Yıl biterken… 2023’e dair…

2023 yılına, pandeminin psikolojik ve ekonomik etkilerinin devam etmekte olduğu, ülkemizde ve dünyada enflasyonun artış gösterdiği, küresel anlamda bir ekonomik daralma olduğu gerçeğiyle yeni yıla giriş yaptık. Tam da iyimser bir hava yakalamışken, 6 Şubat depremlerini yaşadık. Çok sayıda insanımızı kaybetmenin tarif edilemez acısıyla ülkemiz bir anda sarsıldı. Acıların unutulması mümkün değil tabii ki, ancak yaşadığımız felaketlerden ders çıkarmayı ümit ederek birlik ve beraberlik içinde yaralar sarılmaya çalışıldı. Depremin meydana getirdiği can kayıpları yanında ekonomik etkileri de telafi edilmeye çalışıldı. Kamuoyunda çokça tartışılan ve deprem yaralarını sarmak için getirilen ek vergiler yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda EYT olarak adlandırılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7438) 01/03/2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 03/03/2023 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Yaklaşık 2 milyon kişi kanundan yararlanmak için başvuru yaptı.Haziran ayında seçimler yapıldı ve seçim ekonomisi konuşulur oldu. Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde ve ekonomi politikalarında değişiklik yapılarak yeni bir yol haritası belirlenmiş oldu. Bu dönemde ise ekonomi yönetiminin sıkılaştırıcı para politikaları ve Merkez Bankası kararlarıyla enflasyonu kontrol altına alma ve düşürme politikaları uygulamaya konuldu. Bu süreçte özellikle emlak piyasası ve otomobil piyasasına yönelik fiyat istikrarını sağlamak için sert tedbirler alındı ve başarılı olundu. Umarız ekonomi yönetimi başarılı olur ve yapısal reformlarla birlikte kalıcı bir şekilde fiyat istikrarı sağlanır ve ekonomik refahtan toplumun bütün kesimleri hak ettikleri payı almış olurlar. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz.

DÜNYA’ya dair…

DÜNYA’ya dair ve benim için çok önemli olan bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 1990’lı yılların başında üniversiteye hazırlanırken, o zamanlar özel bir bankada yönetici olan amcamın Kadıköy’deki işyerine uğrardım. Amcamın masasında her zaman DÜNYA Gazetesi vardı ve bana; “Bu gazete çok iyi bir ekonomi gazetesi, yazarları çok iyi, bu gazeteyi takip et, al oku” derdi ve ben her gittiğimde mutlaka okur incelerdim. DÜNYA ile tanışmamız bu şekilde oldu ve ben hem üniversite yıllarımda hem de iş hayatına atıldıktan sonra DÜNYA’yı büyük bir keyifle ve ilgiyle takip etmeye devam ettim.

Yıllar sonra; büyük bir keyifle, ilgiyle, tarafsız ve ilkeli yayıncılığına olan güvenle takip ettiğim ve 1990’lı yılların başında tanışmış olduğum DÜNYA’da, 15 Aralık 2022 tarihinde ilk yazımı yazdım. Böylesine kaliteli ve ilkeli bir grupta yer almanın benim için çok değerli ve gurur verici olduğunu belirtmeliyim. Siz değerli okurlarla buluşmamıza vesile olan gazetemiz CEO’su sevgili Burcu KÖSEM’e, yazılarımızın siz değerli okurlara ulaşmasını sağlayan yazı işleri yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

2023 yılı her ne kadar acılarla, hüzünlerle ve sıkıntılarla geçse de umutlarımızı kaybetmeden çalışmaya ve üretmeye devam. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, acıların olmadığı, bir arada ve hep birlikte barış ve mutluluk içinde yaşanılan bir yıl olması dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.