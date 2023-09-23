Bu haftanın kitabı Mike Michalowicz’in “Önce Kâr” kitabı. Şirketinizde bir dönüşüm peşindeyseniz ve karlılığı artırmak üzere çalışmalar yapıyorsanız, bu kitap size inanılmaz farklı bir perspektif sağlayacak. Şirketlerin mali başarısını etkileyen faktörleri derinlemesine inceleyen Michalowicz, kârın iş yolculuğunun sonunda elde edilen bir fazlalık değil, işletmeyi geleceğe uçuran yakıt olduğunu savunuyor.

Kitabın ortaya koyduğu temek fikir

"Önce Kâr" kitabının temel ilkesi, Satışlar - Giderler = Kâr formülünden Satışlar - Kâr = Giderler formülüne radikal bir geçiş yapmak. Burada kâr, giderlerden sonra kalan değil, bir satış yapıldıktan hemen sonra tahsis edilen bir kalem olarak tanımlanıyor. Michalowicz'in formülü, geleneksel muhasebe ilkelerinden ciddi bir sapma teşkil ediyor ve kârı arka planda tutmak yerine ön plana çıkarıyor.

"Önce Kâr" kitabında Mike Michalowicz, girişimcilere geleneksel kumbara sistemine benzeyen yeni bir finansal bakış açısı sunuyor. Yazar, işletmelerin gelir elde ettikten sonra önceden belirlenmiş bir yüzdeyi derhal kâra ayırmalarını öneriyor. Kalan kısım daha sonra giderleri karşılamak için kullanılıyor. Yazar, iş dünyasının gelir yaratma ve maliyet yönetimine öncelik verme ve genellikle kârı bir kenara bırakma eğiliminde olduğunu savunuyor. Şirketler, finansal odak noktalarını ciro veya giderlerden doğrudan kâra çevirerek işlerini dönüştürebilirler.

Kitap hakkında

Kitap eyleme geçirilebilir bölümlere ayrılmıştır; bunlardan ilki 'hayatta kalma tuzağında' faaliyet göstermenin yıkıcı etkilerinin farkına varılması ve bu durumun kabul edilmesidir. Yazar bu bölümde “finansal çaresizlik döngüsüne” hapsolmuş, şirketlerin özelliklerini anlatıyor.

Sonraki bölümler 'Önce Kâr' metodolojisini sistematik bir şekilde ortaya koyuyor. Michalowicz, küçük kâr tahsislerinden başlayarak ve bunları aşamalı olarak artırarak sistemin uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlıyor. Yazar, gelirin dört ana hesaba dağıtılmasını öneriyor: gelir, kâr, ortak payı ve işletme giderleri. Benzersiz iş ihtiyaçlarını ele alarak tahsislerde ince ayar yapmak için yinelenen değerlendirmenin kritik rolünü vurguluyor.

Ayrıca Michalowicz, metodolojisini gerçek hayat vaka çalışmalarından örneklerle destekliyor. Her bir hikaye, 'Önce Kâr' yaklaşımını daha iyi anlamayı sağlıyor.

Kitapta bazı önemli notlar

Kârı Yeniden Düşünün: Kâr, tüm giderler çıktıktan sonra kalan kısım değildir; öncelik verilmesi ve gelirden hemen sonra tahsis edilmesi gereken ayrılmaz bir parçadır.

Davranışsal Yaklaşım: Kitap, karmaşık muhasebe kavramlarını tanıtmak yerine, girişimcinin kâr ve giderlerle ilgili zihniyetini ve alışkanlıklarını değiştirmeyi vurgulayan davranışsal bir yaklaşım kullanmaktadır.

Basitlik ve Pragmatizm: Önce Kâr yöntemi, hemen uygulanabilecek basit ve pratik bir sistem olup, işletme sahipleri için kolaylıkla uygulanabilir bir niteliktedir.

Hayatta Kalma Tuzağından Kurtulun: Girişimciler maaş çekinden maaş çekine yaşamaktan kurtulmalı ve sürdürülebilir, kârlı operasyonlara doğru ilerlemelidir.

Tahsis Hesapları: Gelirin derhal belirli hesaplara tahsis edilmesi, giderlerin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur ve kârla ilgli kaygıları önler.

Küçük Başlayın: Kâr için küçük tahsisler ile başlanmak ve kademeli olarak artırmak, işletmenin bu yeni yaklaşıma şok yaşamadan uyum sağlamasına olanak tanır.

Düzenli Değerlendirme: Sürekli değerlendirme ve tahsislerde yapılan ayarlamalar, işletmelerin modeli kendi benzersiz ihtiyaçlarına ve sektörel farklılıklara göre uyarlamalarına olanak tanıdığı için çok önemlidir.

Gerçek Dünya Doğrulaması: Kitaba gerçek dünyadan örneklerin ve vaka çalışmalarının dahil edilmesi, “Önce Kâr” metodolojisinin farklı sektör ve ortamlarda uygulanabilirliğini ve başarısını göstermektedir.

Bana göre, Mike Michalowicz'in "Önce Kâr" kitabı sadece bir kitap değil; kâr ile ilgili iş dünyasında mevcut olan zihniyetini yeniden yapılandırmaya yönelik bir paradigma değişimi. Sürekli “hayatta kalma tuzağından” kurtulmayı ve sürdürülebilir karlılığa sahip kuruluşlara dönüşmeyi hedefleyen işletmeler için sıra dışı ancak son derece pragmatik bir yol haritası sunduğunu düşünüyorum. "Önce Kâr" sadece finansal dönüşümle ilgili değil; sürekli büyüme, dayanıklılık ve finansal sağlık yolculuğu ile ilgili.

İşletmenizde karlılık ve nakit ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bir göz atın derim. Ancak elbette iş hayatında bir kitap okudum ve hayatım değişti demek pek mümkün değil. Disiplinli, sistematik bir çaba sergilemek gerekiyor. Danışman desteği gerekiyor. Yaklaşımların size özel olarak yapılandırılması gerekiyor. Michalowicz fikri, felsefeyi ortaya koyuyor ama burada önerilen yaklaşımı kesinlikle kendi gerçeklerinize göre uygulamanız gerekiyor. Şirketinizde, finansal ve operasyonel bir zihniyet dönüşümü istiyorsanız, size fikir verecek önemli eserlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.