Bankacılık krizi kripto paraları da etkiledi! Bitcoin 25 bin doları test ediyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’den gelen ÜFE verisi, aylık %0.3 beklentisine karşılık -%0.1 gelerek, FED’in gelecek hafta yapılacak toplantısında daha az sıkılaşmaya gideceği yönünde beklentileri arttırdı. Amerika’da başlayan ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi İsviçre’nin dev bankası Credit Suisse’in 2022 yılı mali ve operasyonel sonuçlarına göre 7.3 milyar İsviçre frangı yani 8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Gelen veriler ve haberler ABD borsalarında satış baskısına neden oldu ve küresel piyasalarla paralel olarak gelişmeler kriptolarda da yükselişlerin ardından hızlı satış baskısı yarattı. S&P500 -%0,7 ve Nasdaq %0,1 değişimlerle günü sonlandırdı. Euro Bölgesinde, Credit Suisse haberleriyle daha sert geri çekilmeler görüldü. Kripto piyasasında da yükselişlerin ardından %5 civarında geri çekilmeler oldu.

Altcoinler’de yatay pozitif seyir

Bitcoin birçok kez test ettiği 25 bin 250 dolar seviyesine kadar yükselse de bu sabah saatlerinde 24.460$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor, Ethereum da 1.650 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinler’de ise yatay pozitif bir seyir hakim.

Kripto piyasasının toplam değeri %2 artış göstererek psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.04 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek %45.6, Ethereum dominasyonu ise %19,4 seviyelerinde yer alıyor. Bugün ARPA ve MASK çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Bugün küresel piyasaların radarında TSİ 15:30’da ABD’den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi olacak ve ardından ECB’nin TSİ 16:15’te açıklayacağı faiz kararı var. Piyasa beklentisi ise 50 baz puan artış olacağı yönünde. Lagarde’ın konuşması da bugün yakından izlenecek.