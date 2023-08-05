Sosyal medyanın “Mavi doğrulanmış rozeti” form değiştirdi

Bir dönemlerin statü sembolü olan “Mavi Tik” Meta’nın da geçirdiği değişimlerle dönüşmeye başlamıştı. Zamanında pek çok markanın, influencer ve ünlü isimlerin emek ve para harcayarak aldığı “Doğrulanmış Rozet” artık web üzerinden alındığında 11,99 mobil uygulama üzerinden alındığında ise 14,99 dolar. Eskiden yüz binlerce liranın harcandığı “Mavi Tik” artık kimlik doğrulama sembolü formuna dönüştü.

Aslında Elon Musk’ın aylar önce başlattığı Twitter Blue aboneliği sunması Meta tarafından da böyle bir hamle gelmesine sebep oldu. Twitter’da da artık sadece 8 dolar ödeyerek profilinizi doğrulayarak mavi tik alabiliyorduk. Şimdi de Meta’dan gelen bu hamle işleri biraz karıştırdı.

Meta Verified sistemi duyurulduğunda “Mavi Tik” rantının sona ereceğini ve beraberinde de bazı problemler getirebileceğine değinmiştim.

“Mavi Tik” artık gerçeklik sembolü

Bugüne kadar bir kişinin tanınırlığını gösteren “Mavi Tik” rozeti artık profil sahiplerinin kendi kimliklerini doğruladığını gösteriyor. Yani rozeti alanlar aslında gerçek kişiler olduğunu doğruluyor bir nevi. Artan sahte hesaplar ve dolandırıcılıklara karşı “ben tamamen gerçeğim” demenin de bir başka yolu. Instagram hesabınıza dikkatli baktığınızda listenizdeki pek çok kişinin yavaş yavaş hesabını doğruladığını da görebilirsiniz. Zira artık pek çok kişinin mavi doğrulanmış rozeti bulunuyor. Yakında listemizin hepsi böyle olursa şaşırmayız.

Tabii Meta Verified şu an sadece bireysel kişilerin kullanımına açık, işletmeler bu sistemden yararlanamıyor. Yine de bazı duyumlara göre işletmeler için bu durumun daha farklı olabileceği de konuşulanlar arasında. Daha net bir şey olmadığı için detayları bekleyerek öğreneceğiz gibi duruyor.

Bu arada, daha önce hem zaman hem emek hem de para harcayan doğrulanmış profil sahibi kişiler de buna tepki göstermeden edemiyor. Bu kişilerin gerçekten uğraştığı bu statü sistemine şu anda aylık ödeme yaparak herkesin ulaşması tepkilerin odağında. Bakalım zamanla bu rozet nereye ve nasıl evrilecek…

Mercedes-Benz'in En İyi Aracı

Elektrikli arabalar, otonom sürüşler derken son dönemin en güzel hamlesi Mercedes-Benz’den geldi. Meksika’da bir otomobil çarpması sonucu iki arka bacağını kaybeden Bunny isimli köpeğin bir hikayesi aslında bu. Sosyal medyanın doğru kullanıldığında nasıl sonuçlar doğurabileceğine bakalım!

Kazadan sonra Bunny’ye bakan aile de onu terk edince sokak hayvanlarını kurtarmak için kendini bu işe adayan Henry Friedman, Bunny’nin bakımını üstlenmiş. Sonrasında sosyal medyada Bunny’nin ameliyat ve iyileşme sürecini anlatırken videolar daha da popüler hale gelmeye başlayınca Bunny aslında ünlenmiş. Friedman, Bunny’nin yeniden yürüyebilmesi için bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söylemesi ile işler değişmiş… Videonun altına bir kullanıcı tarafından yapılan “Bunny Mercedes-Benz’in tekerlekli sandalyesini hak ediyor” yorumu her şeyi değiştirdi.

Friedman bu yorumla birlikte Mercedes-Benz’e ulaşınca marka da buna cevapsız kalmıyor hatta bu fikri çok seviyor. Evcil hayvanlar için yürüteç üreten bir markayla beraber çalışan Mercedes-Benz kendi deyimiyle de tüm zamanların en sevilen aracını tasarlamış.

Bunny’nin yeni tekerlekli sandalyesine kavuştuğu anlar da sosyal medyada gündem olurken gerçekten hepimizi de derinden etkiledi! Bir videonun altına yapılan yorum sayesinde böyle güzel işlerin ortaya çıkabilmesi de sosyal medyanın doğru şekilde kullanıldığında ne kadar etkili olduğunu gösterirken bizi de umutlandırı.

Apple'dan yapay zekâ adımı: Apple GPT

Apple Vision Pro ile bizi heyecanlandıran Apple gelişen teknolojilerden çok da uzak durmuyor. Şimdi de diğer şirketler ile rekabet etmek için yapay zekâ alanına da giriş yaptı.

Şimdilik şirket içi operasyonlarda kullanmak için üretilen Apple GPT, özünde Apple’ın en iyi olmasına yardım edecek etkili bir eleman rolünde gibi duruyor. Özellikle gelecekteki ürünleri ve özelliklerini prototiplemek için geliştirilen Apple GPT, yapay zekânın da üretim aşamasında nasıl etkili olabileceğini hepimize daha net gösterecek.

Bu alandaki en büyük çalışmalardan biri olan “transformer” mimarisi ile oluşturulan Apple GPT metinleri de analiz ederek daha net bilgiler sunuyor. Algoritması da gerçekten güçlü. Bu sayede Apple’ın verileri işleme, analiz etme ve ürün geliştirme sürecinde işini kolaylaştıracak. Apple GPT’nin ilerleyen zamanlarda da Apple Care gibi müşteri iletişimi kısmında da kullanılması bekleniyor.

Kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise şu anda belli değil ama Apple bu hizmeti sunmaya karar verirse pek çoğumuzun bunu deneyeceğine de şüphe yok.

Kısa kısa…

● Elon Musk, Twitter logosunu ve ismini X olarak değiştirdi.

● NASA, kendi yayın platformu olan ve uzaya yapılan yolculukları izleyebileceğimiz NASA+’ı tanıttı.

● Geçtiğimiz hafta vizyona giren Barbie Christopher Nolan’ın ünlü yapımı Kara Şövalye’yi tahtından ederek gişe rekoru kırdı.

● Elon Musk’ın Twitter’daki yönetim tarzından dolayı yatırımcıların Tesla’dan ayrıldığı konuşuluyor, şu anda Tesla’nın hisseleri düşmeye başladı.

Yatırım alanlar…

● İTÜ Çekirdek girişimi olan dijital güzellik asistanı uygulaması Melo App 4 milyon 464 bin TL’lik yatırım aldı.

● Online veteriner hizmeti veren Airvet 18,2 milyon dolarlık yatırım aldı.

● Veri ürünü geliştiren bir şirket olan Switchboard 7 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

● Enerjisa Enerji, elektrikli araçlar için ünite sağlayan Eşarj şirketini satın alarak bünyesine kattı.