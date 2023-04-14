Ethereum son 11 ayın zirvesine çıktı: 2100 doları geçti

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Ethereum’da Shangay (Shapella) güncellemesi ardından %12 yükseliş göstererek son 11 ayın zirvesi olan 2.128 dolar seviyesi test edildi. Bitcoin ise Ethereum’u takip ederek son 10 ayın zirvesi olan 31 bin dolar seviyesini test etti. 2023 rekorlarını sürekli tazeleyen kripto piyasasından bu sabah saatlerinde yükselişlerine devam eden majör kriptolarla birlikte altcoinlerde de %5 civarında artışlar mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri 2 günde %5 civarında artış göstermesiyle birlikte bu sabah saatlerinde 1.25 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösteriyor.

Dün ABD’den gelen ÜFE verisi sürpriz bir şekilde beklentilerin oldukça altında gelmesiyle Nisan 2020’den bu yana en sert düşüş gerçekleşti. Ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi dört haftalık ortalamaya yakın seyretse de piyasalarda FED’in faiz artışlarının sonuna yaklaşmış olabileceği beklentisiyle risk iştahı arttı. Veriler sonrası dolar endeksi yaklaşık son bir yılın en düşük seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı bir yılın zirvesini görürken, kripto para piyasasındaki artışların önderliğinde ABD hisse senedi piyasaları da pozitif kapanışlar yaptı.

Günün en çok kazandıran kripto paraları hangileri?

Bitcoin bu sabah saatlerinde 30.900 dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum 2.110$ seviyelerinin üzerinde alıcı buluyor. Bitcoin dominansı 3 gün önce son 8 ayın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçmesi ve Ethereum Shangay (Shapella) güncellemesinin de etkisiyle Ethereum’un piyasaya hakimiyeti %20.3 seviyelerine yükselmesi uzun süredir baskı altında olan altcoinlerinde hareketlenmesine neden oldu. Bazı altcoinlerin ise daha pozitif ayrışma ise dikkat çekiyor. Dün TOMO, WOO, LDO ve ANT günün en çok kazandıran kripto paraları olarak öne çıkıyor.