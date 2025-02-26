İnsan hakkı ihlali olan “bilgilendirme kirliliğine” karşı ortak eylem kararı
Tarım gıda alanında Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşlarından Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi’nin ilk programı tarım ve gıdada bir insan hakkı ihlali olan bilgilendirme kirliliğine karşı “Düşünce Hasadı” temasıyla Adana’da yapıldı. Moderatörlüğünü yaptığım programda tarım ve gıda sektöründeki bilgilendirme kirliliği multidisipliner bir bakışla konuşuldu.
Prof. Dr. Itır Erhart, Uzman Psikolog Hilal Bebek, gazeteci Kemal Öztürk, iş insanı Erhan Özmen, Rafadan Tayfa Yapımcı Yönetmeni İsmail Fidan, sanatçı Turgay Başyayla, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, beslenme uzmanları gibi birbirinden farklı onlarca disiplinden bilim insanı katılım sağladı. Yaratıcı formatı, benzersiz konuk profiliyle bir ilk olan buluşma, konuşmacıların ufuk açıcı, ilham veren paylaşımlarıyla hafızalara kazındı.
Tarımsal düşünce hasadı yapıldı
Hepimizin beden ve ruh sağlığını, bütçesini, gelirini, gelecek vizyonunu ve hatta sosyal yaşamını tehdit eden bilgilendirme kirliliği, dezenformasyon ve misenformasyonun hayatımızda yarattığı kayıp ve zararların konuşulduğu programda, Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, “yanlış bilgilendirmeyle ilgili hukuki sorumluluğa” dikkat çekti.
Bilimsel bilgiye erişim kolaylaştırılmalı
Psikolog Hilal Bebek, “bilimsel bilgiyi algılamak insanlara zor ve külfetli gelebiliyor, bu nedenle bireyler, üzerine kafa yorulma zorunluluğu olmayan basit bilgileri kabul ediyor. Günümüzde insanların hangi bilginin doğru ya da yanlış olduğu konusunda karar vermesi giderek zorlaşıyor.” diyerek kamunun doğru bilgiye erişimdeki rolüne dikkat çekerken, gazeteci Kemal Öztürk, “tarımsal iletişimde bilimsel bilgiyi anlaşılır şekilde vermenin önemine” değindi.
Biyoteknolojiye yatırım yapmalıyız
Tarım ve Gıda Düşünce Atölyesi Kurucusu İsmail Kemaloğlu, “dünyada en çok yalan habere maruz kalan ülkeyiz” diyerek “dezenformasyonun ülke markasına, ihracata olumsuz etkilerinin” önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Türkiye’nin tarım ve gıdadaki en büyük çıkmazlardan birinin gıdada bilgi kirliliği, gıda genetik etik konusunda yanlış bilgiler” olduğunu ifade ederken, “Türkiye’nin bir an önce biyoteknolojiye yatırım yapması gerektiğinin” altını çizdi.
Şüphe kaslarımızı geliştirmeliyiz
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, “en katı gıda mevzuatına sahip ülkelerden biriyiz” diyerek son günlerde “Türkiye’de gıda güvenliği yok” algısının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Itır Erhart, “Bilgilendirme kirliliğine karşı şüphe kaslarını geliştirmeliyiz” diyerek doğru iletişime dikkat çekti. Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “bilgilendirme kirliliğine karşı kol kola girerek “rekaberci” bir anlayışla pazarda rakip görünenlerin de birlikte hareket etmesi gerektiğini” vurguladı.
Bilgi yurttaşlığı seferberliği başlatılmalı
Nişasta Sanayicileri Derneği tarafından desteklenen programın sonunda, “Bilgi Yurtaşlığının” kamuoyunda yerleşmesi için işbirliği ortamı yaratılmasının gerekliliği üzerine ortak karar alındı.
Bilim hayata umut eker
Ezcümle, çağımız haklar ve hak ettiklerimiz üzerine mücadeleyle geçiyor. Yaşam hakkı/ gıda hakkı/özgürlük/mutluluk hakkı gibi pek çok hak mevcudiyetimizin yegâne temeli gibi konumlandırılıyor. Doğru bilgiyle beslenemeyen zihinlerimiz vasata kurban edilip orta akıllı bir geleceğe mahkûm ediliyor. Tohum ekip uygarlık biçen insan türü şimdilerde hem midesini hem de ruhunu doyuracak yeni besinlere/hazlara muhtaç.
Bedenimizde, zihnimizde sağlıklı kararların yeşerebilmesi için bilimsel bilgi ekmek gerekiyor. “Tarımsal Düşünce Hasadı” programında onlarca farklı disiplinden uzman isim; “hem sükûnetle hem de coşkuyla, evrende etik bir yaşamın yeniden nasıl yeşertilebileceğini gösterdi. İncelikli bir yaşamın hakikati talep etmekte, dinlemekle, nezaketli, şefkatle mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi, umutları yeşertti.”