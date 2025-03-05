Zengin ülkeler toprak tasarrufu yapıyor, biz ekilmedik bir karış toprak bırakmıyoruz

Science’de yayınlanan bir makaleye göre, “ge­lişmiş ülkeler yoksulların yok oluşunu ithal ediyor.” Zengin ülkelere sığır etinden kahveye her şey Brezilya, Türkiye, Mısır, Tunus gibi ülke­lerden geliyor. Yoksul ülkeler tarım ihracatı yap­tık diye sevinirken doğal kaynaklarını yok pa­hasına satıyor. Zengin ülkelerin kendi toprak ve kaynaklarını koruma hedefinin ekolojik bedelini yoksullar ödüyor.

Alex Wiebe, uydu görüntüle­rini kullanarak 190 ülkeden 15 bin endüstrideki para transferlerinin ormansızlaştırmayla alaka­sını inceledi. Princeton bilim insanları, orman­sızlaştırma algoritmasıyla ormanda yaşayan yedi binden fazla kuş, memeli ve sürüngenin yaşamı­nı ilintilendirdi. Analize göre, dünyanın en zen­gin 24 ülkesine ithal edilen gıda ve kereste gibi malların, küresel yaşam alanı azalmasının yüzde 13’ünden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Cambri­dge Üniversitesi’nden Andrew Balmford’a göre, “yoksul ülkelerin kaynaklarında “biyoçeşitlilik sızıntısı” var.

Yoksul ülkelerde, zengin ülkeler­den yüzde 60 daha fazla biyolojik çeşitlilik kaybı yaşanıyor. Tarımsal ticaret nedeniyle en çok Or­ta Amerika, Brezilya, Güneydoğu Asya, Madagas­kar ve Batı Afrika’da biyoçeşitlilik kaybı ve eko­lojik hasar yaşanıyor. Türkiye henüz bu listede olmasa da yanlış üretim stratejisiyle toprak/su/ enerji gibi kaynaklarımız baskı altında, üç kuru­şa yaptığımız tarım ihracatına seviniyoruz.

Fas Kralı, “kuraklık var kurban kesmeyin”

Fas’ta kuraklık nedeniyle koyun sayısı yüzde 38 düştü, Kral 6. Muhammet “koyun sürüleri­nin azalmasını neden göstererek Faslılara kur­banda koyun kesmemeleri” çağrısında bulundu.

Google bitki tasarlıyor

Google’nin yan kuruluşu Heritable Agricul­ture, yapay zekâ çözümleri ile gen tanımlama, fenotip tahmini, genom düzenleme gibi konu­larda tarımda yeni bir yeşil devrimin kilidini açmaya çalışıyor. Google’nin veritabanındaki milyarlarca veri kullanılarak yapay zekâ aracı­lığıyla bitki genlerinin farklı kombinasyonları belirli toprak ve hava koşullarında nasıl perfor­mans gösterdiği, tat, besin içeriği ve fotosentez kapasitesi gibi pek çok konuda çalışma yürütü­lüyor.

Gen teknolojileri, henüz keşfedilmemiş pek çok yaban tür ve tropikal ürünlere yönelmiş durumda. Şirketin CEO’su Dr. Brad Zamf, “gen düzenlemeleriyle arpa, alg, nohut ve üzüm gibi ürünler gelecekte mısır ve buğdayın yerine ge­çebilecek potansiyele sahip” diyor.

Şeker ilaçları market harcamalarını düşürüyor

Yeni bir araştırmaya göre GLP-1 ilaçları­nı kullanan tüketicilerin market harcamala­rı yüzde 6 düşüyor. ABD’li yetişkinlerin yüzde 14’ünün GLP-1 ilaçlarını kullandığını varsayar­sak pazar kaybı devasa.

Türkiye’nin yetenek eksikliği

Dünya Bankası 2025 Küresel Riskler Rapo­ru’na göre, Türkiye’yi bekleyen risklerden bi­ri; “yetenek eksikliği.” Türkiye’de her 4 liseliden biri, toplamda 1 milyon 848 bin kişi meslek lise­sinde okuyor, mezunların yüzde 90’dan fazlası o mesleği tercih etmiyor. Master Şeflerde arzı en­dam eden gençler gerçek dünyada fırına uğramı­yor. Memleketimin helikopter ebeveynleri “üni­versite mezunu çocuğumu üç kuruşa başkasının yanında mı çalıştıracağım deyip “ev gençlerini” çoğaltıyor. Üniversitelerin yüzde 80’i lise düze­yinde olsa da herkes kendini ODTÜ, Boğaziçili sa­nıyor. Sanayiler eleman açlığıyla kurumak üzere.

Paketli ürünlerin sadece yüzde 5’i sağlıklı

FDA’ın yeni “sağlıklı ürün etiketleme” dü­zenlemesine göre sağlıklı olduğunu düşündü­ğümüz doymuş yağ oranı, sodyum ve şeker ora­nı yüksek yoğurt, bazı ekmek, kuruyemiş, yağlı tohumlar gibi pek çok ürün sağlıklı olarak eti­ketlenemeyecek. FDA’a göre paketli ürünlerin sadece yüzde 5’i sağlıklı. Sağlıklı etiketi kulla­nabilmek için gıda şirketleri ürünlerini yeniden formüle etmek zorunda, gereken bütçe 403 mil­yon dolar. gıda mühendisleri iş başına.

Gıda bilimci ve teknolojiste ihtiyaç var

Ezcümle, İngiltere “Ulusal Çıraklık Haftası­nı” kutlayıp endüstrilerin geleceğini doyurur­ken, küresel gıda endüstrisi kendini mühendis­likle geleceğe ve rekabete hazırlarken, krallar kurban kesmeyin/kaynakları harcamayın der­ken, gıda endüstrisinin yenilikçi gıda mühen­dislerine ihtiyacı varken yoksul ülkeler hala üç kuruşa tarım ihracatı yaptık diye seviniyor. Ni­ye dünya markamız yok, ihracat birim değeri­miz neden düşük, memleketin yeteneklerini ne­den mühendislikle taçlandıramıyoruz, niye aç­lık sınırında yaşıyoruz diye sormuyoruz.