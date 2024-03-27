Eğitim öğretim faaliyetlerinde gelir vergisi istisnası

Son dönemlerde artan eğitim ve öğretim ücretleriyle gündeme gelen özel okullar, yüksek ücretlere rağmen devlet okullarına oranla öğretmen başına düşen öğrenci sayısının daha az olması ve bu nedenle daha kalabalık sınıflardaki eğitim sistemine göre daha iyi bir şekilde bireyselleştirilmiş eğitim sunabilmeleri, sosyal ve sportif faaliyetler, okul binalarının donanımları, güvenlik ve hijyen gibi sebeplerle ebeveynler tarafından tercih edilebilmektedir.

Kamu otoritesi tarafından ise devlet okullarına bir alternatif olarak özel eğitim ve öğretim kurumlarını desteklemek adına bir takım vergisel avantajlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili mevzuat çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisnanın kapsamı ve uygulaması ele alınacaktır.

İstisna kapsamındaki eğitim öğretim kurumları

-Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 19, 20 ve 21’inci maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları -İlköğretim Okulu, 1739 sayılı kanunun 22-25’inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları

-Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı kanunun 26-30’uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını,

-Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını, İfade etmektedir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşlar “kreş”, 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşlar ise “gündüz bakımevi” olarak adlandırılmaktadır.

İstisnanın kapsamı

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, bu tarihten önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 01/01/2017 tarihinden sonra devralanlar tarafından elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunmaktadır.

İstisnanın süresi

Faaliyete geçilen dönemden itibaren söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançlar 5 vergilendirme döneminde gelir vergisinden istisna olacaktır. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez İstisnadan yararlanan mükelleflerin yeni bir okul açmaları halinde, yeni açılan okul ayrı bir birim olarak değerlendirilir. Kurumun devri halinde istisnadan yararlanılmayan süre için istisnadan yararlanılır.

İstisna, eğitim faaliyetlerine uygulanır

Eğitim tesislerinde yer alan, büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamında değildir. Ancak yemek ve yatma bedelinin okul ücretine dâhil olduğu durumlarda herhangi bir ayrım yapılmadan kazancın tamamına istisna uygulanacaktır.