Kötü yönetimin işaretleri

Yönetim kalitesi işinizin başarısı üzerinde en etkili unsur. Yönetim kaliteniz, işinizin gerektirdiği seviyenin altında ise başarılı olamazsınız. Yönetimi aynı anda pek çok farklı tuşa basma ve o tuşlardan keyifli bir müzik ortaya çıkartma sanatı olarak tanımlıyorum. Yetenekli insanları işe çekme, giderleri azaltma, gelirleri artırma, yeni ürünler ortaya çıkartma, dijital dönüşümü gerçekleştirme, pazar payını artırma, çalışanları motive etme, tedarikçiler ile iyi anlaşmalar yapma ve benzeri pek çok tuşa aynı anda basmak zorunda olduğumuz bir iş.

Kötü yönetimin bazı işaretleri

Kötü yönetimin işaretlerini fark etmek, bunu düzeltmek için en önemli konu. Şirketin içindeki müziği dinleyip, hangi tuşlara hatalı basıldığını tespit etmek ve düzeltmeye yönelik çaba sergilemek gerekiyor. Elbette yüzlerce işaret olabilir, ancak bence şu altısı en kritik olanlar:

Düşük çalışan morali ve yüksek turnover: Motive olmayan veya sürekli olarak memnuniyetsiz halde olan çalışanlar, yönetimin işlerini doğru yapmadığının bir göstergesidir. Çalışanların sürekli olarak şirketi terk etmeleri, bir şeylerin yolunda olmadığını gösterir.

İletişim eksikliği: Yönetimin kendi içinde ve astlarla düzenli ve açık iletişim kurmaması, potansiyel sorunların belirtisidir. Karar alma süreçlerinde belirsizlik: Yönetimin kararları nasıl ve neden aldığına dair belirsizlik, sık karar değiştirme, kararları duygusal olarak alıyor olma, kötü yönetimin bir diğer işaretidir.

Hedefsizlik: Şirketin net bir vizyonu ve misyonu olmaması, stratejik önceliklerin belirlenmemesi, kurumsal hedeflerin ortaya koyulmaması yönetim ve organizasyonun yönünün belirsiz olduğunu gösterir.

Sisteme değil kişiye bağımlılık: Şirket içinde işler sistem üzerinden değil, belirli kişilerin üzerinden yürüyor, karar süreçleri ve yetkiler belirli odaklarda toplanıyor, kritik yöneticiler yedeklenmiyor ve işler hep süregeldiği şekilde yapılmaya devam edilip, değişime direnç gösteriliyorsa, bu yönetim zafiyetine işaret eder.

Şirket verilerine hakim olamama: Şirket içinde üretilen mali ve operasyonel verinin, anlamlı bilgi ve içgörülere dönüştürülüp, karar vermede kullanılamaması, kötü yönetime sebep olur. Mali ve operasyonel performansın, pazar ve müşteri ile ilgili verilerin, her tür geribildirimlerin, anket sonuçlarının, iç kontrol ve iç denetim raporlarının, mali ve operasyonel trend ve rasyoların yakın takip edilmemesi yöneticinin gittiği yönü belirleme ve o yönde kalma imkanını zayıflatır.

Yönetim kalitesi nasıl artar?

Buradaki maddelere yönelik somut, tutarlı, kararlı ve istikrarlı aksiyonlar alarak artar. Çalışana değer vermek, adil ücretlendirme, performansa dayalı ücret politikaları, mobbing ile mücadele, iletişim kanalları oluşturma ve açık tutma, şirket içinde yönetsel sistemler kurma, karar süreçlerini veriye dayalı olarak yönetme, şirket içinde veri yönetimine ve iş zekasına özel önem verme, iç kontrol sistemini oluşturma, stratejik yönetim sergileme, inovasyona dayalı strateji geliştirme, kurumsal ve bireysel performans hedefleri koyarak takip etme, başarıları ödüllendirme gibi eylemlere ihtiyacınız var.

Ama en önemlisi iyi yönetmeyi ve yönetilmeyi talep etmelisiniz. “Böyle gelmiş, böyle gitmez, biz burada işleri artık böyle yapmayacağız” demeniz gerekiyor. Şirketinizin yüksek cirolar yapması, iyi bir pazar payına sahip olması eğer yukarıdaki maddeler mevcut ise, başarının kalıcı olamayacağı ve kişiye bağlı olduğu anlamına gelir. Eğer ticari ve mali sonuçlarınız kötü ve üstüne bir de şirket içinde bu işaretlere sahipseniz, durum daha da acil demektir. İş sonuçlarınızdan bağımsız olarak kendinizi yukarıdaki işaretler çerçevesinde değerlendirmenizi öneriyorum.