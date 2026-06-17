Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Fed beklentilerini değiştiriyor

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Amerika Birleşik Devletleri ile İran cuma günü İsviçre'de geçici barış anlaşması imzalıyor. Sözleşme küresel petrol fiyatları üzerinde sert bir düşüş yarattı. Enerji piyasasında yaşanan geri çekilme uluslararası petrol fiyatları seviyesini son üç ayın en düşük noktasına çekti. Küresel fonlar ve yatırımcılar çarşamba günü sonuçlanacak Federal Rezerv para politikası toplantısı öncesinde farklı kutuplara ayrıldı. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyonist baskıları zayıflatıyor. Wall Street kurumları gelecek aylardaki faiz patikası konusunda zıt görüşler paylaşıyor.

Tahvil ve faiz türevleri piyasalarında işlem gören varlıklar fonların tamamen farklı yönlerde konumlandığını gösteriyor. Yatırımcılar çarşamba günkü sabit bırakma beklentisinden ziyade yeni Federal Rezerv Başkanı Warsh tarafından düzenlenecek ilk basın toplantısına odaklanıyor. Geçen ay Powell yerine göreve gelen Warsh piyasa aktörleri için henüz net bir politika çizgisi sunmuyor. Bank of America faiz stratejisi başkanı Mark Cabana yatırımcıların Warsh ekseninde uzlaşamadığını belirtiyor. Cabana fiyatlamaların piyasadaki çok sesli yapıyı yansıttığını dile getiriyor.

Petrol fiyatları enflasyon baskılarını deflasyona dönüştürüyor

Petrol fiyatları cephesindeki sert düşüş Wall Street uzmanlarının faiz tahminlerini değiştiriyor. Tahvil yatırımcıları faiz artışı yönünde pozisyon alıyor. Citigroup Amerika Birleşik Devletleri baş ekonomisti Andrew Hollenhorst farklı bir perspektif sunuyor. Hollenhorst düşen petrol fiyatları ve zayıflayan iş gücü piyasası gerekçesiyle kurumun mevcut yılda üç faiz indirimi beklentisini koruduğunu vurguluyor. Baş ekonomist enerji maliyetlerindeki gerilemenin yeni Başkan Warsh için güvercin bir duruş sergileme alanı yaratacağını savunuyor. Hollenhorst enflasyonist baskıların yön değiştirerek deflasyonist bir yapıya büründüğünü belirtiyor.

Citigroup uzmanları merkez bankası yetkililerinin politika metninden gevşeme eğilimi ifadelerini çıkaracağını tahmin ediyor. Kurum güncel tahminlerin mevcut yıl için bir indirim öngörmeyeceğini düşünüyor. Citigroup baz senaryosu düşen petrol fiyatları ile istihdam verilerinin zayıf seyretmesi durumunda Eylül ayında indirim döngüsünün başlayacağını işaret ediyor. Hollenhorst istihdam piyasasının direncini koruması halinde indirim takviminin 2027 yılına kalabileceğini öngörüyor. Opsiyon piyasasındaki yatırımcılar tek bir yönde ağırlık oluşturmaktan kaçınıyor.

Şahin beklentiler petrol fiyatları düşüşüne meydan okuyor

Finansal piyasalar düşen petrol fiyatları ivmesine rağmen kurumsal düzeyde ortak bir zemin bulamıyor. Kurumsal yatırımcılar petrol fiyatları düşüşüne rağmen Amerikan ekonomisinin ve istihdam pazarının gücünü koruduğunu belirtiyor. Geçen hafta faiz beklentilerine odaklı opsiyon işlem hacmi normal seviyelerin yüzde 50 üzerine çıktı.

Yatırımcılar işlemlerini tek bir yöne yöneltmedi. Constitution Capital faiz işlemleri yöneticisi Jeff Schuh piyasanın indirim beklentilerinden vazgeçmediğini ancak sürecin uzayabileceğini ifade ediyor. Dev kurumlar faiz patikasına yönelik tahminlerinde derin bir ayrışma yaşıyor.

Kurumların faiz beklentileri Amerikan ekonomisinin kritik bir kavşaktan geçtiğini kanıtlıyor. PGIM yönetimi yıl içinde arka arkaya üç kez faiz artışı yapılacağını öngörüyor. BNP Paribas uzmanları sıkılaşma adımlarının aralık ayında başlayacağını ve toplamda üç artışa ulaşacağını tahmin ediyor. Merkez bankası politika yapıcıları makroekonomik dengeyi sağlamak için düşen petrol fiyatları ile dirençli istihdam verilerini aynı potada eritiyor.