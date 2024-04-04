Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

1 Nisan itibariyle kurumlar vergisi beyan dönemi başlamış bulunmaktadır. Kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

Kurumlar vergisine tabi mükellefler tarafından 2023 yılında elde edilen kurum kazançları 1 Nisan ile 30 Nisan arasında beyan edilerek 30 Nisan tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kurumlar vergisi oranı

-7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranı %25 olup, sektörler itibariyle farklı oranlar belirlenmiştir.

-Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için % 30

-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar için %23, ihracat faaliyetinde % 18,

- İhracatçı kurumlar için ihracat faaliyetlerinde % 20,

-Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretimle iştigal eden kurumlar % 24,

-Payları Borsa İstanbul Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az % 20 oranında halka arz edilen ve sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretimle iştigal eden kurumlar için % 22, oranında uygulanacaktır.

5 puan vergi indirimi

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden vergiye uyumlu olma koşullarını sağlayanlar 2023 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirebileceklerdir.

Enflasyon düzeltmesi

Vergi Usul Kanunu Geçici 33 ncü madde ile, 31/12/2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

İstisnalara dikkat

İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemektedir. Ayrıca, risturn istisnası ve yatırım indirimi istisnası sadece kurum kazancının yeterli olması halinde uygulanabilir, diğer istisnalar ise geçmiş yıl zararı olarak ertesi yıla devredilebilir.

Geçmiş yıl zarar mahsubu

Kurumlar vergisi beyannamesinde her yılın zararı ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yıllar zararı beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmektedir. 7143, 7326 ve 7740 sayılı Kanunlar kapsamında matrah artırımında bulunulan 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait olup indirilmeyen geçmiş yıl zararlarının yarısı yıllık beyanname üzerinde mahsup edilebilecektir. Ayrıca 7440 sayılı Kanun uyarınca matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2022 yılına ait zararlarının tamamının 2023 yılından itibaren izleyen yıl kârlarından mahsup edilemeyeceği unutulmamalıdır.

Yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca yurt dışında elde edilen kazançlar nedeniyle yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’de beyan edilen kurum kazançları üzerinden mahsubu mümkündür. Mahsup edilebilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara kanununun 32’nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.