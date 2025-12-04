Başvuru yapmayan KDV iadesi alamaz

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet­lerin üretiminden başlayarak tüke­timine kadar her aşamada oluşan kat­ma değeri vergileyen bir yayılı muame­le vergisidir. KDV, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen verginin, teslim ve hizmetler nedeniyle hesapla­nan vergiden mahsup edilerek kalan tu­tarın ödenmesi esasına dayanan bir sis­temdir.

Teslim ve hizmetlerin KDV’den istis­na olması halinde, satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergi­nin iade edilmesi kanuni bir zorunlu­luk olarak uygulanmaktadır. Mükellefle­rin KDV iade talepleri bir takım süreler ve prosedürler dahilinde Vergi Daireleri tarafından yerine getirilmektedir.

KDV İadesi ile ilgili olarak; Katma Değer Vergisi Kanununun 32. Maddesi 7104 Sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, buna göre; vergiye tabi işlemlerin mev­cut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerin­de indirilemeyen Katma Değer Vergi­si, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Hazine ve Maliye Ba­kanlığınca tespit edilecek esaslara göre iade olunur. KDV İadesinde iadeye baş­vuru süreleri 5 yıllık zamanaşımı süre­sine bağlı kalmaksızın sınırlandırılmış olup, 2025 yılı sonuna kadar talep edil­meyen KDV İade Alacaklarında zamana­şımına dikkat etmek gerekiyor.

2023 yılı iadeleri zamanaşımına uğruyor

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; iade talebinin iade hakkı doğuran işle­min gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. İade tutarının beyanna­mede gösterilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belge­lerle birlikte iade başvurusunun da ya­pılması gerekmektedir.

Bu düzenleme çerçevesinde, 2023 yı­lında tam istisna ve tevkifatlı işler kap­samında iade hakkı doğuran işlemler­den doğan KDV iade taleplerinde, iade için gerekli tüm belgeler ile standart ia­de talep dilekçeleri en geç 31.12.2025 ta­rihine kadar vergi dairesine verilmeli­dir. Yıl sonuna kadar başvuru yapılmaz ise tam istisnalardan ve tevkifatlı işlem­lerden doğan KDV İadesi zamanaşımına uğrar ve iadesi alınamaz.

2024 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler zamanaşımına uğruyor

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre; vergi oranı indirilen teslim ve hizmet­lerle ilgili olup indirim yoluyla giderile­meyen verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir. Buna göre, 2024 yılı indirimli oran kapsamın­da teslimlerinden doğan KDV iade ala­caklarının 2025 Kasım dönemi beyan­namesinde beyan edilmesi ve “Standart İade Talep Dilekçesi”nin ve talep edilen diğer belgelerin en geç 31.12.2025 tari­hine kadar vergi dairesi sistemine giril­mesi gerekmektedir. Yıl bittikten sonra yapılan başvurular ve düzeltme beyan­nameleri vergi daireleri tarafından dik­kate alınmamaktadır. 2025 yılı bitme­den başvuru yapılmaz ise söz konusu KDV İade alacakları zamanaşımına uğ­rayacaktır.

Vergi hukukunda zamanaşımı sürele­ri 5 yıl olarak düzenlenmiş olmakla bir­likte, KDV İadesi başvuruları yönünden zamanaşımı süreleri sınırlandırılmış bulunmaktadır. KDV İadeleri başvuru süreleri hak düşürücü süredir. Dolayı­sıyla 2024 ve önceki yıllara ait indirim­li orana tabi işlemlerden doğan KDV ia­de alacakları ile 2023 ve önceki yıllara ait tam istisna ve tevkifattan doğan KDV iade alacaklarının zamanaşımına uğra­maması için 2025 yılı sonuna kadar ia­de talep dilekçeleri ve diğer belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Yıl sonu­na kadar başvuru yapılmayan söz konu­su KDV İadeleri alınamaz.