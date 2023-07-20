Threads'in balayı bitmiş olabilir

Hani derler ya "Öldürmeyen acı güçlendirir." diye. Bu haftaki konumuz bu zorlu süreci atlatmayı başaran bir sosyal medya devinin, Threads’'in hikayesi. Şimdiyse, son birkaç gün içinde gerçekleşen olayları ve bunların sosyal medya pazarlamasının kısa vadeli geleceği üzerindeki etkilerini birlikte değerlendireceğiz.

Hafta başında Instagram'ın patronu Adam Mosseri, Threads'in kamuoyuna sunulmasının sadece beş gün içinde 100 milyon kaydı aştığını doğrulamıştı. Bu onu, tüm zamanların en hızlı büyüyen tüketici ürünü yapmaya yetti. Threads'in bu baş döndürücü başarısına katkıda bulunan bazı göze çarpan faktörler var:

Instagram hesapları üzerinden sorunsuz başlangıç

Threads'ten Instagram'a içerik transferi sağlayan kullanıcı dostu paylaşım aracı ve kullanıcıların öncelikle takipçi ağı oluşturmak zorunda kalmadan bazı alakalı içerikleri görmesini sağlayan TikTok tarzı algoritmik akış, bu kısa süreli yükselişin en büyük anahtarı.

Bir diğer az vurgulanan nokta ise çoğu insanın Elon Musk'ın hilelerinden sıkılıp giderek toksik bir ortam haline gelen Twitter'ı arkasında bırakmaya hazır olması.

Ama tabii ki, başarının sürdürülebilir olmasını sağlamak işin en zor kısmı. İşte tam bu noktada, Threads Twitter'a bir alternatif olarak hızla kullanıcı tabanını genişletirken, şimdi bu kullanıcıları Threads'te tutmanın ve aynı zamanda bu platformdan para kazanmanın yollarını bulmanın zamanı geldi.

Para Kazanmaya Giden Yolda Bir Başlangıç…

Meta'nın Threads'ı marka güvenliği konusunda sıkı bir platform olma sözüyle birleşen devasa kullanıcı kazanımı momentumu, markaların ve pazarlamacıların Threads üzerinde yer almak için can atmasına sebep oldu. Bu, platformun henüz geniş Meta İş Dünyası Ürünleri'nden herhangi bir reklam desteğini eklememiş olmasına rağmen gerçekleşti.

Öte yandan, Instagram yakında Threads'e markalı içerik araçlarını getirmeyi planlıyor. Bu, geleneksel reklamcılık hâlâ yasaklı olduğu sürece pazarlamacılara uygulamada ücretli promosyon denemek için bir yol sağlayabilir. Tabii ki, bu, Threads üzerinde hızlı bir şekilde para kazanma sürecini başlatmak için düşünülen bir çözüm.

Uzun vadede ise, Meta'nın geniş reklam ürünlerini ve tek duraklı kendine hizmet veren reklam platformlarını Threads'a dahil etmek, Threads için belirgin bir sonraki adım olmalı. Ancak Instagram'dan Threads'a reklam ürünlerini taşımak mükemmel bir şekilde işlemeyebilir, çünkü hangi reklam formatlarının bu gelişmekte olan platforma en iyi şekilde uyacağı henüz belirsiz.

Bütün bunlarla birlikte, Threads'ın geleceği hakkında merak edilen bir diğer önemli konu ise platformun uzun ömürlülüğü ve sürdürülebilir olup olmayacağı.

Son yıllarda Gas, Hive Social ve BeReal gibi alternatif sosyal platformlar çıktı, ama hiçbiri uzun ömürlü olamadı. Peki, Threads kullanıcıları uzun vadede bağlı tutmayı ve kültürel olarak alakalı ve daha da önemlisi, para kazandırılabilir bir platform olmayı başarabilecek mi?

Threads'ın bu meydan okumaları aşabilmesi ve fediverse'e başarıyla entegre olabilmesi durumunda, bu, kullanıcıları için kesinlikle bir bonus olacak ve fediverse ağlarındaki tüm marka güvenliği içeriğine erişim sağlayan, reklamlarla desteklenen, kullanıcı dostu bir arayüz olarak uzun vadede alakalılığını koruyacaktır.

Son olarak, Threads'ın uzun vadeli beklentileri de Twitter'ın nasıl tepki vereceğine bağlıdır. Threads ve Twitter arasındaki savaşta markaların da kritik bir rol oynayacağı kesin. Eğer Threads, fediverse'ye marka güvenliği bir geçit olma vaadini yerine getirirse, çoğu markanın Twitter için sosyal pazarlama bütçesi ayırması için pek bir neden kalmayacaktır.

Bütün bu olan bitenlerin ardından, benim aklımda yankılanan bir şey var: belki de Twitter ve diğer sosyal medya platformları, Threads gibi kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha çok odaklanmalı ve kullanıcı dostu bir platform olma konusunda daha ısrarcı olmalılar. Sonuçta, bir platformun başarısı, kullanıcıların onu ne kadar çok sevdiğine bağlıdır.

Eğer kullanıcılar, bir platformda mutluysa, o platform başarılı olur. Bu çok basit bir matematik. Bir uygulamanın on milyonlarca kişi tarafından indirilmiş olması da kesinlike bir kritik başarı faktörü olarak görülmemeli. Bir mobil sosyal medya uygulaması için en önemli başarı faktörü, aktif kullanıcı sayısı ile ölçeklendirilebilir.

Ne kadar kullanıcınızın olduğundan çok, sahip olduğunuz kullanıcıların ne kadarının aktif ve sürdürülebilir olarak uygulama üzerinde vakit geçirdiği önemli. Sosyal medyanın bu rekabetçi dünyasında, belki de asıl soru, Threads'ın bu kadar hızlı büyümesinin ardında yatanın ne olduğundan çok, bu büyümenin aktif kullanıcı sayısı ile sürdürülebilir olup olmayacağı.

Belki de “zorunlu göç”e maruz bırakılan Instagram kullanıcıları için Threads kısa bir süre içinde boşlukta kaybolacak, kim bilir? Bunu zamanla göreceğiz…