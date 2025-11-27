Faaliyeti sona eren işletmelerde devreden KDV
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet üretiminin ilk aşamasından, hizmetin ifası ve malın nihai tüketiciye teslimine kadar her aşamada oluşan katma değeri vergilemeyi amaçlayan bir yayılı muamele vergisidir.
KDV de bu işleyiş; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları vergiden, kendilerinin mal ve hizmet alışları dolayısıyla ödedikleri vergiyi indirebilmeleri yoluyla sağlanmaktadır. Mal ve hizmet alımı dolayısıyla ödenen KDV, hesaplanan vergiden fazla olduğu durumda aradaki fark sonraki döneme devrolmakta, tersi durumda ise ödenecek KDV çıkmaktadır.
Mükellefin faaliyeti devam ettiği sürece işleyen bir süreç olmakla birlikte, faaliyetin sona ermesi halinde Devreden KDV si olan mükelleflerin indirim imkânı kalmadığından dolayı KDV’nin iade edilip edilmeyeceği ve gider yazılıp yazılmayacağı konusuna değinmek istiyoruz.
Faaliyeti sona eren işletmelerde devreden KDV’nin iadesi
Ticari faaliyetini sona erdiren ve işi bırakan mükelleflerin, hesapladıkları vergileri, yüklendikleri vergilerden mahsup etmelerine rağmen tamamını indirememeleri ve Devreden KDV olması halinde bu tutarın iade edilmeyeceği KDV Kanunu'nun 29/2 maddesinde açıkça belirtilmiştir. İade hakkı doğuran işlemler KDV mevzuatında tek tek sayılmış olup işi bırakan mükelleflerin devreden KDV si bu kapsamda sayılmadığından dolayı iadesi mümkün değildir.
Faaliyeti sona eren işletmelerde devreden KDV’nin gider yazılması
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilirler. İndirilecek KDV’nin gider yazılmamasına ilişkin Kanunun 58. maddesi ise “ Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” şeklindedir.
KDV Uygulama Genel Tebliğinde ise; indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.
KDV Kanununda faaliyeti sona eren işletmelerde Devreden KDV’nin gider yazılabilmesine yönelik düzenleme olmamakla birlikte kanunun 58. maddesi uyarınca indirim imkânı kalmayan KDV gider olarak yazılabilmektedir. Bu değerlendirmemiz vergisel bir yorum olmakla birlikte Gelir İdaresinin faaliyeti sona eren işletmelerde Devreden KDV’nin gider yazılabilmesi yönünde çok sayıda Özelge si bulunmaktadır.
Vefat halinde devreden KDV vergi incelemesi sonucuna göre indirilir
Vergi Usul Kanununun 164. maddesi uyarınca ölüm işi bırakma hükmündedir. Ölüm tarihi muris için işi bırakma, mirasçıları için ise işe başlama olarak kabul edilir. İşletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dâhil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde KDV hesaplanmayacaktır. Ayrıca, muris adına verilen son katma değer vergisi beyannamesinde “sonraki döneme devreden katma değer vergisi” bulunması halinde bu tutar, mükerrer indirime yol açmayacak. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile bağlı olmaksızın yapılacak vergi incelemesi sonucuna göre indirime konu edilebilecektir.
