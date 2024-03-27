Ne not, ne faiz artırımı borsaya çare olamadı

Fitch’in not artırım kararı ve Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımına rağmen piyasalarda belirsizlik sürüyor. Seçimlerden sonra belirsizliğin bir nebze de olsa ortadan kalkması bekleniyor.

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında başlayan ekonomide normale ve normlara dönüş sürecinin öncelikli hedefi dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi olarak karşımıza çıkmıştı.

Bu doğrultuda TCMB politika faizinde bir artırım döngüsüne girerken Mayıs seçimleri öncesi %8,5 olan politika faizi 36,5 puan artışla %45 seviyesine çekilerek izleme moduna geçilmişti. Ancak son haftalarda rezervler ve TL üzerindeki baskının tekrar artması, makro ihtiyati tedbirler ve zorunlu karşılıklara yapılan düzenlemelerle duruşunu daha sıkı hale getiren TCMB’yi Mart ayında da sürpriz denebilecek 500 baz puanlık bir artışa daha sevk etti. Böylece politika faizi %50 seviyesine yükselmiş oldu.

Önceki hafta Fitch’den gelen sürpriz denebilecek (piyasada genel beklenti seçimler sonrasında not artırımları geleceği yönündeydi) not artırımı ve TCMB’nın hemen yerel seçimler öncesinde bir kez daha faiz silahını kullanması orta uzun vade için yeni bir hikayenin kapısını açıyor olsa da benim kısa vade endeks düşüncemi değiştirmediğini belirtmek isterim. 20 Şubattaki “Stratejiyi Güncelleme Zamanı” yazımdan beri endeks görüşüm aynı.

9400(+-100) endeks için önemli bir bariyer ve ben bu aşamada yeni risk almak ve hisse pozisyonlarını artırmayı çok doğru bulmuyorum. Hatta 9400 ve üzerinde (en noktası 9700 seviyeleri olabilir) kar almak ve hızlı gitmiş hisse ve sektörlerden geride kalmışlara bir rotasyon için değerlendirmek gerektiği fikrimi koruyorum. Mevcut enflasyon düzeyi ve trendi, kur üzerinde artan baskı daha sıkı bir parasal ve maliye politika setinin uygulanmasını bir süre daha kaçınılmaz kılıyor.

Bu yönde atılmaya başlayan adımların seçim sonrasında devam etmesini beklerken, yüksek faiz ve daralan likiditeyle geçici de olsa birkaç çeyrek büyümede sert bir yavaşlama, dolayısıyla riskli varlıklardan (hisse senetleri) bir süre geri durma eğilimi ortaya çıkaracağı fikrimi koruyorum. Merkez Bankası’nın kararlı duruşu, Fitch’den gelen not artırımı, atılan adımların normale ve normlara dönüşün bir yansıması olarak uzun vade için bir hikaye ortaya çıkarıyor.

Atılan sıkılaşma yönündeki ek adımlar da bu uzun vadeli görünümü destekleyecek ve yılın ikinci yarısında yeni not artırım hikayeleriyle birlikte ekonomide yeni ve daha dengeli bir büyüme sürecinin de tohumlarını atıyor olacak. Ancak ekonomide bir geçiş süreci yaşanılması kaçınılmaz ve bu süreçte ben endeksin yılın ilk iki ayındaki momentumu sürdürmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum.

Yabancı için olumlu sürecin başındayız

TCMB’nin son faiz hamlesi sonrası, seçim endişesi ile bir süredir hızı kesilen ve seçim sonrasını bekleyen yabancı için görünürde bekleyecek çok bir durum kalmadı. Aslında zaten, bu faiz artırımı malum olmuş olacak ki, geçen hafta başından beri bankalarda yabancılar ciddi pozisyonlar aldı. Yabancının almaya başladığı ve alacağı büyük hisseler için oldukça olumlu bir sürecin başında olabiliriz. Ancak yabancının radarına giremeyen, ayrıca özel bir hikaye ya da beklentisi olmayan, borçlu, işletme sermaye ihtiyacı yüksek ve bunu kısa vadeli borçla çeviren şirketler için oldukça olumsuz bir tabloyla da karşı karşıyayız.

Özetle, yeni normali ve normlara dönüşü satın almak isteyen, uzun vadeli bakış açısına sahip yabancı fonlarla, kısa vadeli yüksek sabit getiri avantajından faydalanmaya çalışan/çalışacak yerli yatırım fonları ve büyük oyuncuların bir süre piyasada mücadelesini izleyeceğiz. Ben en azından bir süre bu mücadeleyi biraz kenardan izlemeyi, ama bir yandan da bariz ordinonun aktığı sektör ve şirketler için tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Piyasa bu kararı verene ve tablo netleşene kadar da biraz temkinli durmak bana daha makul geliyor. Yani “korumacı ama fırsatçı” bir yaklaşımda olmak gerekecek bir süreliğine.