Mamdani, New York’a indirim market açıyor
Mamdani’nin seçim kampanyası “şehri çalışanlar için tekrar yaşanabilir kılmak” üzerine kuruluydu. New York’a indirim marketler açmak. Dünyanın “kapitalizm başkenti” gıda hakkını yeniden kamunun eline vermeye hazırlanıyor. Bizde tanzim marketler tartışması hiç bitmemişken, New York’un cesur adımı, aslında bize de şu soruyu tekrar sorduruyor. Gıda gerçekten serbest piyasanın insafına bırakılabilir mi?
Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok Mamdani, halk marketler işe yaramıyor
Mamdani’nin “market açma fikrini duyunca” ‘Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, biz denedik. Tanzim marketler gıda enflasyonu düşürmüyor’ demek istedim.
Mamdani’nin halk marketleri için 60 milyon dolar gerek
Mamdani’nin her ilçede en az bir tane açmayı planladığı, merkezi depolama ve dağıtımın merkezileştirildiği marketler öncelikle New York’un gıda çöllerinde açılacak. Mamdani, gereken bütçenin özel marketlere sağlanan milyonlarca dolarlık teşviklerin yeniden yönlendirilmesiyle karşılanabileceğini savunuyor. Ayrıca ek kaynak için kurumlar vergisinin %11,5’e çıkarılmasını,1 milyon dolar üzeri gelirleri olanlara ek yüzde 2’lik zenginlik vergisi öneriyor.
New York’ta gıda fiyatları, 2020– 2024 arasında yüzde 23,6 arttı
New York’ta market alışverişi, ABD ortalamasından yüzde 18 daha pahalı. New Yorkluların yüzde 91’i, market fiyatlarının artışından “kaygılı”.
New Yorkluların yüzde 66’sı belediye marketlerini destekliyor
Marketlerin sürpriz destekçileri var. Bodegas Birliği, başlangıçta “aptalca” dediği projeye seçimden önce destek verdi. Vali Kathy Hochul, Mamdani’yi destekledi, aktivistler, gıda hakkı grupları, genç seçmenler güçlü bir taban oluşturuyor.
New York’un milyarderleri halk marketleri istemiyor
Marketleri de olan iş insanı John Catsimatidis, market fikrini kapitalizme aykırı buluyor. Bölgedeki marketlerini kapatma tehdidinde bulundu. Gayrimenkullerinin yüzde 20–25’ini satıp, Florida’ya taşınmayı düşünüyor. Marketlerin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor. Aralık’ta personel alımları başlayacak.
Devlet market işletmeyi ne bilir
Sadece milyarderler değil bakkallar da endişeli. Devletin verimsiz yönetimi, personel bulma ve maliyet baskıları, kamu marketlerinin yerel esnafı “yutacağı” korkusu, Trump ile gerilimlerin federal misilleme yaratabileceği gibi pek çok endişe var.
Gıda hakkının koruyucusu devlet
İndirimli halk marketleri açma fikri dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. İngiltere, savaş döneminde 2.000’den fazla kamu restoranı açtı. Polonya, hâlâ faaliyet gösteren, düşük fiyatlı “süt barları” işletiyor. Bekâr annelere pek çok imkân var. Hindistan, Endonezya, Çin, Meksika, Brezilya, uygun fiyatlı kamu gıda modellerini deniyor.
Türkiye’dekiler iş görmese de dünyadaki benzerleri yoksulların dostu. ABD’nin Atlanta ve Madison gibi şehirleri gıda çöllerini kamu desteğiyle çözüyor. Kansas ve Florida’da belediyeye ait bakkallar, özel marketlerin çekildiği bölgelerde temel gıda altyapısı olarak çalışıyor. New York’ta bile devlet destekli altı market hâlihazırda faaliyet gösteriyor.
ABD’deki asker marketleri 2023 yılında asker ailelerine 1,58 milyar dolar tasarruf sağladı
ABD indirim marketlere uzak değil. ABD ordusunun kantin sistemi, asker ailelerine bölgedeki marketlere kıyasla yüzde 30–40 daha ucuz alışveriş imkânı sunuyor.
Kapitalizmin Başkenti New York indirim market açıyorsa geleceği doğru okumak lazım
Velhasıl, indirimli market fikri, modern dünyanın en mühim sorunu “Gıda Hakkını” yeniden tartışmaya açtı, kamunun beslenme hakkının yerine getirilmesinde artık daha fazla rol alması gerekliliğini ortaya koydu. Zira beslenme hakkı bir lütuf değil hak. ABD’deki neoliberal kent modeline karşı bir alternatif arayış. Biz başaramasak da belki New Yorklular başarır. Kola gelsin Mamdani.
