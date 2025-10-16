Trafik cezalarında ödeme ve itiraz yolları
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haftalık çalışma programına göre, 14 Ekim Salı günü trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ele alınacağı açıklandı.
36 maddelik kanun teklifinin detaylarına baktığımızda alkollü araç kullanmak, trafikte kavga ve saldırı, seyir halinde telefon kullanmak, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme gibi ihlallere yönelik haklı ve yerinde cezalar Meclis’in gündemine geliyor. Kamuoyunun dikkatini çeken bu düzenlemeler neticesinde trafik cezalarında ödeme, indirim ve cezaya itiraz süreci ile ilgili sorular gündeme gelmekte.
Trafik cezaları 1 ay içinde ödenirse indirim var
Trafik cezaları idari para cezası niteliği taşımakta olup, yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevli ve yetkili personel tarafından düzenlenmektedir. Cezaya ilişkin düzenlenen tutanaklar yine aynı kurumlar tarafından muhatabına tebliğ edilmektedir.
Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesine göre trafik cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, trafik idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi durumunda, cezadan %25 oranında indirim yapılır.
Trafik cezası kesilenler, zor durumda olmaları ve ödeme güçlüğü nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak tecil ve taksitlendirmeye müracaat edebilirler.
Trafik cezası ödenmemiş araçların muayenesi ve satışı
Vadesi geçmiş trafik idari para cezasının bulunması durumunda araç muayenesi yaptırılamaz. Araç muayenesinin yaptırılabilmesi için trafik cezası borcunun ödenmiş olması gerekir. Trafik idari para cezasının ödenmeden aracın muayenesinin yapılması ve satışının gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Araç satışı ve ilişik kesme işlemleri sırasında, trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibi adına düzenlenmişse araç sahibinden tahsil edilerek ilişik kesme belgesinin verilmesi, araç sahibi adına düzenlenmemişse, yine ilişik kesme belgesinin verilerek cezanın muhatabından aranılması gerekmektedir. İlişik kesme belgesinin verildiği tarihten önceki tarihe ilişkin trafik idari para cezalarının muhatabı ise aracın eski sahibi olmaktadır.
Trafik cezalarının ödeme şekli Trafik cezaları;
-gib.gov.tr internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden,
-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,
-Anlaşmalı banka Şubelerinden,
-Alternatif ödeme kanalları (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık)
-PTT işyerlerinden,
-Tüm vergi dairelerinden, ödenebilir. Trafik cezaları süresinde ödenmediğinde aylık %5 oranında faiz uygulanmakta olup uygulanan faiz tutarı trafik ceza tutarının iki katını geçemez.
Trafik cezalarına dava açma
Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, bu tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kabahat fiilinin işlendiği yer sulh ceza hâkimliğine başvuruda bulunarak itiraz edilir ve dava açılır. Bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ceza kesinleşir.
