Kriterleri sağlamayan mükelleflere suç duyurusu geliyor

Kamuoyunda bir süredir konuşulduğu ve önceki yazımda da belirtiğim üzere ma­li belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik olarak Vergi Denetim Kurulu tarafından yeni bir çalış­ma başlatıldı ve 1 Ekim itibarıyla “sahte belgeyi bilmeden kullandığına” yönelik değerlendirme­lere son verilerek, belgenin “bilerek” kullanıldı­ğını esas alan bir yaklaşıma geçiliyor.

Sahte bel­genin bilerek veya bilmeyerek kullanıldığının tespitinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ta­rafından KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) adı verilen sistem devreye alınacak ve buradan gelen veriler dikkate alınacak.

Bu kap­samda vergi incelemelerinde, belgelerin bile­rek kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımla­nan Genelgede belirlenen kriterler doğrultu­sunda değerlendirme yapılacak. Genelgede be­lirlenen 13 kriter doğrultusunda sahte belgenin bilerek kullanıldığına kanaat edilen mükellefler ile şirket ortak veya yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sahte belge kullanan mükelleflerde bilerek veya bilmeden kullanma kriterleri

1-Sahte belgeyi düzenleyen mükellef hakkında tanzim edilmiş olan Vergi Tekniği Raporunda söz konusu belgenin bilerek kullanıldığına yö­nelik bir tespit bulunup bulunmadığı,

2-Kullanılan sahte belge içeriği mal ve/veya hizmetlerin mükellefin faaliyet konusu ile ilgili olup olmadığı, sahte belge içeriğinde yer alan mal ve/veya hizmetlere ilişkin giderlerin mükellefin faaliyetini sürdürmek için katlan­ması gereken giderlerden olup olmadığı,

3-Sahte belge tutarının hangi maliyet/gider hesaplarında izlendiği ve bu hesaplar içeri­sindeki oranı, sahte belgeye istinaden indirim konusu yapılan KDV tutarının toplam indirile­cek KDV tutarı içerisindeki oranı,

4-Mükellefin, kullanılan sahte belgeyi düzen­leyen mükellef ile ilişkili kişi kapsamında olup olmadığı, ayrıca aynı meslek mensubundan hizmet alımı vb. verisinin bulunup bulunmadı­ğı, mali müşavirlik sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin tespit bulunması durumunda mali müşa­virin sözleşme feshine ilişkin ifadeleri,

5-Mükellefin içinde bulunduğu sektör ve faaliyet konusuna göre tespit edilebildiği ölçüde karlı­lık oranı, iş hacmi ve cirosuna göre tahakkuk eden vergi durumu (sürekli zarar veya devreden KDV beyan edip etmediği ya da çok düşük tutarlarda ödenecek vergi beyan etmesi, vergiye uyumu),

6-Kullanılan sahte belgelerin birden fazla mü­kelleften alınıp alınmadığı,

7-Mükellefin kullandığı sahte belge içeriğinde­ki mal miktarını depolayabilecek kapasitesi­nin olup olmadığı,

8-Kullanılan sahte belge içeriğinde yer alan malların sevkiyatına yönelik olarak sevk ir­saliyesi, taşıma irsaliyesi, teslim tesellüm belge­si vb. belge ibraz edilip edilmediği, ibraz edilmiş ise bu belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, sevkiyata ilişkin plaka takip sistemi kayıtlarıy­la sevkiyat güzergâhının uyumlu olup olmadığı ya da nakliye vasıtası olarak belirtilen plakala­rın ait olduğu araçların motosiklet, binek oto ve tescili terk edilmiş araç niteliğinde olup olmadı­ğına ilişkin tespitler,

9-Kullanılan sahte belge tutarlarına ilişkin ödemelerin nasıl gerçekleştiği, yapılan öde­menin fiktif olup olmadığı, yapılan ödemenin mükellefe iade edilip edilmediği, ödeme belgele­rinin gerçek olup olmadığı, çek ile yapılan öde­melerde ciro silsilesi ve çekin kim tarafından tahsil edildiği, çeki tahsil eden ile çeki düzen­leyen mükellef arasında bir ilişki olup olmadı­ğı, ödemeler yapılırken doğrudan borçlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmadığı,

10-Mükellef nezdinde daha önce yapılmış yoklamalarda, sahte belgede yer alan em­tiaya ya da benzer nitelikli emtiaya ilişkin bir tespit bulunup bulunmadığı,

11-Mükellefle ilgili daha önce vergi inceleme­si yapılmışsa bu incelemelerdeki sonuçlar, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma sıklığı (kaç farklı mükelleften alındığı, takvim yılı/ vergilendirme dönemlerine yaygın­lığı vb.) daha önceki yıllarda kast unsuru ortaya konulan bir sahte belge kullanma raporunun bu­lunup bulunmadığı,

12-Mükellefin ortak veya yöneticileri ile mü­kellefin ortak veya yönetici olduğu mü­kelleflerle ilgili daha önce yapılan sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge dü­zenleme ve kullanma tespitleri,

13-Kullanılan sahte belgelerin düzenlen­me tarihleri ile elektronik imza tarihleri­nin uyumlu olup olmadığı, Vergi Müfettişlerin­ce araştırılarak belgenin bilerek veya bilmeden kullanıldığına karar verilecek. Sahte belge dü­zenleme ve kullanma suçları ile etkin mücadele şarttır ve bu mücadelede kamu yararı ile birlik­te mükellef haklarının da korunması önemlidir.