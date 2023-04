Patlıcan sindirim sistemini rahatlatır

Patlıcan biz dahil bütün dünyada yemek kültüründe önemli bir yer tutar. Ama doğrudan besleyici değerine baktığınızda, manganezi saymazsanız pek bir şey ifade etmez görünür. Dahası kaynaklara göre tek tüketicisi de neredeyse insandır. Ama iş uygulamaya geldiğinde öyle olmaz, çok severek tüketilir. Dolayısıyla neden bu kadar sevildiğinin açıklaması kolay değildir. Bu durumda bir olasılık kendine has lezzeti ve hemen her şeyin içine yakışmasıdır. Közlemesinden, turşu ya da reçele dek her şeyi yapılabilir. Bunların hepsi de kendine özgü ayrı bir lezzet taşır. Ama bir açıklama da bizim sindirim sistemimizi rahatlatmasıdır.

Sindirim sistemini rahatlatmasında olasılıkla iki ayrı mekanizma sözkonusu. İlki açık, içerdiği liftir. Patlıcan özellikle kabuklu tüketilirse, sindirim sistemine ciddi lif sağlar. Bu liflerin büyük bir kısmı zaten vücut tarafından doğrudan işlenmez ama bağırsaklarda mayalanmaya tabi tutulur. Dolayısıyla özellikle kronik kabızlık için iyi bir seçenektir. Ama beri yandan bir başka özelliği vardır ki, patlıcan az da olsa nikotin içerir. Nikotin bağırsakların çalışması için gelen sinirsel uyarıya benzer bir etki gösterir, yani sindirimi etkinleştirir.

Çiğ olarak yenemeyen tek sebze

Hayvanlar nedense patlıcan yemez ama biz de patlıcan hiçbir zaman pişirmeden yemeyiz. Oysa kabak olsun, domates olsun az ya da çok pişirmeden de rahatlıkla yenebilir. Değişik pişirme usullerinin patlıcanın içeriğine olan etkisi olasılıkla farklıdır. Şöyle düşünün, haşlaması yapılmaz, çok lezzetsizdir. Oysa közlediğinizde arada kabuk vardır, aslında kendi suyunda içeriden haşlamış olursunuz ama sonuç bambaşkadır. Siz közlerken patlıcanı olasılıkla kabuğun içeriğiyle füme edersiniz. Zaten közlenmiş patlıcanın esası da bu füme tadıdır. Füme basit bir tat farkı değildir, aynen meşede olduğu üzere “için için yanarken” dokusundaki aromatik maddeleri ortaya çıkarır. Bunların çoğu “tiyol” olarak adlandırılan kükürtlü maddelerdir, ağır ateşte közlenmiş patlıcan soyulduğunda olasılıkla bu nedenle sarı su salar.

Sülfürlü bileşiklerden zengin bir besin kaynağı

Sülfürlü bileşikler olan tiyoller, kökteki bakteriler tarafından üretilir ve patlıcanın bünyesine geçer. Bu bileşikler sebzelerde çok miktarda bulunmaz, ama patlıcan istisna teşkil eder. Bu bileşikler aslında küf mantarı üremesinin engellenmesi için de elzemdir. Eğer ortamda yeterince kükürtlü bileşik varsa küflenme meydana gelmez. Bu durumda patlıcan bağırsak mikroorganizma örtüsünün sağlıklı kalmasına da yarar görünür.

Beri yandan acı patlıcan kırağı çalmaz derler, bir yorum da burada yapabiliriz. Bir açıklama şu olabilir; kırağı çalması için sıcaklık farkı ve nem etkendir. Bütün meyve formlarında olduğu üzere, patlıcan da ham halinden olgun haline geçerken kabuğu kalınlaşır, içi zaten bilinen en süngersi meyvedir. Kabuk kalınlaştığından bu durumda içerik sıcaklık farkına çabuk adapte olamaz, nem üstüne kırağı olarak çöker. Yaz neminde buzluktan çıkardığınız şişeyi anımsayın, camsa etrafı donar, plastikse donmaz. Ama bir diğer açıklama daha mantıklıdır, tatlanma zaten kırağı yağdıracak sıcaklık farkıyla ortaya çıkar. Yani deyim terstir, “patlıcan kırağı yağdıkça tatlanır.”