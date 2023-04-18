Ramazan ve şerbet Ramazan ve sağlık kültürü

Bizim yediklerimizin aslında hangi eksiğimizi karşıladığı çok iyi bilinmez. Yenecekler ve yemek çeşitleri bellidir. Sadece kısıtlı sayıda yiyecek için doğrudan bir şey söylenebilir.

Buna karşılık vitamin ve aromatik maddelerden zengin olduğu bilinen gıdalar vardır. Bunları almak zorunludur ama bilgi eksikliği nedeniyle çok da seçici davranılamaz. İşte şerbet denen kavram bu eksikliklerin giderilmesini sağlar. Şerbet meyvelerin ve baharatların bir bileşimini konsantre halde sunar.

Dolayısıyla eksik giderilirken, bazı özel tür şerbetler ise doğrudan belli bir amaca yönelebilir. En iyi bilinenlerden biri meyan kökü şerbetinin sindirime yardımcı olmasıdır. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sevilerek içilir ve gerçekten sindirim salgılarını uyarır. Meyan kökü şerbeti Ramazan ayında evde hazırlanabilecek en kolay ve sindirim dostu içecektir. Benzer özelliği elbette loğusa şerbeti için de söyleyebiliriz.

Bir özelliği olasılıkla süt miktarına olan katkısıdır ama esas etki doğum sonrası depresyonu gidermek de olabilir. Bu yeni anne olmuş kadınların yaşadıkları ciddi bir sorundur. Dolayısıyla şerbetler aslında şifa amacıyla yaygın olarak kullanılırlar, o nedenle de bilinmeleri ve sürdürülmeleri gerekir.

Şerbet nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir?

Şerbet aslında komposto yapımından çok fazla farklılık göstermez ama şeker içermeyen bitkiler ve baharatlar açısından daha zengindir. Bu bileşenler bizim ve parçamız olan bağırsak mikroorganizmalarının beslenmesi için gerekli ortamı hazırlarlar.

Bunların çoğu zaten ilaç yapımında da kullanılan bileşiklerdir. Tarçının kan şekerini düşürmesi, nanenin ferahlatması gibi iyi bilinen etkilerden faydalanılır. Şerbet içine atılan meyveler ise özellikle kabuklarda yer alan biyolojik etkili bileşiklerin kaynağını oluşturur.

Bunlar kaynatma ya da demleme aşamasında suya geçerler, ürün biraz soğutulduktan sonra süzülerek posa alınır. Sonra da içine bir miktar şeker eklenir. Kullanılan şeker sadece tatlandırma amacıyla kullanılmaz, bileşiklerin bağırsaklardan emilmesini, yani faydalanılmasını da artırır. Meyvelerin özellikle kabukları bağ dokusunu güçlendiren bileşiklerden zengindir.

Bunlar vücudun çatısını oluşturan kollajenin daha sıkı bir örgü oluşturmasını, dolayısıyla vücudun düzenini olanaklı kılar. Üzüm gibi meyveler söz konusu olduğunda, tohumun saklanmasını sağlayan, dolayısıyla yaşlanmayı geciktiren maddeler de buralarda bulunur. Pek çok hastalıktan iyileşme döneminde özel şerbetler önerilmesinin nedeni budur.

Şerbet geleneği önemlidir

Şerbet yapmak aslında çok eğlenceli bir iştir, kolaydır, evde çocuklar için bir kenarda bulunması dışarıdan hazır içecek tüketimini azaltır. Yapımını çocuklara öğretirseniz, keyif alacakları bir uğraşıya da dönüşür, zira eldeki her türlü malzemeyle şerbet hazırlanabilir, olasılıklar sonsuzdur. Bu noktada özel önerimiz tariflerinizi yazılı olarak saklamanızdır.

Ancak sağlık amaçlı şerbet hazırlanması söz konusu olduğunda özelleşmiş bilgi çok kısıtlıdır. Bu durumda yapılması gereken kullanılan malzemelerin tıbbi faydalarına bakmaktır, bu mümkündür. Herkes kendine özel tarifler bile geliştirebilir, yeter ki istensin.