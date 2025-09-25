İthal otomobiller için ek gümrük vergisi yolda
22 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak hibrit ve elektrikli araçlar da dahil binek otomobil ithalatına yeni ek vergiler getirildi.
Yapılan düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada; otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yüzde 25-30 arasında ek mali yükümlülük getirilmiştir.
Ek vergi Avrupa Birliği ve STA kapsamı dışındaki ülkelere uygulanacak
Ek mali yükümlülük düzenlemesi Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere uygulanacak. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ülkemizin hali hazırda 24 ülke ile (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, BAE ve Katar) STA’ları yürürlüktedir. Avrupa Birliği ile bu 24 ülkeden yapılacak olan binek otomobil ithalinde ek gümrük vergisi uygulanmayacak. Türkiye’nin Çin, Japonya, ABD, Güney Afrika ve Meksika gibi ülkeler ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmuyor. ABD STA kapsamı dışında olmakla birlikte ABD menşeli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldığından dolayı ABD den ithal edilecek olan otomobillere de ek yükümlülük uygulanmayacak.
Ek vergi yüzde 25-30 arasında
İthal edilecek olan her bir otomobil başına, ithalat tutarına göre yüzdelik oranda veya maktu tutarda ilave vergi alınacak. Bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.
Buna göre;
-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin Dolar dan yüksek olan,
-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin Dolar dan yüksek olan,
-Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolardan yüksek olan kadar ek mali yükümlülük uygulanacak.
Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacağını belirtmiş olalım.
Otomotiv Sanayi Derneği Ağustos/2025 verileri otomotiv pazarında ithalatın payının yüzde 73 olduğu görülmektedir. Düzenleme dışında yer alan ülkelerden ithal edilecek araçların yüzde 25-30 oranında zamlanacağını söylemek yanlış olmaz.
Düzenleme 60 gün sonra yürürlüğe giriyor
Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için de bir geçiş süreci sağlanmış olup, söz konusu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün içinde tescil edilmiş işlemlere ek yükümlülük uygulanmayacak. Ek mali yükümlülük 21 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi STA dışı ülkelerden ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 ilave vergi uygulanacağını hatırlatmış olalım.
