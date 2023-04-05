Seçim sürecinde nasıl bir portföy?

2022 yılını rekor getirilerle tamamlayan Borsa İstanbul cephesinde yeni yıl yüksek bir dalgalanmayla başladı. Kur cephesinde henüz görece sakin görünüm korunsa da borsada artan volatilite 2023 yılının 2022’den getiri arayışı anlamında çok daha zorlu bir yıl olabileceğini net bir biçimde ortaya koyuyor.

Alışılmışın dışındaki ekonomik politikalar ve makro-ihtiyati tedbirler ile kredi faizlerinin düşük tutulması ve hızla yükselen enflasyon baskısına rağmen ortaya konan kur korumalı mevduat ve döviz satışları ile dolardaki artışın baskılanması, gayrimenkul fiyatlarında artışın yavaşlaması, mevduattaki yüksek negatif reel faiz yerli yatırımcı için hisse senedi piyasasını %197 getiri ile 2022 yılında alternatifsiz kıldı.

Borsa İstanbul cephesinde 2022 yılında yaşanan bu olağanüstü diyebileceğimiz performansın 2023 yılının genelinde görülmesinin çok kolay olmayacağını yılbaşından beri dile getiriyoruz yılın ilk çeyreği itibariyle artan volatilite ve darbe alan iyimser havanın da bunun ne bir sinyali olduğu kanısındayız.

Borsada denge arayışı devam ediyor

Yurtdışında enflasyona karşı yapılan agresif faiz artırımlarının komplikasyonları yaşanırken içeride ise elim deprem faciasının ardından alınan önlemlerin etkisiyle BIST cephesinde 5000 puan etrafında denge arayışı devam ediyor.

Yatırımcılar, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler öncesinde yavaş yavaş seçime yönelik pozisyonlarını ayarlamaya başlamış durumda. Bu anlamda geçtiğimiz yılın Aralık ayı ortalarından itibaren devam eden portföylerin çeşitlendirilmesi noktasında yatırımcıların bekle gör konumuna geçtiklerini söylemek mümkün.

Bu noktada 2022 yılı boyunca enflasyon karşısındaki getiri arayışında en ön plana çıkan hisse senetleri, portföylerde ağırlığı azalmakla birlikte öncelikli tercih olmayı sürdürüyor. 2022 yılında olduğu kadar yüksek olmasa da devam eden negatif reel faiz süreci ve enflasyonun 2023 yılını da %45-50 seviyelerinde tamamlayacağı beklentileri yılın geneli için borsanın arkasındaki itici güç olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Seçim sonuçları ve sonrasında izlenecek ekonomi politikalarına yönelik senaryoları dillendirilmeye başlayan yabancı raporları, seçime kadar olan süreçte yabancıların da yavaş yavaş Türk varlıklarını radarlarına almaya başladığının işaretini veriyor. Bu bağlamda bu süreçte en yakından izleyeceğimiz göstergelerden biri, hem hisse hem de tahvil piyasasındaki yabancı alım-satımları olacak.

Borsanın alternatifleri artıyor Merkez Bankası tarafından uygulanan Liralaşma stratejisi doğrultusunda arka arakaya açıklanan makro-ihtiyati tedbirlerle mevduat yarışışına giren bankaların vadeli mevduat faizlerinde %30’a varan oranlar sunuyor olması, yıllık beklenen enflasyonun %40’lar düzeyinde olduğunu düşündüğümüzde hala eksi reel faize işaret ediyor olsa da, artan volatilite anlamında 2022’ye göre borsa karşısında bir alternatif olarak karşımıza çıkmaya başladığını söylemek mümkün.

Yine Fed’in agresif faiz arıtırım sürecinde güçlenen dolar karşısında zayıf kalan altın fiyatlarının faiz artırımlarında sona yaklaşması ve artan sistemik riske karşı sunduğu güvenli liman özelliği ile birlikte yönünü yukarı çeviriyor olması, dolardaki yükselişi de yansıtma avantajıyla gram altını yerli yatırımcı açısından önemli alternatiflerden biri konumuna getirmeye başlamış durumda.

Son olarak 2022 yılını satışlarla geçiren küresel hisse senetleri piyasasında, başta ABD olmak üzere önemli fırsatlar oluşmaya başlaması, yatırımcılar açısından bir adres olarak yabancı hisse senetleri fonlarını da öne çıkarıyor.

Karar zamanı yaklaşıyor

Hisse senetleri cephesine döndüğümüzde BIST-100 endeksinde Ekim 2021’de 1400 seviyelerinden başlayan yükseliş trendi içerisinde endeks en uzun soluklu konsolidasyon sürecini yaşıyor.

Son 4 aydır 4700-5700 bandından devam eden bu konsolidasyon sürecinde bir kes daha ana destek noktasına gelmiş durumdayız. 4700 seviyesi 1400- 5700 yükselişinin %23,86 ilk Fibo düzeltme seviyesi. Bu seviye altında 4 aydır Deprem günü dışında hiç kapanış yapmadık. Bu bölge aynı zamanda son 1,5 yıldır üzerinde kaldığımız 200g HO seviyesine de denk geliyor.

Hisse portföyleri arttırılabilir

Orta vadeli önemli bir karar aşamasındayız. 4700 (altına geçici sarkmalar olsa da) etrafında tutunma çabası büyük önem arz ediyor. Kısa vadede henüz bir dönüş sinyali oluşmamış durumda ancak, hem orta vadeli önemli bir destek bölgesinde bulunmamız hem de 5,07 ile tarihin en düşük F/K oranlarından biriyle trade ediyor olmamız BIST100 için bu seviyeleri orta-uzun vadeli önemli bir fırsat haline getirmiş durumda. Mevcut seviyelerden kademeli ve seçici olarak orta-uzun vadeli hisse pozisyonlarının arttırılabileceğini düşünüyoruz.