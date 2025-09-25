İthal otomobiller için ek gümrük vergisi yolda

22 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayım­lanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak hibrit ve elektrikli araçlar da dahil binek otomobil ithalatına yeni ek vergiler getirildi.

Yapılan düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada; otomotiv piyasasında ya­şanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de ya­kından etkileyen ticaret savaşları ve artan ko­rumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, oto­motiv sektörünün büyük ölçüde artan ithala­tın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktı­ğı belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile Avru­pa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yüzde 25-30 arasında ek mali yükümlülük getirilmiştir.

Ek vergi Avrupa Birliği ve STA kapsamı dışındaki ülkelere uygulanacak

Ek mali yükümlülük düzenlemesi Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere uygulanacak. Ticaret Ba­kanlığı verilerine göre Ülkemizin hali hazır­da 24 ülke ile (EFTA, İsrail, Makedonya, Bos­na ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Ar­navutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Fa­roe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Bir­leşik Krallık, BAE ve Katar) STA’ları yürürlük­tedir. Avrupa Birliği ile bu 24 ülkeden yapıla­cak olan binek otomobil ithalinde ek gümrük vergisi uygulanmayacak. Türkiye’nin Çin, Japonya, ABD, Güney Afrika ve Meksika gi­bi ülkeler ile arasında Serbest Ticaret Anlaş­ması bulunmuyor. ABD STA kapsamı dışında olmakla birlikte ABD menşeli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldığın­dan dolayı ABD den ithal edilecek olan otomo­billere de ek yükümlülük uygulanmayacak.

Ek vergi yüzde 25-30 arasında

İthal edilecek olan her bir otomobil başı­na, ithalat tutarına göre yüzdelik oranda veya maktu tutarda ilave vergi alınacak. Bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.

Buna göre;

-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin Dolar dan yüksek olan,

-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobil­ler için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin Dolar dan yüksek olan,

-Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolardan yüksek olan ka­dar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacağını belirtmiş olalım.

Otomotiv Sanayi Derneği Ağustos/2025 verileri otomotiv pazarında ithalatın payı­nın yüzde 73 olduğu görülmektedir. Düzenle­me dışında yer alan ülkelerden ithal edilecek araçların yüzde 25-30 oranında zamlanacağı­nı söylemek yanlış olmaz.

Düzenleme 60 gün sonra yürürlüğe giriyor

Düzenlemeye konu olan araçların ithalatın­da, başlamış işlemler için de bir geçiş süreci sağlanmış olup, söz konusu kararın Resmi Ga­zetede yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün içinde tescil edilmiş işlemlere ek yüküm­lülük uygulanmayacak. Ek mali yükümlülük 21 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra Çin, Japonya, Meksika ve Gü­ney Afrika gibi STA dışı ülkelerden ithal edi­len içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 25 ilave vergi uygulanacağını hatırlatmış olalım.