İskenderun Körfezi’nde sular durulmadı

Yanan ve rıhtımı çöken Limakport’ta yangından zarar gören konteynerlere ilişkin hasar tespiti ancak 20 Mart’ta tamamlanınca, dolu konteynerlerin teslimi gecikti. Konteyner sahibi olan sanayiciler gecikme nedeniyle hammadde sıkıntısı başladığını dile getirerek gecikmeye tepki gösterdi.

Yanan ve rıhtımı çöken Limakport’ta 15 Şubat’ta boş konteynerlerin çıkarılması işlemine başlanmasına karşın, dolu konteynerler bugüne kadar sahiplerine teslim edilemeyince sanayici hammadde sıkıntısı çekmeye başladı.

Bölge sanayicilerine göre 500 milyon doların üstünde ederi bulunan konteynerlerdeki hammaddenin teslim edilememesi zaten personel sorunu yaşayan ve depremden zarar gören üretim hatlarının yeniden kurulmasına odaklanan üreticiler için yeni bir sorun yarattı.

Depremden sonra Limakport limanında bulunun 5 bin 400 dolu konteynerden bin 623’ü tamamen yanarak hurdaya döndü. Yanmayan konteynerlerin çoğu yüksekten düşerek zarar görürken depremden sonra öncelikle boş konteynerlerin limandan tahliye edilmesi, yanan konteynerlerin ve hasarın tespiti ile sigorta süreçlerinin başlatılmasına geçildi. 17 Şubat’ta başlayan bu süreç kapsamında 28 Şubat’ta yanan konteynerlerin hasar tespitine geçildi.

Hasar tespiti 20 Mart tarihi itibariyle tamamlandı. Bu tarih itibariyle Limakport yanan konteynerlerin tamamının listesini yayınlayarak ”Yanan mallarla ilgili sigorta ve ekspertiz işlemlerinin süratle başlatılmasını, sigortasız mallar için de Liman yetkililerine başvurulmasını” istedi.

Bugüne kadar ancak yanan konteynerlerin teslimi sürecinde aşama kaydedilmesi, sağlam konteynerlerin tesliminin gecikmesi, sanayicilerin hammadde sorunu yaşamalarına yol açtı.

Teslimat ne zaman yapılacak?

Limakport, paydaşlarına şubat sonunda yazdığı ayrı bir bilgilendirme mektubunda ise konteynerlerdeki sağlam eşyaların sahiplerine teslim edilmesi operasyonlarına ancak sigorta ve gümrük işlemleri ile birlikte hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlanacağını duyurdu.

6 çalışanının deprem sırasında hayatını kaybettiğini, 2 ağır yaralı olduğunu, yangın ve diğer hasarlar nedeniyle faaliyetlerine 3 ay ara vereceğini duyuran Limakport, teslimatın mart ayı içinde başlayacağını duyurmasına rağmen depremin ardından 43 gün geçmesine karşın bu takvime henüz uyamadı.

Mektupta teslimat ile ilgili olarak; “Ayrıca detaylı mühendislik incelemelerimizi, değerlendirmelerimizi ve aksiyonlarımızı tamamlamamız gerekiyor. Operasyonların güvenli bir şekilde devam edeceğinden emin olmalıyız” değerlendirmesi yapılarak paydaşlarından ‘anlayış’ beklediğini duyurdu.

Limakport için Gaziantep şanstı…

Limakport, faaliyetlerine ara verilen limanın tekrar faaliyete geçmesinin ve eski iş seviyesinin yakalanmasının depremden etkilenen sanayici ve ihracatçıların durumuna da bağlı olacağını, en büyük iş ortağı olan Gaziantep’teki işletmelerin depremden fazla zarar görmemesinin bir şans olduğunu duyurmasına karşın sanayicilerin hammaddelerinin olduğu konteynerleri henüz teslim edememesi bu şansı zora sokmuş oldu.

Limakport’tan yapılan bilgilendirmede limandaki hasar durumu hakkında detaylı bilgi verilerek vinç vb ekipmanların genel olarak iyi durumda olduğu, limanın tekrar faaliyete geçmesi için kısmi onarımlar yapılacağını, yıkılan binaların inşa edileceği duyuruldu.

Limakport duyurusunda “Yapılan ilk incelemelere göre rıhtım 1, 2, 3 ve 4'ün deniz tabanına çakılan kazıklar üzerine oturan yapısal bölümleri güvenli görünüyor ve bölgedeki depremlerin yıkıcı etkisine rağmen küçük onarımlar gerektiriyor gibi görünüyor” denildi.

Ayrıca “Daha detaylı olarak bakıldığında Limakport’un mühendisleri STS vinçlerde (gemiden karaya taşıma vinçleri) ve RTG Vinçlerde (lastikli gezer vinçler) deprem sonrası görsel olarak herhangi bir maddi hasar gözlemlemedi. Buna karşın 1 RTG yangında tamamen yandı ve 1 tanesi ise tamir edilebilecek şekilde kısmen hasar gördü.

12 RTG'nin geri kalanı güvenli görünüyor. 4 STS vinçten 4'ü yangından sonra bile güvenli görünüyor. MHC Vinçleri (mobil vinçler) de yangından etkilenmedi. Limandaki tüm kritik ekipmanların iyi durumda olduğu ve tamamı onarılabilir hasarlar ağırlıklı olarak tali yapılarda gözlemlendi” değerlendirmesi yapıldı.

“Hasarlı ve hasarsız konteynerlerin yeniden istiflenmesini ve ardından hasar tespit sürecini tamamlayarak full konteyner CFS operasyonlarına (konteynerlerin boşaltılması ve teslimi) ve çıkış operasyonlarına önümüzdeki ay içinde başlamayı öngörüyoruz” denilen duyuru gereğince konteyner teslimi için mart ayı işaret edilmesine rağmen, şirket açıklamasında verilen takvime henüz uyulamadı.

Duyuruda “Rıhtımlarımızda vinç operasyonlarımızın güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm testleri yapacağız ve arka bahçedeki yerleşimleri yeniden inşa edeceğiz. Operasyonların tekrar başlayacağı kesin tarih, önümüzdeki günlerde yapacağımız denetim ve mühendislik değerlendirmelerine ve onarım faaliyetlerinin süresine bağlı olacaktır” denildi.

Limanlarda durum

Limakport’un deprem ve yangın nedeniyle faaliyetlerine ara vermesine paralel olarak bekleyen gemiler Mersin Limanına yönlendirilirken, İskenderun Körfezi’ndeki limanlar büyük ölçüde normalleşme adımları ile konteyner ve kargo yüklerinin boşaltılmasına destek veriyor. Limanlarda da personel sorunları yaşanırken, bu nedenle bazı limanlar düşük kapasite ile çalışıyor.