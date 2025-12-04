Başvuru yapmayan KDV iadesi alamaz
Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayarak tüketimine kadar her aşamada oluşan katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisidir. KDV, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen verginin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın ödenmesi esasına dayanan bir sistemdir.
Teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olması halinde, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen verginin iade edilmesi kanuni bir zorunluluk olarak uygulanmaktadır. Mükelleflerin KDV iade talepleri bir takım süreler ve prosedürler dahilinde Vergi Daireleri tarafından yerine getirilmektedir.
KDV İadesi ile ilgili olarak; Katma Değer Vergisi Kanununun 32. Maddesi 7104 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, buna göre; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade olunur. KDV İadesinde iadeye başvuru süreleri 5 yıllık zamanaşımı süresine bağlı kalmaksızın sınırlandırılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar talep edilmeyen KDV İade Alacaklarında zamanaşımına dikkat etmek gerekiyor.
2023 yılı iadeleri zamanaşımına uğruyor
KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; iade talebinin iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. İade tutarının beyannamede gösterilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle birlikte iade başvurusunun da yapılması gerekmektedir.
Bu düzenleme çerçevesinde, 2023 yılında tam istisna ve tevkifatlı işler kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart iade talep dilekçeleri en geç 31.12.2025 tarihine kadar vergi dairesine verilmelidir. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmaz ise tam istisnalardan ve tevkifatlı işlemlerden doğan KDV İadesi zamanaşımına uğrar ve iadesi alınamaz.
2024 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler zamanaşımına uğruyor
KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir. Buna göre, 2024 yılı indirimli oran kapsamında teslimlerinden doğan KDV iade alacaklarının 2025 Kasım dönemi beyannamesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesi”nin ve talep edilen diğer belgelerin en geç 31.12.2025 tarihine kadar vergi dairesi sistemine girilmesi gerekmektedir. Yıl bittikten sonra yapılan başvurular ve düzeltme beyannameleri vergi daireleri tarafından dikkate alınmamaktadır. 2025 yılı bitmeden başvuru yapılmaz ise söz konusu KDV İade alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.
Vergi hukukunda zamanaşımı süreleri 5 yıl olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, KDV İadesi başvuruları yönünden zamanaşımı süreleri sınırlandırılmış bulunmaktadır. KDV İadeleri başvuru süreleri hak düşürücü süredir. Dolayısıyla 2024 ve önceki yıllara ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları ile 2023 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tevkifattan doğan KDV iade alacaklarının zamanaşımına uğramaması için 2025 yılı sonuna kadar iade talep dilekçeleri ve diğer belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmayan söz konusu KDV İadeleri alınamaz.
