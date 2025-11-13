Satış kârının vergisini üç yıl erteleyebilirsiniz

Değerli okurlar bu haftaki yazımızda bir vergi erteleme müessesesi olan ve Vergi Usul Kanununun 328. madde­sinde “Amortismana Tabi Malların Satıl­ması” başlığıyla düzenlenmiş olan “Yeni­leme Fonu” uygulamasından bahsetmek istiyorum.

“Yenileme Fonu” iktisadi iş­letmelere dahil amortismana tabi iktisa­di kıymetlerin satışından doğan kârların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi er­teleme yöntemi olarak, işletme içi yatı­rımları teşvike yönelik bir uygulamadır.

İşletme yatırımlarının ve sabit kıymetle­rin teknolojik gelişmelerle birlikte hızla demode olması ve bunların yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıkması buna karşın satışta oluşacak kârların vergilenmesi, yeni kıymet alımı için finansmana eri­şim zorluğu gibi unsurlar işletmelerin sabit kıymet yenilemesi kararlarını etki­leyen unsurlardır. Söz konusu uygulama enflasyonist ortamlarda finansmana eri­şimin zor olduğu dönemlerde ve paranın zaman değerini de dikkate aldığımızda işletmeler açısından önemli bir vergisel ve finansal avantaj sağlamaktadır.

Yenileme fonundan yararlanma şartları

Yenileme Fonu uygulamasından yarar­lanmak için;

-Yenileme fonu ayıracak işletmenin bi­lanço hesabı esasına göre defter tutması,

-Yenilenen kıymetin amortismana tabi iktisadi kıymet olması,

-Yenilenen iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunması veya bu hususta işletmeyi idare edenler­ce karar verilmiş olması,

İktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı,

-Satışta oluşan kârın 3 yıl süreyle pa­sifte özel bir fonda tutulması, gerekmek­tedir.

Sabit kıymet satış kârı üç yıl erteleniyor

İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkul­lerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisa­di kıymetleri amortismana tabi iktisadi kıymet olarak niteleyebiliriz.

Amortismana tabi iktisadi kıymet sa­tıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutula­bilir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıy­metlerin yenilenmesi veya benzer mahi­yetteki bir iktisadi kıymet satın alınmaz ise, geçici hesapta tutulan kâr, satışın ya­pıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yı­lının kâr ve zarar hesabına eklenir.

Yenileme fonu hesabında tutulan kâr, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil olmak üzere bir veya birden fazla kıymetin satın alınması neticesinde ay­rılacak amortismanlarına mahsup edilir. Mahsup işleminin, iktisadi kıymetin de­ğerinin amortisman yoluyla itfa edilme süresinden önce tamamlanması duru­munda ise iktisadi kıymetin kalan değer kısmı için amortisman ayrılmasına de­vam edilecektir.

Satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr o yılın kâr ve zarar hesabına eklenir.

Yenileme fonu vergi avantajı sağlıyor

Yenileme Fonu; işletmeleri bir yandan yeni yatırıma ve iktisadi kıymet satın al­maya teşvik etmekte öte yandan amor­tismana tabi iktisadi kıymet satışlarında oluşan kârın vergilemesinin ertelenmesi suretiyle vergisel avantajlar sağlamakta­dır. Kurumlar Vergisinde düzenlenmiş olan gayrimenkul satış kazancı istisna­sının yürürlükten kaldırılmış olmasıyla birlikte gayrimenkul satışlarından olu­şan kârlarının yenileme fonuna alınarak ertelenecek olması işletmelere hem ver­gisel avantaj sağlamakta hem de nakit akışlarını dengelemektedir.