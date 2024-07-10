Sümüklü böceklerden Hollywood starı
Bilim insanı Emilie Hardouin’e göre şehirler bazı hayvanların neslinin tükenmesini engelliyor. İngiltere’de 27 memeli türüne ilişkin 11 bin gözlem analiz edildi. Doğal ortamda nesli tükenmekte olan Batı Avrupa kirpisi/ su sıçanı gibi türleri kentlerin koruduğu, doğal hayatta zorlanan türlerin şehirlerde daha hızlı ürediği ortaya çıktı.
Los Angeles’ta 967 türe ilişkin yapılan çalışmada sümüklü böcek ve salyangoz gibi nemi seven türlerin kurak doğal hayattan lüks çimlerle örülü evlerin arka bahçelerine göç ettiği ortaya çıktı. Yeraltı sivrisinekleri gibi insanlığın inşa ettiği metrolardaki tünellerde hayata adapte olmuş pek çok tür Antroposen odaklı evrimin bir parçası.
Besin kara delikleri
Illinois Urbana Üniversitesi tarım ekonomisti Sandy Dall’a göre “insan türünü küresel tarım ticaretindeki işbirliği koruyacak.” “Yerel üret yerel tüket” mottosu mutlu azınlığın; “küresel gıda arzına” karşı duruşunun simgesi. Mesafe kısaldıkça düşük emisyonlu ürünler üreterek milli gıda sistemlerinin uluslararası şoklardan korunacağı savunuluyor. Ya doğru değilse. “Glokal/yerel/organik tarım/ onarıcı tarım” gibi ekollerin de kusur ve çıkmazları var.
Uzmanlara göre; “iklim değişikliği karşısında toplumların beslenme hakkını korumak için yerelcilik etkili olmayabilir.” Leuven Üniversitesi uzmanlarından Charlotte Janssens gıda üretimine ilişkin binlerce küresel harita oluşturdu ve bu haritaların iklim değişikliği tahminleri ve ticaret rejimlerinin çeşitli kombinasyonlar altında nasıl değişeceğini inceledi. Gelecek haritalarına göre; Afrika/Asya, bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz çanağı gibi iklim açısından hassas bölgelerde gıda verimliliğinde büyük düşüşler yaşanırken kısıtlayıcı ticaret senaryolarında besin kara deliklerinin çok büyüyeceği ortaya çıktı.”
Isınan dünyanın çaresi; “küresel ticari adaptasyon.” Potsdam İklim Araştırma Enstitüsü’ne göre; serbest ticarete izin verilirse iklim değişikliğinin tarım üzerinden kaynaklanan küresel ekonomik kayıpları yüzde 65 azaltılabilir.” Gıda korumacılığı, her şeyi kendi ülkemizde üretelim anlayışı tarihe karışacağa benziyor. Zira her şeyi her şeyin üretilemediği coğrafyalarda verimsiz şekilde üretmek gıdaların uzaklardan gelmesinden daha büyük verimsizliğe ve kaynak israfına neden olabiliyor.
Tarlada çalışanlara güneş kremi
ABD Çalışma Bakanlığı, tarlada ve diğer yerlerde çalışan, yüksek sıcaklığın olumsuz etkilerine maruz kalan işçileri korumak için işverenlere “Isı Yaralanması ve Hastalık Önleme Planı” geliştirmelerini zorunlu kılan bir yasa tasarısını kabul etti. İşçilere her saat başına bir litre soğuk su, güneş kremi gibi haklar tanınıyor. DSÖ’ye göre aşırı sıcaklar her yıl 255 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
Lyme hastalığı geliyor
Geleceğin tadında zenginleştirilmiş gıdalar kadar yeni virüs ve hastalıklar var. Tarımdaki istilacıların çoğu insan sağlığını da tehdit ediyor. Kene kaynaklı Lyme hastalığında gelecek 20 yılda rekor artış öngörülüyor. Sadece bilim kurgu hikâyeleri değil gerçek iklim kahramanları da yaratıcı gelecek tasarımlarıyla olası düşmanlara karşı yeni biyoteknoloji orduları kuruyor.
Hobi bahçelerinden fobi bahçelerine
2050’de Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Akdeniz Çanağı’nın yüzde 60’ı çöl. 30 yıl sonra üzerinde hiçbir tarımsal faaliyet yapılamayacak topraklara büyük paralar ödenirken gıda fiyatlarının da artmasına neden olunuyor. Hobi bahçeleri gerçek çiftçinin fobisi. Tarımın hakkı olan su ya çimlere ya da hobi bahçeciliği oynayanlara gidiyor. Uzmanlar yeni araziden çok “gıda tasarrufu/su güveliği/verim artışı/ kültür gıdalar” gibi başlıklarda çalışılması gerektiğini ifade ediyor.
Keresteden balık yemi
Biyoteknoloji şirketi Arbiom çiftlik balıkları içinSyloPro adında ahşap bazlı bir protein geliştirdi. Balık yemi pazarı; “soya ve balık ununa” dayalı olunca sürdürülebilirlik sorunları yaşanıyor. Arbiom, kereste fabrikalarından çıkan odun atıklarına uyguladığı bir fermentasyon tekniği ile onları proteine dönüştürdü.
Ezcümle; her şey değişiyor, bilgiler, ilgiler, ahlak ve ticaret. Danimarka karbon üretmesin diye sığırlara yıllık 100 dolar vergi koyarken, ABD hücresel tarıma yatırım yaparken, dünya mangrov ormanları inşa ederken biz daha fazla üretmeye teşvik ediyoruz. Yenidünyanın neresinde duracağız karar zamanı.