Kriterleri sağlamayan mükelleflere suç duyurusu geliyor
Kamuoyunda bir süredir konuşulduğu ve önceki yazımda da belirtiğim üzere mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik olarak Vergi Denetim Kurulu tarafından yeni bir çalışma başlatıldı ve 1 Ekim itibarıyla “sahte belgeyi bilmeden kullandığına” yönelik değerlendirmelere son verilerek, belgenin “bilerek” kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçiliyor.
Sahte belgenin bilerek veya bilmeyerek kullanıldığının tespitinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) adı verilen sistem devreye alınacak ve buradan gelen veriler dikkate alınacak.
Bu kapsamda vergi incelemelerinde, belgelerin bilerek kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Genelgede belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Genelgede belirlenen 13 kriter doğrultusunda sahte belgenin bilerek kullanıldığına kanaat edilen mükellefler ile şirket ortak veya yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Sahte belge kullanan mükelleflerde bilerek veya bilmeden kullanma kriterleri
1-Sahte belgeyi düzenleyen mükellef hakkında tanzim edilmiş olan Vergi Tekniği Raporunda söz konusu belgenin bilerek kullanıldığına yönelik bir tespit bulunup bulunmadığı,
2-Kullanılan sahte belge içeriği mal ve/veya hizmetlerin mükellefin faaliyet konusu ile ilgili olup olmadığı, sahte belge içeriğinde yer alan mal ve/veya hizmetlere ilişkin giderlerin mükellefin faaliyetini sürdürmek için katlanması gereken giderlerden olup olmadığı,
3-Sahte belge tutarının hangi maliyet/gider hesaplarında izlendiği ve bu hesaplar içerisindeki oranı, sahte belgeye istinaden indirim konusu yapılan KDV tutarının toplam indirilecek KDV tutarı içerisindeki oranı,
4-Mükellefin, kullanılan sahte belgeyi düzenleyen mükellef ile ilişkili kişi kapsamında olup olmadığı, ayrıca aynı meslek mensubundan hizmet alımı vb. verisinin bulunup bulunmadığı, mali müşavirlik sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin tespit bulunması durumunda mali müşavirin sözleşme feshine ilişkin ifadeleri,
5-Mükellefin içinde bulunduğu sektör ve faaliyet konusuna göre tespit edilebildiği ölçüde karlılık oranı, iş hacmi ve cirosuna göre tahakkuk eden vergi durumu (sürekli zarar veya devreden KDV beyan edip etmediği ya da çok düşük tutarlarda ödenecek vergi beyan etmesi, vergiye uyumu),
6-Kullanılan sahte belgelerin birden fazla mükelleften alınıp alınmadığı,
7-Mükellefin kullandığı sahte belge içeriğindeki mal miktarını depolayabilecek kapasitesinin olup olmadığı,
8-Kullanılan sahte belge içeriğinde yer alan malların sevkiyatına yönelik olarak sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, teslim tesellüm belgesi vb. belge ibraz edilip edilmediği, ibraz edilmiş ise bu belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, sevkiyata ilişkin plaka takip sistemi kayıtlarıyla sevkiyat güzergâhının uyumlu olup olmadığı ya da nakliye vasıtası olarak belirtilen plakaların ait olduğu araçların motosiklet, binek oto ve tescili terk edilmiş araç niteliğinde olup olmadığına ilişkin tespitler,
9-Kullanılan sahte belge tutarlarına ilişkin ödemelerin nasıl gerçekleştiği, yapılan ödemenin fiktif olup olmadığı, yapılan ödemenin mükellefe iade edilip edilmediği, ödeme belgelerinin gerçek olup olmadığı, çek ile yapılan ödemelerde ciro silsilesi ve çekin kim tarafından tahsil edildiği, çeki tahsil eden ile çeki düzenleyen mükellef arasında bir ilişki olup olmadığı, ödemeler yapılırken doğrudan borçlandırma sisteminin kullanılıp kullanılmadığı,
10-Mükellef nezdinde daha önce yapılmış yoklamalarda, sahte belgede yer alan emtiaya ya da benzer nitelikli emtiaya ilişkin bir tespit bulunup bulunmadığı,
11-Mükellefle ilgili daha önce vergi incelemesi yapılmışsa bu incelemelerdeki sonuçlar, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma sıklığı (kaç farklı mükelleften alındığı, takvim yılı/ vergilendirme dönemlerine yaygınlığı vb.) daha önceki yıllarda kast unsuru ortaya konulan bir sahte belge kullanma raporunun bulunup bulunmadığı,
12-Mükellefin ortak veya yöneticileri ile mükellefin ortak veya yönetici olduğu mükelleflerle ilgili daha önce yapılan sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma tespitleri,
13-Kullanılan sahte belgelerin düzenlenme tarihleri ile elektronik imza tarihlerinin uyumlu olup olmadığı, Vergi Müfettişlerince araştırılarak belgenin bilerek veya bilmeden kullanıldığına karar verilecek. Sahte belge düzenleme ve kullanma suçları ile etkin mücadele şarttır ve bu mücadelede kamu yararı ile birlikte mükellef haklarının da korunması önemlidir.
