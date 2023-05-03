IMES OSB’de bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’ kurmuşlar. 350 civarında yerli yabancı işletmeden oluşan devasa organize sanayi bölgesinin kimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere...

Günümüz koşullarında her biri küresel rekabete karşı ayakta olan işletmelerin ne gibi ihtiyaçları olabilir ki bunları karşılamak üzere şirketler üstü bir yapı oluşturulsun? İMES OSB Genel Sekreter Yardımcısı Emine Ünsal Ersoy tam da bunları anlatıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan bu merkez kendini ‘Türkiye’nin nitelikli işgücü merkezi’ olarak tanımlıyor. Eğitim, imalat, ar-ge, danışmanlık hizmetleri ile sanayiye katkı sağlıyor. Bir tür araştırma geliştirme merkezi.

Akademi-sanayi işbirliği çerçevesinde endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yeteneğinin artırılması, bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, verimliliğin artırılması, kuruluşların inovasyon yeteneklerinin artırılması için gerekli ar-ge faaliyetlerinin artırılması bu merkezin temel faaliyet konuları arasında.

Merkez’de uygulamalı araştırmalar yapılıyor, imalat teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanıyor, yüksek katma değerli parçalar üretilebiliyor. Üretim-hizmet sektörüne yönelik araştırmalar için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahip merkezde CAD, CAM ve CAE yazılımları 3D printer, Makine Parkuru ve Metroloji Parkuru altyapısı yer alıyor.

Bölge sanayicisi bu altyapıyı kiralayarak istediği üretimi yaptırabiliyor. Ar-Ge, seri üretim, ön seri üretim, prototip ve butik üretim altyapısına sahip merkezde yeni teknolojiler aracılığıyla verimli, maliyet düşürücü ve yeni üretim teknikleri ile üretim hizmetleri sunuluyor.

Özetle sanayicinin sıkıştığı yerde mevcut teknolojide ya da daha ileri bir teknolojide fiilen üretim hizmeti veriliyor. Sadece bu kadar da değil. KOSGEB’in yenilik ve endüstrileşmeye yönelik verdiği destekler için stratejik projelerin hazırlanarak sanayicilere hibe ve teşviklerden yararlanabilme konusunda danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Aynı şekilde Ar-Ge projelerinin desteklerden optimum yararlanacağı sürecin planlanması, proje yazımıyla Ar-Ge merkezi kurulması, yönetim süreçlerine danışmanlık yapılması da Mükemmeliyet Merkezi’nin verdiği hizmetler arasında. Bundan sonrasında eğitim, kurs ve seminer gibi çalışmalar var. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi için bir tür ara istasyon oluşturulmuş.

Bu kapsamdaki faaliyetler ile iş isteyen insanlara da verilen eğitimlerle nitelik kazandırılıyor. Bunlar arasında; Metroloji, Uzaktan (Online) Eğitimler, Endüstri 4.0 (MES) Dijital Operasyon Yönetim Eğitimleri, İnsan Kaynakları Eğitimleri, 6 (Altı) Sigma Proje Eğitimleri, Yönetim Sistemleri, Uzmanlık Programları, Mühendislik Ve Teknik Eğitimler, Yalın Üretim Eğitimleri de var.

Benzer nitelikli kurslar, seminerler de aynı şekilde insan kaynağının kalitesinin artırılması için gerçekleştirilen faaliyetler organizasyonlar arasında. Yeşil OSB olma yolunda adımlar da atan İMES’in bize gösterdiği gibi mükemmelliği arayış kolay bir süreç değil. Ancak başka türlü kaliteye, katma değere ve küresel rekabet gücüne ulaşılamıyor.

Üstelik küresel rakiplerin sıradanı, günümüz dünyasının normali bu. Biz bunu mükemmeliyet olarak adlandırmak zorunda kalıyorsak yolumuz uzun demektir. Yolumuz uzun olduğu gibi zamanımız da dar. Hızlıdan, tüm üretim kümelerinde bu anlayışı, mükemmeliyeti yaygınlaştırmak zorundayız. Hatta eğitim sistemine, sağlık sistemine, beşeri ilişkilere, ekonomi yönetimine, siyaset sosyolojisine katkı sağlayacak, kalite katacak, mükemmellik merkezlerine ihtiyacımız var.