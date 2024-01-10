Türk varlıkları yabancı radarında

Yüksek volatilite ile birlikte son 3 aydır denge arayışında olan Borsa İstanbul cephesinde son günlerde tepki alımları öne çıkmış olsa da 8000 puanın altında kalmaya devam ediyoruz. Son haftalarda, özellikle yabancı yatırımcıların sürece dahil olmasıyla, hareket çok seçici sektör ve hisselerde yoğunlaşmış durumda.

Bu anlamda hisse bazında seçici davranmak kritik önem taşıyor. Endekste yaşanan bu seçici hareketin ardında da temel olarak 2024 yılın ilk yarısına ilişkin beklentiler ve girişlerin artmaya başladığını gözlemlediğimiz yabancı yatırımcıların tercihleri kritik rol oynuyor. Borsa İstanbul’da son 9 haftada arka arkaya 2 milyar dolara yakın yabancı girişi gerçekleşti. Son iki aydaki bu güçlü alımlarla birlikte 2023 yılında yabancılar nette 1,39 milyar dolarlık alım yapmış oldu.

Endeksin 2023 yılını dolar bazında %15 civarı eksi kapadığı, oldukça volatlil geçen bir seçim yılı için fena sayılmayacak bir miktar denebilir. Son 2-3 aydır yerli kurumsalların satış tarafında olduğu borsa cephesinde yabancı alımlarının özellikle endeks ağırlığı yüksek hisselerde yoğunlaşması, endeksin ana destek seviyeleri üzerinde tutunmasını sağladı. Yabancıların TL varlıklara ilgisi artarken, bu aşamada çok daha seçici davrandıklarını görüyoruz.

Bu da endekste görülen toparlanma çabalarının birkaç sektörle sınırlı kalmasına neden oluyor bu aşamada. Devlet iç borçlanma senetleri tarafında da yabancı ilgisi artarak devam ediyor. ABD’li finans devleri Pimco ve Vanguard, Türkiye’nin yeniden ortodoks para politikalarına dönüşüyle yüksek faiz oranlarını koruyacağına olan inançlarını dile getirirken son dönemde Türkiye'nin yerel varlıklarına yatırım yaparak ülkenin ekonomi politikasına yönelik iyimserliklerinin sinyalini verdi.

Toplamda yaklaşık 10 trilyon doları yöneten bu şirketlerin yatırım kararlarının temel gerekçesi, genel seçimlerin ardından Haziran ayında başlatılan faiz artışları da dahil olmak üzere Türkiye'nin ekonomik ortodoksiye doğru kayması oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi son altı yılın zirvesine ulaşırken, kritik bir risk göstergesi olan kredi temerrüt swapları (CDS) 300 seviyesinin altını test ederek risk algısında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Son dönemde, hem uluslararası derecelendirme kuruluşlarından arka arkaya gelen not görünüm yükseltmeleri hem yabancı yatırım bankalarından Türkiye ile ilgi artan rapor sıklığı yabancıların Türkiye’yi radarına aldıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomideki uluslararası normlara ve normale dönüş süreci, aynı kararlılıkla devam ettiği sürece yabancı ilgisinin de artarak devam ettiğini göreceğimiz kanısındayım.

Dolayısıyla borsa açısından ana hikayemiz olan ekonomide normlara dönüş adımları ve yabancı ilgisinin iyileşmeye devam edebileceği beklentisi, endekste pozitif senaryonun orta uzun vadede korunmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda yabancı yatırımcıların ilgi odağında olabilecek, kurumsal yönetime sahip, sektöründe lider, karlılığını artıran ve finansman gücü yüksek şirketleri takip etmeye devam edeceğiz. Son olarak Borsa İstanbul cephesinde seviyeler üzerinden bir strateji oluşturmak gerekirse;

7500 Altı; Risk alma, mümkünse izle bölgesi

7500-7900; görece güvenli trade bölgesi

7900 Üzeri yelkenler fora bölgesi Ama yukarıdaki şablonu akıldan çıkarmadan, endeksin ne yapacağını tahmin etmek yerine, endeks ne yaparsa benim hamlem ne olacak konusuna odaklanmak bu volatil süreçte yatırımcılar için çok daha çok rasyonel olacak.