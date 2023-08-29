Şirketinizde motivasyon ne durumda?

2016’dan bu yana dünyada ve özellikle de ülkemizde yaşanmadık sıkıntı kalmadı. Siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel riskler şirketler ve çalışanları üzerinde olumsuz bir etki oluşturdu.

Özellikle de son üç sene içinde yaşanan Covid salgını, ekonomik sorunlar, seçim süreci ve deprem felaketi insanlarda telafisi çok güç fiziksel ve psikolojik yaralar açtı. Atlattık, geçti gitti desek de bu felaketlerin etkilerini halen yaşamaya devam ediyoruz. Şirketler rasyonel yerler. Üretmek, satmak, para kazanmak zorunda olan yerler. Hızlı koşmak zorundalar. Çalışanların da bu hıza eşlik etmeleri beklenir.

Ancak bu psikolojik ve fiziksel yıpranmışlıkla, ne kadar hızlı koşabilirler? Motivasyon, aidiyet ve işten duyulan heyecanın üç sene önceki seviyede olmadığını sizler de gözlemliyorsunuzdur. Bu noktada şirketlerimiz açısından bir risk söz konusu. Üç sene boyunca yaşanan büyük çağlı felaketlerin etkilerini bir senede atlatmamız zor gözüküyor.

İşyerinde motivasyon neden önemli?

Çalışan motivasyonu, bir şirketin başarısında anahtar faktördür. Motive edilmiş çalışanlar daha üretken, yaratıcı ve bağlıdırlar; bu da iş verimliliğini, iletişimi, müşteri memnuniyetini ve sonuçta finansal başarıyı artırır. Motivasyonun eksikliği ise düşük verimlilik, kötü iletişim, yüksek personel devri ve genel olarak zayıf iş performansına yol açabilir.

Motivasyonun olmadığı yerde sistem, süreç, organizasyon oluşturulmaz. Strateji belirlense de icra edilemez. İnsanların mutsuzluğu işe, oradan da müşteriye yansır. Patronlardan özellikle son iki senedir en sık duyduğum şikayet “işi sahiplenmiyorlar, ucundan tutuyorlar, mış gibi yapıyorlar, ne yapsak mutlu edemiyoruz” sözleri.

Bu noktada insan psikolojisinin, motivasyonun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 2016’dan beri sürekli olarak makro risklere maruz kalmış bir insan topluluğundan, hızlı bir iyileşme beklenemez. Şirketler olarak, bu konuda somut eylem planlarımız olması lazım. Diğer bir ifade ile motivasyon sağlamak, insanlarımızı iyileştirmek bizim işimiz!

Motivasyonu artırmak için ne yapabiliriz?

Çalışanların sağlığına destek verebiliriz. Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarına yatırım yapmak, onların verimliliğini ve motivasyonunu artırır.

Çalışanlar için psikolojik destek sağlamak, sağlıklı beslenme ve diyet konularında uzmanlardan faydalanmak, sporu teşvik edecek sosyal organizasyonlar düzenlemek, şirket çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını ve psikolojik durumunu yakından takip etmek fayda sağlayacaktır. Adil performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler de çalışanların bu dönemde ihtiyaç duyduğu kıymetli bir uygulamadır.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen performans değerlendirmeleri ile çalışanların gelişimlerini takip edebilir ve onlara geri bildirimde bulunarak motivasyonlarını artırabilirsiniz. İnsanlar işleri ve performansları ile ilgili yapıcı geri bildirim almayı severler.

Ekip çalışması ve takım ruhunu öne çıkartmak diğer bir uygulamadır. Çalışanları sosyal organizasyonlar ve eğitimlerle bir araya getirerek şirket kültürünü ve takım ruhunu güçlendirmek fayda sağlar. Mentorluk ve koçluk motivasyonu artıracak iki değerli araçtır. Deneyimli çalışanları, daha az deneyime sahip olanlarla mentor olarak eşleştirmek, bilgi ve beceri transferini teşvik eder.

Profesyonel koçlardan hizmet almak ise, belirsizliği azaltıp motivasyonu artırabilir. Ek olarak özgün ödüllendirme sistemleri, çalışma ortamının iyileştirilmesi, esnek çalışma ve çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimine yönelik programlar ile motivasyonu artırabilirsiniz. Özellikle esnek çalışma, iş zenginleştirme, rotasyon, adil ücret gibi uygulamaların da motivasyonu artırdığını gözlemliyorum.