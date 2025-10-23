Yeni bir torba kanun ve hukuk güvenliği ilkesi

Vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Ka­nunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Da­ir Kanun Teklifi” 17 Ekim 2025 tarihin­de TBMM Başkanlığına sunuldu.

Torba Kanun olarak adlandırılan teklifte; dör­düncü geçici verginin tekrar uygulanma­sı, konut kira gelirlerinde istisnanın kal­dırılması, bazı mesleklere yıllık harç öde­me yükümlülüğü getirilmesi, imalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 pu­anlık Hazine prim teşvikinin 2 puana in­dirilmesi, genç girişimci prim desteğinin kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Teklifin gerekçesi olarak vergi dışında ka­lan alanların kapsama alınması, bazı istis­naların kaldırılması, kayıt dışılıkla mü­cadele edilmesi, vergi adaletinin sağlan­ması olarak belirtilmiş olmasına rağmen, teklifin kamuya gelir oluşturma amacı taşıdığı ve geçmişe yönelik uygulandığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır.

Torba kanunla öngörülen vergisel düzenlemeler

Torba kanunla yapılması öngörülen vergisel düzenlemeler özetle aşağıdaki gi­bidir.

-Mesken kira geliri istisnasının kaldı­rılması öngörülüyor, ancak emekli malul dul ve yetim aylığı alanlar için istisna uygu­laması devam ediyor,

-Dördüncü geçici vergilendirme döne­minin geri getirilmesi öngörülüyor, halen üç geçici vergi dönemi uygulanıyor,

-Konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kul­lanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygu­laması sonlandırılıyor,

-Gayrimenkul devirlerinde tapu har­cının gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde, aradaki farka ilişkin tapu harcı %25 vergi ziyaı cezasıyla alınmakta iken, yapılan düzenlemeyle bu cezanın % 100 cezalı alınması öngörülüyor,

-Noterler tarafından gerçekleştirilen ikinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılmakta, araç satış bedelleri üzerinden binde 2 haraç alınması öngörülüyor,

-Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; sağlık kuruluşları, veteriner hekim mua­yenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatlarının yıllık harca tabi ol­ması öneriliyor,

-Gelir Vergisi Kanununda yapılma­sı öngörülen değişiklikle, bir yıldan fazla elde tutulan yatırım fonu katılma payları kazançlarına uygulanan tevkifat istisnası­nın kapsamı daralıyor,

-UEFA Organizasyonlarına ilişkin Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratların Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tu­tulmaları öneriliyor,

-UEFA Organizasyonlarına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den is­tisna ediliyor,

-İmalat dışı sektörlerde SGK prim teş­viki 4 puandan 2 puana indiriliyor, genç girişimcilere sağlanan prim desteği kaldı­rılıyor.

Vergisel düzenlemelerde hukuk güvenliğine dikkat edilmeli

Anayasa ile güvence altına alınmış olan “hukuk devleti” ilkesinin olmazsa olmazı “hukuki güvenlik” kavramıdır. Hukuki gü­venlik; hukuk kurallarının önceden bilin­mesi ve bireylerin eylem ve davranışları­nı bu düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmeleridir. Torba Kanunla yapılması düşünülen vergisel düzenlemelere bak­tığımızda 2. ve 3. Maddelerinin 2025 yılı gelirlerine uygulanması teklif edilmekte­dir. Bu maddeler mesken kira geliri istis­nasının kaldırılması ile dördüncü geçi­ci vergilendirme döneminin geri getiril­mesi uygulamasıdır. 2025 vergilendirme döneminin neredeyse sonuna gelmişken, bu döneme ilişkin vergi yükümlülüğü ge­tirmek hukuki güvenlik kavramı ile çeliş­mektedir.