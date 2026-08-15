Türkiye sermaye piyasalarının Kasım 2026 MSCI sınavı (2)
Geçtiğimiz hafta yazı dizimizin ilk bölümünde Türkiye, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ndeki konumunu ele almış, olası aşağı ya da yukarı yönlü sınıflandırma değişikliklerinin piyasa yansımaları masaya yatırmıştık. Bu hafta SPK’nın iki önemli adımıyla devam edeceğiz.
SPK'nın ilk önemli adımı fiili dolaşım (free float) düzenlemesi oldu. Yeni kurala göre bir hissenin büyük bölümünü o hisseyle ilişkili taraflara ait fonlar topluyorsa, bu paylar artık fiili dolaşım hesabında dikkate alınmayacak. Peki neden önemli? Çünkü fiili dolaşım oranı, bir şirket hissesinin gerçekten ne kadarının piyasada serbestçe alınıp satılabildiğini gösterir. Şişirilmiş free float, MSCI'ın dikkat çektiği temel sorunlardan biriydi.
MSCI, Türkiye'deki uluslararası kurumsal yatırımcıların, belirli küçük ve ilişkili fonların elinde toplanmış hisselerde tekrarlayan koordineli işlem örüntüleri fark ettiğini ve bunun fiili dolaşım tahminlerini suni biçimde şişirdiğini belirtmiştir.
MSCI, SPK'nın fon elindeki payları, faydalanıcı sahipliği zaten fiili dolaşım dışında tutulan taraflara ait olduğunda fiili dolaşım hesaplamasından hariç tutan çerçevesini kabul ettiğini açıklamış ancak piyasa katılımcılarının bu güncellenmiş hesaplamaların pratikteki etkisini görmek istediğini de eklemiştir. Bu, düzenlemenin doğru yönde olduğunun teyididir ancak sınavın kâğıt üzerinde değil, uygulamada verileceğinin de hatırlatılmasıdır.
Burada iki teknik kavramı netleştirmek gerekir. Fiili dolaşım, bir şirket hissesinin gerçekten piyasada serbestçe işlem görebilen kısmıdır. Fiili dolaşım düşük olduğunda fiyatlar çok daha kolay yönlendirilebilir; az sayıda elde toplanmış bir hissede, göreli olarak küçük işlem hacimleri dahi fiyatı büyük ölçüde hareket ettirebilir.
Koordineli (eşgüdümlü) işlem ise birbiriyle bağlantılı yatırımcıların veya yapıların birlikte hareket ederek fiyatı veya dolaşım görüntüsünü etkilemesi anlamına gelir. Bu durumda fiyat artık gerçek arz-talep dengesinde oluşmaz; suni bir denge yaratılmış olur. Uluslararası yatırımcı açısından fiyatın güvenilirliği zedelenir çünkü o yatırımcı parasını, gerçek piyasa koşullarını yansıttığını varsaydığı bir fiyattan yatırmaktadır.
İkinci adım: Net aktif değer reformu
SPK'nın ikinci önemli adımı ise fon değerlemesine ilişkin oldu. 23 Temmuz'da alınan kararla borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) paylarının değerlemesinde artık borsa fiyatı değil, net aktif değer (NAV) esas alınacak. Uyum tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu düzenleme, piyasada oluşan yapay değerleme mekanizmasını önemli ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Net Aktif Değer (NAV), bir fonun sahip olduğu varlıkların toplam değerinin, dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanan gerçek değeridir. Fon paylarının borsada oluşan fiyatı bu değerden uzun süre ciddi şekilde sapıyorsa, sağlıklı bir fiyatlama mekanizmasından söz etmek güçleşir. Mekanizmayı basit bir örnekle açıklayalım: Gerçek değeri 10 TL olan bir fon payı borsada 100 TL'ye yükseliyor. Başka bir yatırım fonu bu payı portföyünde 100 TL üzerinden değerliyor. Böylece yatırım fonu gerçekte oluşmamış yüksek bir performans göstermiş oluyor — yani fiktif, yapay bir getiri, gerçek bir varlık artışı olmadan defterlere yazılmış oluyor. SPK'nın NAV esaslı değerleme düzenlemesi tam olarak bu mekanizmayı ortadan kaldırmayı amaçlıyor ve NAV pricing standardını uluslararası uygulamalarla uyumlu hâle getiriyor.
Küresel sermayenin baktığı yedi başlık
Uluslararası kurumsal yatırımcının bir piyasayı değerlendirirken baktığı unsurları burada bir bütün olarak toplamak isterim çünkü SPK'nın reform gündemi de bu başlıklar etrafında şekillenmektedir: Kurumsal yönetim ve ilişkili taraf işlemleri şeffaflığı, piyasa derinliği ve likidite, takas ve saklama altyapısı, açığa satış ve menkul kıymet ödünç verme mekanizmaları, endeks metodolojisi ve pasif akışlar, piyasa bütünlüğü ve gözetim kapasitesi, faydalanıcı sahiplik şeffaflığı. Bu yedi başlığın her biri, bir sonrakini besleyen birbirine bağlı bir bütün oluşturur: Örneğin faydalanıcı sahiplik bilgisi eksik kaldığında, hem koordineli işlem tespiti hem de fiili dolaşım hesaplamaları yapısal olarak hatalı kalmaya devam eder.
Sermaye piyasaları tarihi, hem yukarı hem aşağı yönlü sınıflandırma değişikliklerinin somut örnekleriyle doludur ve bu örnekler Türkiye için hem bir uyarı hem de bir yol haritası niteliğindedir.
Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Sınır Piyasası statüsünden Gelişen Piyasa statüsüne geçişte disiplinli bir reform sürecinin örneğidir. BAE ve Katar, 2014 yılında MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ne dahil edilmiş; bu süreçte yabancı yatırımcı sahiplik sınırlarının netleştirilmesi, takas-saklama altyapısının uluslararası standartlara taşınması ve piyasa erişilebilirliğinin somut biçimde iyileştirilmesi belirleyici olmuştur. Suudi Arabistan ise 2019 yılında, borsasının yabancı yatırımcıya açılması, kısa satış ve menkul kıymet ödünç verme mekanizmalarının kurulması, takas süresinin uluslararası normlara çekilmesi gibi adımların ardından Gelişen Piyasa kategorisine alınmıştır.
Endonezya ise güncel ve öğretici bir karşı örnektir. MSCI, 23 Haziran 2026 incelemesinde Endonezya’yı Gelişen Piyasa statüsünde tutmakla birlikte, bilgi akışı kriterindeki değerlendirmesini aşağı yönlü revize etmiş ve yeterli reform ilerlemesi sağlanmaması hâlinde Kasım 2026 incelemesinde Sınır Piyasa statüsünün değerlendirilebileceği mesajını vermiştir. Bu durum, piyasa erişilebilirliği ve şeffaflık konularındaki eksikliklerin ne kadar kısa sürede sınıflandırma tartışmasına dönüşebileceğini göstermesi bakımından öğretici bir örnektir. Türkiye açısından da bu süreç, reformların yalnızca açıklanmasının değil, uygulamada somut sonuç üretmesinin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.
Güney Kore, tam tersi yönde öğretici bir örnektir: Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına, teknoloji ve sanayi altyapısının gelişmişliğine rağmen, MSCI nezdinde hâlâ Gelişen Piyasa statüsünde kalmaya devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni, yabancı yatırımcıların yerel para birimi ve saklama süreçlerine erişimindeki kısıtlar ve offshore işlem kolaylığının sınırlı olmasıdır. Güney Kore örneği, bir ülkenin makroekonomik büyüklüğünün, piyasa mikroyapısı reformlarının yerini tutamayacağını açıkça ortaya koymaktadır.
Polonya, FTSE Russell tarafından 2018 yılında Gelişen Piyasa'dan Gelişmiş Piyasa'ya terfi ettirilmiştir; bu terfi, Avrupa Birliği üyeliğinin getirdiği düzenleyici uyum, güçlü kurumsal yönetim standartları ve derinleşen sermaye piyasası altyapısının bir sonucu olarak okunmalıdır. Bu örnekleri yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo nettir: Sınıflandırma statüsü, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün değil, piyasa mikroyapısının ve düzenleyici kararlılığının bir fonksiyonudur. Güney Kore'nin ekonomik büyüklüğüne rağmen Gelişen Piyasa'da kalması ile BAE ve Suudi Arabistan'ın disiplinli reformlarla Gelişen Piyasa'ya yükselmesi, aynı madalyonun iki yüzüdür: büyüklük gerekli ama yeterli değildir; asıl belirleyici olan, piyasa mikroyapısının uluslararası yatırımcı beklentileriyle ne ölçüde uyumlu olduğudur.
Türkiye'nin reform ajandası: Önümüzdeki dönem
Piyasanın beklentisi, ilişkili taraf işlemlerine yönelik daha kapsamlı düzenlemeler ile endekslere dahil olma kriterlerine ilişkin yeni adımların da gündeme gelmesi yönünde. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken başlıkları yapıcı bir dille sıralamak isterim — bunlar eleştiri değil, zaten başlamış olan doğru yönün devamı niteliğindedir: Birincisi faydalanıcı sahiplik bilgisinin daha ayrıntılı ve zamanında kamuya açıklanmasına yönelik teknik altyapının güçlendirilmesi; ikincisi koordineli işlem davranışına karşı gözetim ve yaptırım kapasitesinin derinleştirilmesi; üçüncüsü, fiili dolaşımı yapısal olarak bozulmuş menkul kıymetlerin tespiti için kalıcı, kurallara dayalı bir çerçevenin kurumsallaştırılması; dördüncüsü ilişkili taraf işlemlerine ilişkin kamuyu aydınlatma standartlarının uluslararası kurumsal yönetim ilkeleriyle tam uyumlu hâle getirilmesi; beşincisi GYF ve GSYF'lerdeki NAV reformunun etkisinin izlenmesi ve benzer değerleme risklerinin bulunduğu diğer fon türlerine de sistematik biçimde genişletilmesi.
Bu beş başlığa ek olarak, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank arasındaki eşgüdümün, faydalanıcı sahiplik verisinin tek bir merkezi kayıt sisteminde toplanması ve bu verinin gerektiğinde uluslararası endeks sağlayıcılarıyla paylaşılabilir bir formatta tutulması, reformun teknik uygulanabilirliğini belirleyecek en kritik unsurdur. Ayrıca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve portföy yönetim şirketleri ile düzenli, şeffaf bir istişare mekanizmasının sürdürülmesi de önemlidir.
Bunun yanında, piyasa bütünlüğünü güçlendirecek yeni araçların da tartışmaya açılmasında fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda, olağan dışı fiyat hareketleri sonucunda temel göstergelerden belirgin şekilde kopan şirketlerin BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi ana endekslerden geçici olarak çıkarılması veya “Yüksek Riskli İşlemler Pazarı” benzeri ayrı bir pazarda işlem görmesi değerlendirilebilir. Böylece hem uzun vadeli kurumsal yatırımcıların korunması sağlanır hem de yüksek risk almak isteyen yatırımcılar bu tercihi daha şeffaf bir zeminde yapabilir.
Ayrıca kısa süre içerisinde olağanüstü piyasa değerine ulaşan şirketler bakımından, fiyat hareketlerinin temel analiz göstergeleriyle uyumlu olup olmadığını ortaya koyan bağımsız değerlendirme raporlarının hazırlanması da düşünülebilir. Gelir, FAVÖK, net kâr, nakit akışı, stratejik satın almalar veya yeni yatırımlar gibi temel göstergelerle desteklenmeyen olağanüstü değerlemeler, piyasa gözetimi açısından daha yakından incelenmeyi hak etmektedir.
Yüksek Riskli İşlemler Pazarı’nda işlem yapmak isteyen yatırımcıların ise standart yatırımcı sözleşmelerine ek olarak, ilgili menkul kıymetlerde oluşabilecek olağanüstü fiyat oynaklığını ve yatırdıkları sermayenin tamamını kaybedebileceklerini açıkça kabul ettikleri özel bir risk beyanını elektronik ortamda onaylamaları zorunlu tutulabilir. Bunun yanında, bu pazarda işlem yapma hakkı; en az beş yıllık sermaye piyasası işlem tecrübesi, finansal okuryazarlık veya uygunluk testi gibi objektif kriterlere bağlanabilir. Böylece yüksek riskli ve spekülatif işlemler, bu riskleri değerlendirebilecek bilgi ve deneyime sahip yatırımcılarla sınırlandırılırken, deneyimsiz yatırımcıların korunması da güçlendirilmiş olur.
Böyle bir yaklaşım, serbest piyasa ilkesine müdahale etmeden riski doğru sınıflandıran, yatırımcı tercihine saygı gösteren ve piyasa bütünlüğünü güçlendiren yenilikçi bir düzenleme modeli olarak Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası güvenilirliğine de önemli katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak mesele yalnızca bir endeks sağlayıcısının değerlendirmesi değildir. Mesele, Türkiye sermaye piyasalarının küresel yatırımcı nezdindeki güvenilirliğidir. MSCI burada yalnızca bir termometredir; ateşi ölçen ama hastalığı yaratmayan bir araçtır. Sorun MSCI değildir. Sorun, uluslararası yatırımcının, Türkiye'de oluşan fiyatlara ne kadar güven duyduğudur. Ve bu güven, tek bir düzenlemeyle değil, sürdürülen, tutarlı ve öngörülebilir bir reform çizgisiyle inşa edilir.
SPK'nın son haftalarda attığı adımlar — fiili dolaşım reformu ve NAV esaslı değerleme kararı — bu çizginin doğru başlangıç noktalarıdır. Suudi Arabistan'dan BAE'ye, Polonya'dan Yunanistan'ın kendi 13 yıllık dönüş hikâyesine kadar uzanan uluslararası deneyim, bu tür reformların zaman aldığını ama kararlılıkla sürdürüldüğünde karşılığını verdiğini göstermektedir. Bu fırsatı değerlendirmek, yalnızca bir endekste kalmanın ötesinde, Türkiye sermaye piyasalarının önümüzdeki on yılda kazanacağı derinliğin, likiditenin ve uluslararası itibarın temelini atmak anlamına gelecektir.
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