OVP sonrası yabancı ilgisi artmaya devam ediyor…

Ekonominin üç yıllık yol haritasını sunan OVP açıklandı. 2024- 2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin açıklanmasıyla 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,4’e çekilerek bir önceki OVP dönemine göre düşürülürken enflasyon tahmini yüzde 65 olarak güncellendi.

Yeni OVP’ye göre yıllık ortalama dolar kuru 2024 – 36,78, 2025 – 43,9, ve 2026 – 47,8 olarak öngörülüyor. Orta ve uzun vadede dolar kurunda artışın devam edebileceği öngörüleriyle BIST’te ihracatçı şirketlere pozitif etkilerini izleyebiliriz. Yüksek enflasyon tahminleriyle beraber yatırımcıların yatırımlarını BIST’te değerlendirmeye devam etmesi beklenebilir.

Yabancının dönüşü hızlanacak mı?

Açıklanan programla ekonominin yol haritasının çizilmesinin, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışında ve Türk piyasalarına güvende olumlu değişiklikler yaratabileceği kanısındayız. Moody’s, Türkiye’nin seçim sonrasında politika yönünü değiştirmesi kredi notu için ‘açıkça pozitif ’ ifadelerini kullanmıştı.

OVP sonrasında geçen hafta Cuma akşamı uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit etti ve not görünümünü “negatif ”ten”durağan”a revize etti. 29 Eylül’de de S&P Türkiye ile ilgili not kararını açıklayacak. Bu bağlamda kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olası görünüm ya da not değişikliklerinin piyasa üzerinde etkisini takip ediyor olacağız.

Yabancı hangi hisseleri alacak?

Bu anlamda yabancı yatırımcıların ilgi odağında olabilecek, finansman gücü yüksek, borç kaynak oranı düşük ve karlılığını artıran şirketlerin daha güvenli limanlar olabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda hisse senetleri cephesinde ana yön yukarı olmak üzere güçlü seyir korunuyor. Pozitif tarafta en önemli hikâye, ekonomide normlara dönüşün yabancı ilgisini artırmaya devam edeceği beklentisi ve enflasyon karşısındaki getiri arayışı olmaya devam ediyor.

Pozitif senaryo devam ediyor

Diğer taraftan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek kamuoyuna ekonomine izlenecek yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. OVP’nin genel anlamda hedeflerinin gerçekçi bulunduğunu ifade etti. Şimşek açıklamalarında seçici kredilerde sıkılaşmaya gidileceğini, birinci konutu kredilendirme noktasında değişiklik yapılmayacağını ancak ikinci konut, üçüncü konut ve tatil yerlerine ilişkin krediyle desteklenmeyeceğini belirtti.

Taşıt kredilerinde ise net bir şekilde sınırlamaya gidileceği mesajını verdi. OVP programının önemli bir bileşeninin deprem konusu olduğunu belirten Şimşek, deprem yaralarının sarılmasına yönelik bu sene sonundan önce 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirileceğini duyurdu. İhracatın finansmanı için ise ayrıca 3 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ekonomi yönetiminin kamuoyu ile iletişim kanallarını etkin kullanarak ekonomik normlara dönüş mesajlarını ifade etmeleriyle piyasaya ve yabancı yatırımcıya güven verme çabası sürüyor. Bu kapsamda sıkılaşma adımları devam ediyorken ekonomi yönetiminde şeffaflık ve normlara dönüş adımları pozitif tarafta önemli hikâyeyi oluşturuyor. Endeks adına büyük resimde pozitif görüşümüz devam ediyor. Bu kapsam da endekste zaman zaman yorulma emareleri görülse de orta – uzun vade de pozitif senaryonun devam ettiği söylenebilir.