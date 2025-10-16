Trafik cezalarında ödeme ve itiraz yolları

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hafta­lık çalışma programına göre, 14 Ekim Salı günü trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayol­ları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapıl­masına Dair Kanun Teklifi’nin ele alınaca­ğı açıklandı.

36 maddelik kanun teklifinin detaylarına baktığımızda alkollü araç kul­lanmak, trafikte kavga ve saldırı, seyir ha­linde telefon kullanmak, kırmızı ışıkta geç­me, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme gibi ihlallere yönelik haklı ve ye­rinde cezalar Meclis’in gündemine geliyor. Kamuoyunun dikkatini çeken bu düzenle­meler neticesinde trafik cezalarında öde­me, indirim ve cezaya itiraz süreci ile ilgili sorular gündeme gelmekte.

Trafik cezaları 1 ay içinde ödenirse indirim var

Trafik cezaları idari para cezası nite­liği taşımakta olup, yetki sınırları için­de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan­darma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Ka­rayolları Genel Müdürlüğünün ilgili bi­rimlerinde görevli ve yetkili personel ta­rafından düzenlenmektedir. Cezaya iliş­kin düzenlenen tutanaklar yine aynı kurumlar tarafından muhatabına teb­liğ edilmektedir.

Karayolları Trafik Kanununun 115 in­ci maddesine göre trafik cezalarının, tuta­nağın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, trafik idari para cezalarının tebliğ edildiği tari­hinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi du­rumunda, cezadan %25 oranında indirim yapılır.

Trafik cezası kesilenler, zor durumda ol­maları ve ödeme güçlüğü nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine gö­re 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alı­narak tecil ve taksitlendirmeye müracaat edebilirler.

Trafik cezası ödenmemiş araçların muayenesi ve satışı

Vadesi geçmiş trafik idari para cezasının bulunması durumunda araç muayenesi yaptırılamaz. Araç muayenesinin yaptırı­labilmesi için trafik cezası borcunun öden­miş olması gerekir. Trafik idari para ce­zasının ödenmeden aracın muayenesinin yapılması ve satışının gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Araç satışı ve ilişik kesme işlemleri sı­rasında, trafik idari para cezası karar tuta­nağı araç sahibi adına düzenlenmişse araç sahibinden tahsil edilerek ilişik kesme bel­gesinin verilmesi, araç sahibi adına düzen­lenmemişse, yine ilişik kesme belgesinin verilerek cezanın muhatabından aranıl­ması gerekmektedir. İlişik kesme belgesi­nin verildiği tarihten önceki tarihe ilişkin trafik idari para cezalarının muhatabı ise aracın eski sahibi olmaktadır.

Trafik cezalarının ödeme şekli Trafik cezaları;

-gib.gov.tr internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden,

-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,

-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

-Yabancı ülkede faaliyet gösteren ban­kaların; kredi kartları, banka kartları ve di­ğer ödeme yöntemleri ile,

-Anlaşmalı banka Şubelerinden,

-Alternatif ödeme kanalları (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık)

-PTT işyerlerinden,

-Tüm vergi dairelerinden, ödenebilir. Trafik cezaları süresinde ödenmediğinde aylık %5 oranında faiz uygulanmakta olup uygulanan faiz tutarı trafik ceza tutarının iki katını geçemez.

Trafik cezalarına dava açma

Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, bu tutanağın tebliğ tarihinden itiba­ren 15 gün içinde kabahat fiilinin işlendi­ği yer sulh ceza hâkimliğine başvuruda bu­lunarak itiraz edilir ve dava açılır. Bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ceza kesinleşir.