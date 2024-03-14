Ücret geliri elde edenler beyanname verecek mi?

Değerli okurlar, 2023 yılında elde edilmiş olan gelirler için beyan dönemi başlamış bulunmaktadır.

Gerçek kişiler Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için yıllık beyanname verirler. Gelire giren kazanç ve iratlar; 1-Ticari Kazançlar, 2-Zirai Kazançlar, 3-Ücretler, 4-Serbest Meslek Kazançları, 5-Gayrimenkul Sermaye İratları, 6-Menkul Sermaye İratları, 7-Diğer Kazanç ve İratlar olup, bunlardan ücret geliri elde eden kişilerin beyan durumu ele alınacaktır.

Ücretlerin vergilendirilmesi

Ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup vergi, gelirin safi tutarı üzerinden alınmaktadır. Ücret üzerinden, yapılan gelir vergisi tevkifatları işverenler tarafından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilerek ödenmektedir. Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri ise asgari ücretin vergi matrahını aşması durumunda Gelir Vergisi Kanununun 95’inci maddesine göre yıllık beyannameyle beyan edilmektedir.

Bunun yanında, tek işverenden veya birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirleri de belirlenen tutarları aşması durumunda yıllık beyanname ile beyanı gerekmektedir. Beyanname verilmesi halinde yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ücretler

2023 yılında tek işverenden alınmış ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirlerinin 1.900.000 TL’yi aşması durumunda, birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerin ise birinci işverenden aldıkları ücret dâhil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.900.000 TL’yi aşması durumunda ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, birden fazla işverenden kesintiye tabi ücret geliri elde edenlerin birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 150.000 TL’yi aşarsa ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecek, ancak ücretli birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını kendisi belirleyecektir. Ayrıca ücretlerle ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda bir takım istisna ve indirimlerin olduğunu da hatırlatmış olalım.

Sporcuların geliri ve beyanı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre; sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler sağlanan menfaatler ile spor hakemlerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılmaktadır. Tevkifata tabi ücret geliri toplamı, 2023 takvim yılında 1.900.000 TL’yi aşan sporcular ücret gelirlerini beyan etmek durumundadırlar.

Yabancı işverenden alınan ücretler

Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve tevkifata tabi olmayan ücretler yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Ancak; kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan işverenlerin yanında çalışan ücretlilere, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Beyanname nasıl verilir?

2023 takvim yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin beyannamesi

-Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından, l Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla internet ortamından,

-Hazır Beyan mobil uygulaması ile,

- Vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile mükellef ya da elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla Dijital Vergi Dairesi ile,

- İkametgâhın bulunduğu yer vergi dairesine kâğıt ortamında,

-İkametgâh adreslerine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden verilebilir.