Yeniden süper bilgisayar çağı

Türkiye, yeniden süper bilgisayar ligine giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'nde müjdeyi verdi.

Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA'da yeni süper bilgisayarımızı yakında devreye alacağız.

Yeni süper bilgisayarımız; 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500'den fazla sunucusuyla dünyanın en hızlı süperbilgisayarlarından birisi olacak. Her yıl iki kez açıklanan dünyanın en süper 500 bilgisayarı listesine girme olasılığı olan bir sistem olacak.

Çekirdek sayısına bakarsak, sıraya 300’ün sonları 400’ün başları arasında girme ihtimali var. Ama, Dijital Avrupa ve EuroHPC (Avrupa Süper Bilgisayar Ortak Projesi) paydaşı olan Türkiye, Avrupa’daki süper bilgisayarları kullanmak olanağına da sahip. Geçen hafta içerisinde İspanya’nın Barselona kentinde açılışı yapılan ve dünya sıralamasına sekizinci sıradan giren “MareNostrum 5” süper bilgisayarını kullanma hakkımız var.

Yapay Zekâ çağında, kullanılan uygulamalar, geliştirilen yazılımlar kadar bu dil modellerini çalıştırma gücüne sahip süper bilgisayarların da önemi artıyor. Gelişmişlik endekslerinde yeni ortaya çıkan “hesaplama gücü”, yani sahip olunan bilgisayarın hesap yapma ve veri işleme gücü de değerlendirmeye alınıyor.

İlk kez süper lige çıkmadık

Türkiye, ilk kez 1994'te Top500'e giren bir süper bilgisayar yapmıştı. ODTÜ’de inşa edilen sistem, listeye 376’ncı sıradan girmişti. Daha sonra 2004'te İTÜ tarafından başlatılan ve Devlet Planlama Teşkilatı'nca (DPT) desteklenen Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi 2006'da listeye 353’üncü sıradan girdi. Bizim de kullanım hakkına sahip olduğumuz “MareNostrum 5” 314 bin teraflop (bir saniyede bir trilyon işlem) hesaplama kapasitesine sahipken 20 sene önce İTÜ’deki sistem sadece 3 bin 288 teraflop hesaplama kapasitesine sahipti.