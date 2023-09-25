Teknolojik FOMO: Yapay zeka ürünlerinin hızlı ve muazzam büyümesi

Geçtiğimiz hafta büyük teknoloji şirketlerinin sunduğu yeni yapay zeka ürünleriyle sosyal medya, haber siteleri ve forumlar adeta sallandı. Eğer hâlâ bu konuda bir şey duymadıysanız, kısaca şöyle özetleyeyim:

Google, Microsoft, Amazon ve OpenAI, yeni yapay zeka ürünleri sunarak sektörde öne geçmeye çalışıyorlar. Ancak bu ürünlerin erken aşamada hatalar içermesi, bu devlerin hızla hareket ettiğini ve henüz tam anlamıyla hazır olmadan ürünleri piyasaya sürdüğünü gösteriyor.

Şimdi kısaca birkaç örnekle ne demek istediğimi açıklayayım:

Google'ın yeni Bard adlı chatbot'u Gmail ve Google Docs'tan gelen dosyaları özetleyebiliyor. Ancak kullanıcılar, hiç gönderilmemiş e-postaları uydurduğunu fark etti. Bu biraz da benim bazen yanlışlıkla arkadaşlarıma gönderdiğim hatalı mesajlar gibi! Tabii, Bard'ın hataları, yanlış bir emoji yollamaktan daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Amazon'un yeni Alexa sohbet modunu hatırlıyor musunuz? Amerika’nın önde gelen bir yayını için yapılan bir demo sırasında Alexa, ülkenin yanlış bölgesindeki bir müzeyi önerdi. Sanki İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı ararken, Ankara'daki Anıtkabir'i tarif ediyor gibi bir durum bu!

Bu ürünlerle ilgili yaşanan aksilikler, beni eski bilgisayar oyunlarına döndüren, bazen tuşlara bastığımda beklenmedik hareketler yapmama sebep olan joystick'lerimi anımsattı. Evet, bu teknolojiler yeni ve bazen hatalı, ama bir yandan da heyecan verici. Ancak bu hızlı ilerlemenin bir sonucu olarak, sektörde "FOMO" (Kaçırma Korkusu) oluştuğunu söylemek mümkün. Şirketler, yeni yapay zeka trendlerini kaçırmamak için hızla hareket ediyor.

Bazı uzmanlar ve teknoloji yöneticileri, bu yeni ve büyük oranda test edilmemiş teknolojinin hızla piyasaya sürülmesinin tehlikelerine dikkat çekiyor. Ancak, şirketler bu yapay zeka ürünlerinin hâlâ gelişmekte olduğunu ve potansiyel risklerini anlamak için kullanıcılardan geri dönüş almak istediklerini belirtiyorlar.

Yapay zeka dünyası inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu ilerleme, bazen beklenmedik sürprizlere yol açsa da, bu sürprizlerin geleceğin daha parlak bir yapay zeka teknolojisine kapı aralayacağına inanıyorum. Önemli olan, bu yolculukta öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamız. Ve biliyorsunuz, her büyük buluşun arkasında, başarısızlıklar ve hatalarla dolu bir hikaye yatar. Belki de bu hatalar, yapay zeka sektörünün büyüme hikayesinin sadece bir parçasıdır. Umarım yakın gelecekte, bu hatalarla dolu anıları gülümseyerek anarız.

TikTok'un Büyülü Dünyası: Eğlence mi, Pazarlama Devrimi mi?

Kulağınıza aşina gelecek bir şarkıyı, renkli bir dans videosuyla birlikte düşünün. Tahminen bu anın başrolünde TikTok var. Ancak, TikTok sadece gençlerin dans ettiği ve eğlendiği bir platform mu? Geçtiğimiz hafta katıldığım bir basın davetinde TikTok, bu sorunun cevabını fazlasıyla verdi.

TikTok Türkiye'nin düzenlediği ve İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz'ın ev sahipliği yaptığı #İşteTikTok etkinliği, platformun sadece eğlence için değil, aynı zamanda pazarlama dünyası için de devrim niteliğinde bir araç olduğunu gözler önüne serdi.

Aldanmaz, "Kullanıcıların yüzde 63’ü, TikTok’u yeni bir içerik veya ürün bulmak için kullanıyor" dedi. Bu, markalar için büyük bir fırsatı ifade ediyor. Bir platform düşünün ki; kullanıcıların büyük bir çoğunluğu burada yeni markalar ve ürünler keşfetmeyi umuyor.

Yeni nesil tüketiciler, markaların sadece dikkatlerini çekmelerini değil, bu dikkati sürdürmelerini bekliyorlar. İşte TikTok tam da bu beklentiyi karşılıyor. Dijital yerliler, yani dijitalle iç içe büyüyen yeni nesil, markalarla özgün ve eğlenceli bir şekilde etkileşimde bulunmak istiyor.

TikTok'un diğer platformlara göre daha etkili olma nedenlerinden biri de “Sizin İçin” Akışı.

Bu akışın, televizyon reklamlarından yüzde 23, dijital video reklamlarından yüzde 13 daha fazla hafızada kaldığı açıklandı. Bu da demek oluyor ki; TikTok'ta gösterilen reklamlar, kullanıcıların hafızalarında daha kalıcı bir iz bırakıyor.

Topluluk odaklı kültür

Bir diğer önemli nokta ise TikTok'un topluluk odaklı kültürü. TikTok'ta oluşturulan içeriklerin birçoğu, diğer kullanıcılarla birlikte üretilmek üzere tasarlanmış. Bu, markalara mesajlarını geniş kitlelere ulaştırma konusunda eşsiz bir fırsat sunuyor.

TikTok, gençlerin eğlendiği bir platform olmanın ötesine geçmiş durumda. Pazarlama dünyası için sunduğu olanaklarla, markaların reklam stratejilerini baştan yazmalarına olanak tanıyor. Ve bu etkinlik, TikTok'un sadece bir trend olmadığını, pazarlamanın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını bir kez daha gösterdi.