna Rusya savaşı başlıkları ağırlıkta olmak üzere oldukça yoğun ve yüksek tansiyonla geçen bir yarıyıl geride kaldı.

Öngörülebilirliğin gerek yurtiçinde gerek yakın coğrafyada düşük olduğu süreç; ülkemiz sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul’da korkuları ön plana alarak sağlıksız fiyatlamaların hakim olduğu yüksek volatilitede seyreden fiyatlamaların oluşmasında etkili oldu.

Seçimin sonuçlanması ile öngörülebilirliğin artması, yeniden göreve seçilen mevcut iktidar ve cumhurbaşkanının ekonomi yönetimine getirmiş olduğu yetkililerin görev başı yapmaları ile atılan adımlar ve ortodoks politikalara kesin dönüşün başlayacağı ve kademeli faiz artırımları ile sıkılaşmanın uygulanacağına dair paylaşılan demeçler her kesim tarafından kesin kabul ve yeterlilikte görülmese de genel anlamda olumlu karşılandı.

Kur tarafında uzun süre baskılanma olduğu algılamalarına karşın; yeni ekonomi yönetiminin kur fiyatlamalarının serbest piyasa çerçevesinde herhangi bir müdahale olmadan idame ettirileceği demeçleri eşliğinde yukarı yönlü çözülme yaşayan döviz kuru hareketi, artırımların devam ettiği politika faizi ile açılan mevduat/politika faizi makasının yeniden daralmaya başlaması, artırılan vergilerin ekonomide durgunluğa sebep olabileceği endişeleri önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Kur hareketlerinin yatay seyrettiği süreç içerisinde gelirleri dövize endeksli olan, ihracatçı yapıda şirketlerde baskılanmalar yaşandığını izledik.

Aynı dönem içerisinde yurtiçi pazara ağırlıklı çalışan şirketlerin görece daha avantajlı olduğu bir dönem yaşanmıştı. Mevcut süreçte metinde bahsettiğimiz üzere yaşanan gelişmeler ışığında yukarı yönlü hareket başlatan ve son 1,5 ayda yaklaşık %35 gibi yüksek bir oranında yükselen kurun bu dengeyi yeniden değiştirdiğini izliyoruz.

Açıklanmaya başlanan 2.Çeyrek bilançolarında ağırlıkla, gelecek dönemlerde ise etkisi daha net izlenecek olan yüksek kur – yüksek enflasyon döngüsünün ayrışmalarda en önemli kriter olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Borsa İstanbul yatırımcılarının şirket seçimlerinde içinde bulunduğumuz mevcut döngüye karşın faaliyet alanı ve operasyonel yapısı ile olası ekonomik durgunluktan etkilenmeyecek, güçlü nakit akışı ve nakit pozisyonu, ağırlıklı döviz geliri yaratabilen mali yapısı ile yeni yatırımlarında veya borç ödemelerinde finansman sorunu yaşamayacak şirketlere odaklanmalarının önem arz edeceğini düşünüyoruz.

Alınan öncü veriler ve sektörel gelişmeler ışığında karlılık ve faaliyetlerin pozitif seyrettiği, olumlu sonuçlar alınacağını düşündüğümüz sektör ve şirketleri şu şekilde özetleyebiliriz. Devam eden yatırımlar ve güçlü sonuçlar alınan döneme geçilmiş olunmasıyla havacılığın ön planda kalmaya devam etmesi beklentilerimiz arasında.

Geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv satışları %58, hafif ticari araç satışları ise %47 artış gösterdi. Ağırlıklı olarak ihracatçı yapıya sahip olmaları gelir kalemlerinin güç kazanmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Gelecek dönemler adına artan vergilerin talebi ne düzeyde etkileyeceğini zaman gösterecek. Ancak otomotiv sektöründe de genel anlamda karlılıkların artmasını, sektörün ön planda kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

Çimento sektöründe yılın ilk 3 ayında gerçekleşen üretim ve iç satışlarda artış, enerji fiyatlarının gerilemesi ile toparlanma izlenen marjlar, seçim süreçlerinde kronikleşen inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun kısmen sona ermesiyle kamu ihalelerinin yeniden canlanması ve altyapı yatırımlarının hızlanması, yıkıcı deprem felaketinin etkisi ile artan talebin uzunca bir süre daha devam edeceği beklentisi takip edilmesi gereken pozitif başlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Perakende cephesinde de güçlü talebin devam ettiği perakende tarafında artan maliyetlerin 2. çeyrekte fiyatlara yansıtabilme güçleri sayesinde kompanse edildiği ve karlılığın arttığı sonuçlar alınmasını bekliyoruz. Bu noktada hem gıda, hem tekstil hem de teknoloji perakendecileri ön planda olacaktır. Enerji sektöründe ENJSA özelinde olmak üzere geniş dağıtım ağı ve güçlü mali yapısı ile hem operasyonel hem de finansal olarak güçlü kar rakamlarına ulaşacağını düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji tarafında yer alan şirketlerin görece büyüme oranlarının zayıf seyredeceği beklentilerimiz arasında.