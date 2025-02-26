İnsan hakkı ihlali olan “bilgilendirme kirliliğine” karşı ortak eylem kararı

Tarım gıda alanında Türkiye’nin ilk dü­şünce kuruluşlarından Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi’nin ilk programı tarım ve gıdada bir insan hakkı ihlali olan bilgilen­dirme kirliliğine karşı “Düşünce Hasadı” te­masıyla Adana’da yapıldı. Moderatörlüğünü yaptığım programda tarım ve gıda sektörün­deki bilgilendirme kirliliği multidisipliner bir bakışla konuşuldu.

Prof. Dr. Itır Erhart, Uzman Psikolog Hilal Bebek, gazeteci Kemal Öztürk, iş insanı Erhan Özmen, Rafadan Tay­fa Yapımcı Yönetmeni İsmail Fidan, sanatçı Turgay Başyayla, Ankara Kent Konseyi Baş­kanı Halil İbrahim Yılmaz, Sabri Ülker Vak­fı Başkanı Talat İçöz, gıda mühendisleri, zi­raat mühendisleri, beslenme uzmanları gibi birbirinden farklı onlarca disiplinden bilim insanı katılım sağladı. Yaratıcı formatı, ben­zersiz konuk profiliyle bir ilk olan buluşma, konuşmacıların ufuk açıcı, ilham veren pay­laşımlarıyla hafızalara kazındı.

Tarımsal düşünce hasadı yapıldı

Hepimizin beden ve ruh sağlığını, bütçesi­ni, gelirini, gelecek vizyonunu ve hatta sosyal yaşamını tehdit eden bilgilendirme kirliliği, dezenformasyon ve misenformasyonun ha­yatımızda yarattığı kayıp ve zararların konu­şulduğu programda, Sabri Ülker Vakfı Başka­nı Talat İçöz, “yanlış bilgilendirmeyle ilgili hukuki sorumluluğa” dikkat çekti.

Bilimsel bilgiye erişim kolaylaştırılmalı

Psikolog Hilal Bebek, “bilimsel bilgiyi al­gılamak insanlara zor ve külfetli gelebiliyor, bu nedenle bireyler, üzerine kafa yorulma zo­runluluğu olmayan basit bilgileri kabul edi­yor. Günümüzde insanların hangi bilginin doğru ya da yanlış olduğu konusunda karar vermesi giderek zorlaşıyor.” diyerek kamu­nun doğru bilgiye erişimdeki rolüne dikkat çekerken, gazeteci Kemal Öztürk, “tarımsal iletişimde bilimsel bilgiyi anlaşılır şekilde vermenin önemine” değindi.

Biyoteknolojiye yatırım yapmalıyız

Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi Kurucusu İsmail Kemaloğlu, “dünyada en çok yalan ha­bere maruz kalan ülkeyiz” diyerek “dezenfor­masyonun ülke markasına, ihracata olumsuz etkilerinin” önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Türkiye’nin tarım ve gı­dadaki en büyük çıkmazlardan birinin gıda­da bilgi kirliliği, gıda genetik etik konusun­da yanlış bilgiler” olduğunu ifade ederken, “Türkiye’nin bir an önce biyoteknolojiye ya­tırım yapması gerektiğinin” altını çizdi.

Şüphe kaslarımızı geliştirmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kont­rol Genel Müdürü Ersin Dilber, “en katı gıda mevzuatına sahip ülkelerden biriyiz” diye­rek son günlerde “Türkiye’de gıda güvenliği yok” algısının ne kadar yanlış olduğunu orta­ya koydu. Prof. Dr. Itır Erhart, “Bilgilendir­me kirliliğine karşı şüphe kaslarını geliştir­meliyiz” diyerek doğru iletişime dikkat çekti. Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ay­şe Ayşin Işıkgece, “bilgilendirme kirliliğine karşı kol kola girerek “rekaberci” bir anlayış­la pazarda rakip görünenlerin de birlikte ha­reket etmesi gerektiğini” vurguladı.

Bilgi yurttaşlığı seferberliği başlatılmalı

Nişasta Sanayicileri Derneği tarafından desteklenen programın sonunda, “Bilgi Yur­taşlığının” kamuoyunda yerleşmesi için iş­birliği ortamı yaratılmasının gerekliliği üze­rine ortak karar alındı.

Bilim hayata umut eker

Ezcümle, çağımız haklar ve hak ettikleri­miz üzerine mücadeleyle geçiyor. Yaşam hak­kı/ gıda hakkı/özgürlük/mutluluk hakkı gibi pek çok hak mevcudiyetimizin yegâne teme­li gibi konumlandırılıyor. Doğru bilgiyle bes­lenemeyen zihinlerimiz vasata kurban edilip orta akıllı bir geleceğe mahkûm ediliyor. To­hum ekip uygarlık biçen insan türü şimdiler­de hem midesini hem de ruhunu doyuracak yeni besinlere/hazlara muhtaç.

Bedenimizde, zihnimizde sağlıklı kararların yeşerebilmesi için bilimsel bilgi ekmek gerekiyor. “Tarımsal Düşünce Hasadı” programında onlarca farklı disiplinden uzman isim; “hem sükûnetle hem de coşkuyla, evrende etik bir yaşamın yeniden nasıl yeşertilebileceğini gösterdi. İncelikli bir yaşamın hakikati talep etmekte, dinlemekle, nezaketli, şefkatle mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi, umutları yeşertti.”