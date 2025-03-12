Tarımın “yeşil etki ajanları”
Gelişmiş ülkeler, başarılı genç tarım girişimcilerini “değişim ajanı” olarak konumlandırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başarılı genç çiftçilerden kurduğu “Tarım Orman Gençlik Konseyi” üyelerine, Bakanlık pek çok projede yer vererek hem onların görünürlüğünü artırıyor hem de gençlere örnek olmalarını sağlıyor.
Konseyin her bir üyesi Türkiye’nin geleceğini besleyecek motivasyonun en önemli “yeşil etki ajanları.” Onlarla tarımın geleceği tasarlanabilir, çiftçilik algısı yeniden dizayn edilebilir. Etki ajanlığı tarihinde ilk defa hayırlı bir iş için kullanılabilir.
Çiftçi annelerin dileği: Git kurtar kendini çiftçi olma
Litvanya’da yapılan bir araştırmaya göre gençlerin tarım hakkındaki görüşleri, “az ödüllü, istikrarsız, yorucu, sıkıcı, düşük statülü, toplumdan izole, angarya işlerden oluşan yoksul insanlar için uygun bir iş.” Eğitimci Rodie Akerman’a göre annelerin (yüzde 64’ü çocuklarının tarım yapmasını istemiyor) “git kurtar kendini” cümlesinin bilimsel açıklaması “ebeveynlerin eğitim ve kariyer beklentisi gençlerin kariyerlerini etkiliyor. Tarıma yatkın bir ailede büyüme, tarımla ilgili olumlu iletişim mesajlarına maruz kalma (çiftçilerin yüzde 52’si umutsuz)” gibi deneyimler gençlerin çiftçilik motivasyonlarını artırıyor. O zaman önce çiftçi anneleri mutlu etmekte fayda var.
Şehirli gençler çiftçi olmak istiyor
Gençler çiftçiliğin, “finansal olarak yapılabilir ve teknolojik bir kariyer olarak yeniden yapılandırılmasını istiyor.” Bir araştırmaya göre çiftçilik yapmak isteyen gençlerin yüzde 69,3’ü kentli. Türkiye şehirli çiftçilere hazır mı?
Tarım destekleri için mentör şart
Gençlerin tarıma kazandırılabilmesi için pek çok hibe programı/destek açıklanıyor. İKA Tarım Üssü Kurucusu İsmail Kemaloğlu, “Gençlere verilen desteklere mutlaka, belirli bir yıl mentörle çalışma kuralı getirilmeli. Kırsal sadece bir tarımsal faaliyet alanı değil, gençlerin sosyo ekonomik ihtiyaçlarına cevap verilmeli. Gençler tarımın özgürlükçü ve kendi işinin patronu olma düsturunu seviyor. Ancak öngörü yapamıyor, riskleri bilemiyor. Önder insanların liderliği, yol göstericiliği çok önemli. Gençlerin kendilerini bir sosyal aidiyet içinde bulması onları teşvik edecektir” diyor. “MeciTürkiye” gibi “çiftçi olacak gençlere, mentörlüğün yapıldığı, çiftlik stajının planlandığı, finans, biyoçeşitlilik, tarım tarihi, pazarlama, iklim gibi konularda eğitimlerin verildiği” geniş kapsamlı genç çiftçi yetiştirme programlarının çoğaltılması şart.
Çiftçi olmasını istediğiniz gençler çalışmayı sevmiyor
Şehirde bilgisayar başında bile çalışmak istemeyen gençlere, sığır sağma, yabani ot temizleme, çobanlık yapma üzerine proje geliştirmek ziyadesiyle manidar. Zira, güzide Z kuşağının kariyer araştırmasına göre gençler, “bağımsız, eğlenceli iş yapmaktan hoşlanıyor, sadakatsiz, aceleciler, çok çalışmayı sevmiyorlar. Girişimcilik tarafları güçlü gençlere sunulan tarımsal destekler girişimcilik ekosisteminin/ gençlerin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Yoksa para dağıtmakla olmuyor bu işler.
Gıda güvenliğinin anahtarı genç çiftçiler
Dünya Gıda Güvenliği Komitesi’ne göre, “gençlerin tarıma entegrasyonu gıda güvenliğinin anahtarı ama tarım değer zincirinin cazibesi güçlendirilmeli. Genç işsizliğinin yüzde 30 olduğu Tanzanya, oranın yüzde 13,9 olduğu Türkiye bile gençleri tarıma çekemiyorsa, Hannibal’ın dediği gibi; “ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol yapacağız.”
Gençler için temiz çiftçilik
Doktar’ın yaptığı araştırmaya göre çiftçilerin yüzde 56’sı maliyet hesabı yapmıyor, ödediği faizi bilmiyor. Uzmanlara göre, tarım istihdamı için gençlerin illa ellerini kirletmelerine gerek yok. Genç çiftçiler startup yönetir gibi çiftçilik yapacaklar, emek gerektiren işleri tarım işçilerine yaptırıp onlar lojistik, depolama, aracılık, pazarlama, çiftlik yönetimi gibi alanları yürüterek profesyonel çiftçilik yapacaklar.
Çin’in “Yüksek Kaliteli Çiftçi Geliştirme Programı”
Çin’de her yıl kırsaldan şehre göçen 300 milyon kişinin bir kısmı yarı zamanlı çiftçilik yapmaya devam ediyor. Çin, 2020 yılında “Yüksek Kaliteli Çiftçiler Geliştirme Programı” başlattı. Amaç “yarı zamanlı çiftçilerin” sosyal statülerini yükseltip, gelirlerini artırmak, onları kalıcı çiftçiye dönüştürmek.”
Çiftçilik kutsal değil profesyonel bir iş
Ezcümle, tarıma gereken yeşil kan gençlerde. Rol modeller gençleri, gençler de tarımdaki dönüşümü sağlayabilir. 2030’da yaş ortalaması 63 olacak yaşlı çiftçilerin yerine teknoloji bilen finansal okuryazar, yenilikçi geçler yaratılmalı. “Çiftçilik Kutsaldır” diyenlere karşı Doktar’ın kurucusu Tanzer Bilgen’in “çiftçi işini profesyonelce yönetmiyor, artık tarım eşittir tarla değil, tarım eşittir tarımsal işletme” olmalı sözünü hatırlatıp, tarımın kutsal tarafını çiftçinin değil “finansman destekleri, altyapı düzenlemeleriyle devletlerin düşünmesi gerektiğinin” altını çizerim.