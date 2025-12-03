Emine Erdoğan’ın Post-modern First Lady diplomasisi

Dünyanın diplo­masi dili değişi­yor. “Post-modern first lady diplomasisi” yeni­çağın yumuşak gücü. En görünür örnekle­rinden biri Emine Er­doğan.

Sembolik figürden küresel politika aktörüne, First Lady’liğin evrimi

Geçmişte First Lady’lik, “ço­cuk kampanyaları, toplumsal farkındalık projeleri, kültürel et­kinliklerle” sınırlıydı. Oysa bu­gün dünya, kaynak kıtlığı, iklim krizi, atık yükü ve su–gıda gü­venliği gibi varoluşsal sorun­larla yüzleşiyor. Bu bağlamda First Lady’lik, toplumsal mesaj vermekten öte, küresel politika, sürdürülebilir kalkınma ve eko­nomik, çevresel dönüşümün ak­törlüğüne evrildi. Emine Er­doğan’ın diplomasi tavrı dönü­şümün tam merkezinde. “Sıfır Atık” gibi projelerle çevre bilin­cini ulusal projeden küresel stra­tejiye taşıyarak, tutumlara hitap eden diplomasi köprüleri inşa ediyor. “Atık kavramı” ile küre­sel çevre politikasının doğması­nı sağlarken proje, küresel dip­lomasinin bir enstrümanına dö­nüştürüldü.

“Atıksız yaşam” diplomasisi

Dünya genelinde ekonomik fa­aliyetlerin yalnızca yüzde 6,9’u geri dönüştürülmüş malzeme­ler üzerinden yürütülüyor, amaç üretilen her şeyin geri döndü­rülmesi. Kentler küresel ener­jinin yüzde 80’ini kullanırken, atıkların yüzde 50’sini üretiyor. Atık azaltımı, atık yönetimi dün­ya için yeni ekonomik fırsatlar barındırıyor. Emine Erdoğan’ın başlattığı “Sıfır Atık” projesi, dö­nüşen dünyanın parlayan yıldı­zı, diplomatik araçların yumu­şak gücü.

Sıfır atık farkı

Dünyada döngüsel ekonomi de­nince akla AB’nin Yeşil Mutaba­katı, Japonya’nın “Toplum 5.0” vizyonu, Güney Kore’nin kaynak verimliliği geliyor. Modeller güçlü olsa da Sıfır Atık Projesi, tabloya yeni bir katman ekliyor, kültürel diplomasi üzerinden yeşil dönü­şüm. AB, atık yönetiminde yıllık 180 milyar avroluk ekonomik de­ğer yaratırken, Güney Kore, geri dönüşüm oranını %67’ye çıka­rarak atığı yeni bir endüstri ko­luna dönüştürdü. Japonya, sen­sörlü toplama sistemleri ve ile­ri teknolojili ayırma tesisleriyle dünyaya otomasyonun gücünü gösterdi. Türkiye modeli, atığı yalnızca teknik bir mesele değil, kültürel bir dönüşüm alanı ola­rak ele alıyor.

Sıfır atık projesi ile toplanan atıklardan 62,2 milyar TL ekonomik kazanç elde edildi

Proje ile 530 milyon kWh enerji tasarrufu, 572 milyon m3 su tasar­rufu, 3,9 milyon ton sera gazı salı­mı önlenmesi, 347 milyon ağaç kurtarılması gibi çevresel kaza­nımlar elde edildi. Evsel atıkla­rın yüzde 13’ten 27,2’ye çıkarıl­ması, yalnızca atık yönetiminde değil, döngüsel ekonomi kapsa­mında da yeni iş ve inovasyon alanları yaratıyor. Yaklaşık 5,9 milyon ton sera gazı salınımı ön­lendi. Her biri sadece rakam olsa da hayata etkisi paha biçilemez.

Post modern Lady diplomasisine Emine Erdoğan etkisi

Çağımızın Firs Lady’leri da­ha çok Afrika açlığını ajandala­rına işlerken Erdoğan, gündem yaratan perspektifiyle, “tüke­tim toplumunu sorgulayan, atı­ğı küresel kalkınmayla bağlan­tılandıran, davranışsal değişimi merkeze alan, küresel çevre dip­lomasisine aktivistler dışında kamusal bir yüz kazandıran” ye­ni bir model inşa etti. BM Habi­tat, UNEP ile kurulan doğrudan ilişkiler, COP31 sürecinde üstle­nilen etkin rol, G20 ve İslam İş­birliği Teşkilatı platformlarında görünürlük faaliyetleri ve “Sıfır Atık’ın” 30’dan fazla ülkenin ulu­sal atık politikalarına referans ol­masını sağlayarak” küresel ölçek­te bir değer yaratıldı. “Post-mo­dern First Lady diplomasisi” için yeni bir şablon oluşturuldu. Emi­ne Erdoğan, tavrı, küresel konu başlıkları ve kararlılığıyla tarihin en unutulmaz “first ladyleri” ara­sında yerini aldı.

Jacqueline Kennedy İle kültürel diplomasi

1960’larda dünyanın en etkili kültürel figürlerinden biri olan Jacqueline Kennedy’nin Fransa ziyaretinde Başkan Kennedy’nin diplomatik çabalarını gölgede bırakacak kadar etkili olması, bugün bile ders kitaplarında an­latılıyor.

Eleanor Roosevelt’in insan hakları

Eleanor Roosevelt yalnızca bir başkan eşi değil, aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildir­gesi’nin mimarlarından biriy­di. First lady rolünün küresel dü­zeyde de oyun kurucu olabilece­ğini tüm dünyaya gösterdi.

Lady Diana, küresel vicdan diplomasisinin ilk örneği

Diana, HIV/AIDS hastalarına dokunan ilk küresel figür oldu. Mayın temizleme kampanyala­rı uluslararası politika üzerin­de baskı unsuru yaratacak kadar etkiliydi.

Teknik Diplomasiye “First Lady Etkisi”

Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık girişiminin bir çevre programı olmaktan çıkıp BM tarafından benimsenen bir küresel hareke­te dönüşmesi, Türkiye’nin kamu diplomasisi tarihinde benzeri az görülen bir etki yarattı, uluslara­rası yatırım ve işbirliği fırsatları­nı artırarak yumuşak güç marka­sına ekonomik değer kazandırdı.

“İstanbul Sıfır Atık›ın başkenti, insanlığın sürdürülebilir gelecek vizyonunun merkezi”

Emine Erdoğan’ın, Tarım Ba­kanlığı ve Sıfır Atık Vakfı işbir­liğinde düzenlenen “Gıda ve Su İsrafını Önlemek/Geleceği Sa­hiplenmek” temalı Yüksek Dü­zeyli Tarım ve Orman Bakanla­rı Panelinde söylediği, “Sıfır atık prensiplerini uygulayarak ken­dimizi ve hayatlarımızı değiştir­meye başladığımızda göreceğiz ki dünya da bizimle birlikte de­ğişecek” cümlesi diplomasi çiz­gisinin özeti.

First Lady diplomasisi, anne eli değmiş gibi

Modern insan, kaybettiği ma­neviyatı çeşitli mana arayışla­rıyla çözmeye çalıştığı bir dö­nemde, sadece organik besinlere değil, organik duygulara, usulca başımızı okşayacak dokunuşla­ra da aç. Erdoğan’ın duygusal di­li Türkiye’nin “çözüm üretici ül­ke” imajını güçlendirirken, aynı zamanda bölgesel güvenlik gün­demlerinden sıyrılarak dünyaya çevre merkezli bir hikâye anlat­masını destekliyor. Uzmanlara göre, Erdoğan’ın Türkiye mar­kasına etkisi milyarlarca dolar­lık reklamdan çok daha fazlası. Velhasıl, Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık diplomasisi, Türkiye’nin yal­nızca çevresel bir kampanya yü­rütmediğini, aynı zamanda iklim ekonomisi, döngüsel ekonomi ve toplumsal dönüşüm üzerine ku­rulu bir gelecek vizyonu inşa etti­ğini gösteriyor. Bu vizyon, sadece bugüne değil, yarına da yumuşak güç mirası olarak kalacak.”