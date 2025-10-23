Yeni bir torba kanun ve hukuk güvenliği ilkesi
Vergi kanunları ile ilgili düzenlemeleri içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 17 Ekim 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.
Torba Kanun olarak adlandırılan teklifte; dördüncü geçici verginin tekrar uygulanması, konut kira gelirlerinde istisnanın kaldırılması, bazı mesleklere yıllık harç ödeme yükümlülüğü getirilmesi, imalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık Hazine prim teşvikinin 2 puana indirilmesi, genç girişimci prim desteğinin kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.
Teklifin gerekçesi olarak vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin sağlanması olarak belirtilmiş olmasına rağmen, teklifin kamuya gelir oluşturma amacı taşıdığı ve geçmişe yönelik uygulandığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır.
Torba kanunla öngörülen vergisel düzenlemeler
Torba kanunla yapılması öngörülen vergisel düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.
-Mesken kira geliri istisnasının kaldırılması öngörülüyor, ancak emekli malul dul ve yetim aylığı alanlar için istisna uygulaması devam ediyor,
-Dördüncü geçici vergilendirme döneminin geri getirilmesi öngörülüyor, halen üç geçici vergi dönemi uygulanıyor,
-Konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sonlandırılıyor,
-Gayrimenkul devirlerinde tapu harcının gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde, aradaki farka ilişkin tapu harcı %25 vergi ziyaı cezasıyla alınmakta iken, yapılan düzenlemeyle bu cezanın % 100 cezalı alınması öngörülüyor,
-Noterler tarafından gerçekleştirilen ikinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılmakta, araç satış bedelleri üzerinden binde 2 haraç alınması öngörülüyor,
-Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; sağlık kuruluşları, veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatlarının yıllık harca tabi olması öneriliyor,
-Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle, bir yıldan fazla elde tutulan yatırım fonu katılma payları kazançlarına uygulanan tevkifat istisnasının kapsamı daralıyor,
-UEFA Organizasyonlarına ilişkin Türkiye’de elde edilen kazanç ve iratların Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmaları öneriliyor,
-UEFA Organizasyonlarına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV den istisna ediliyor,
-İmalat dışı sektörlerde SGK prim teşviki 4 puandan 2 puana indiriliyor, genç girişimcilere sağlanan prim desteği kaldırılıyor.
Vergisel düzenlemelerde hukuk güvenliğine dikkat edilmeli
Anayasa ile güvence altına alınmış olan “hukuk devleti” ilkesinin olmazsa olmazı “hukuki güvenlik” kavramıdır. Hukuki güvenlik; hukuk kurallarının önceden bilinmesi ve bireylerin eylem ve davranışlarını bu düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmeleridir. Torba Kanunla yapılması düşünülen vergisel düzenlemelere baktığımızda 2. ve 3. Maddelerinin 2025 yılı gelirlerine uygulanması teklif edilmektedir. Bu maddeler mesken kira geliri istisnasının kaldırılması ile dördüncü geçici vergilendirme döneminin geri getirilmesi uygulamasıdır. 2025 vergilendirme döneminin neredeyse sonuna gelmişken, bu döneme ilişkin vergi yükümlülüğü getirmek hukuki güvenlik kavramı ile çelişmektedir.
|Borsa
|10.551,34
|0,80 %
|Dolar
|41,9703
|0,00 %
|Euro
|48,7729
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1610
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.536,36
|-0,56 %
|Altın (ONS)
|4.098,53
|-0,66 %
|Brent
|62,2100
|1,34 %