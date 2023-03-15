Küresel piyasalar sistemik risk, BIST seçim telaşında

Merkez bankalarının şahin tonda açıklamaları ve yükselmeye devam eden tahvil faizlerinin bankacılık sektörü üzerinde yarattığı riskler ile volatilitenin tekrar arttığı küresel piyasalarda risk iştahı, ABD’de 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından birinin yaşanmasıyla büyük darbe aldı.

Ancak alınan hızlı önlemler ve düşen faiz artırım beklentileri bu aşamada piyasalara nefes aldırabilir. Son bir haftadır öne çıkan temkinli duruşa karşın yurtdışı tarafta geçen yıl boyunca yaşanan kayıpların kısmen de olsa telafi çabasının öncelikli senaryo olmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

BIST cephesinde ise, 5000 puan üzerinde dengelenmenin ardından endeks 2 aylık düşüş trendini yukarı geçmesine karşın net bir momentum yakalayabilmiş değil.

Endeks 5.000 puan üzerinde dengelendi

Yurtdışında enflasyona karşı yapılan agresif faiz artırımlarının komplikasyonları yaşanırken içeride ise elim deprem faciasının ardından alınan önlemlerin etkisiyle BIST cephesinde de yeni denge 5000 puan üzerinde oluştu.

2023 yılına 2022’nin yaklaşık %200 oranındaki getirisinin ağırlığıyla zayıf bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da, 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında BİST ve SPK tarafından açıklanan düzenlemelerin etkisi kısa vadede olumlu olurken likiditeyi ve talep tarafını güçlendiren bu adımlar endeks açısından dengeleyici bir unsur oldu.

Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı fonlarının 10 milyar TL civarındaki hisse alımı sonrasında endekse ikinci destek Varlık Fonu’nun BİST’e yatırım yapabileceği yönündeki haberlerle gelirken endeks 2 aylık düşüş trendini yukarı geçmiş durumda.

Bu süreçte bir yandan açıklanan 2022 4.çeyrek bilançolarından hisse bazında destek bulan endekste son günlerde siyaset cephesinde artan hareketliliğe bağlı olarak volatilitenin de tekrar yükselmeye başladığını söylemek mümkün.

Yatırımcılar seçime odaklandı

Yatırımcılar, 14 Mayıs tarihi olarak planlanan seçimler öncesinde yavaş yavaş seçime yönelik pozisyonlarını ayarlamaya başlamış durumda. Bu anlamda geçtiğimiz yılın Aralık ayı ortalarından itibaren devam eden portföylerin çeşitlendirilmesi noktasında yatırımcıların yavaş yavaş seçim planlamalarını tamamlamaya başladıklarını söylemek mümkün.

Bu noktada 2022 yılı boyunca enflasyon karşısındaki getiri arayışında en ön plana çıkan hisse senetleri portföylerde ağırlığı azalmakla birlikte öncelikli tercih olmayı sürdürüyor.

2022 yılında olduğu kadar yüksek olmasa da devam eden negatif reel faiz süreci ve enflasyonun 2023 yılını da %45-50 seviyelerinde tamamlayacağı beklentileri borsanın arkasındaki itici güç olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Seçim sonuçları ve sonrasında izlenecek ekonomi politikalarına yönelik senaryoları dillendirilmeye başlayan yabancı raporları bu 2 aylık süreçte yabancılarında yavaş yavaş Türk varlıklarını radarlarına almaya başladığının işaretini veriyor.

Bu noktada seçime kadar olan süreçte en yakından izleyeceğimiz göstergelerden biri hem hisse hem de tahvil piyasasındaki yabancı alım-satımları olacak.

Borsada hedef 5.700 puan

Hem yurtdışı hem de yurtiçinde çok bilinmeyenli bir denklem sürecine girdiğimiz bu dönemde özellikle hisse senetleri piyasasında temkinli bir iyimserlik içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün.

5000 puan üzerinde güç topladıktan sonra hafta başında son 2 aylık düşüş trendini yukarı yönde geçmeyi başaran BIST-100 endeksinde 5000 puan üzerinde kalındıkça bir önceki zirve seviyesi olan 5700 seviyeleri hedef konumda olmaya devam edeceğinden bu aşamada portföylerin %50 sinin hisse senetlerinde değerlendirilmeye devam edilebileceğini düşünüyoruz.

Portföylerin kalan kısmının ise, hem Dolar/TL kurunda yaşanabilecek dalgalanmadan hem de yurtdışında artan finansal çalkantıya karşı bir korunma olarak Gram altın ve daha az riskli yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar açısından da Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) bir alternatif olarak değerlendirilebileceği kanısındayız.