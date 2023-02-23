FED tutanakları sonrası: Bitcoin 25 bin direncini test ediyor

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto paraların 24 saatini değerlendirdi. Yorak'ın değerlendirmesi şöyle;

Şahin olması beklenen ve önümüzdeki para politikası toplantısında 50 baz puan faiz artırımına ışık tutan demeçler gelebileceğini fiyatlayan piyasa açıklanan tutanaklar sonrası rahatladı. Fed tutanaklarına göre yetkililer faiz artış sürecinin bir süre daha devam etmesi gerektiğini ancak artış hızının 25 baz puana düşürülmesinin doğru bir adım olduğunu değerlendiriyor. Son dört günde %5’e yakın geri çekilme kaydeden ABD piyasaları bu mesajlardan sonra rahatladı ve dört gün sonra günü yatay pozitif kapatmayı başardı. Aynı şekilde son iki günde %5 civarı geri çekilen kripto para piyasası da akşam saatlerinden sonra toparlandı ve gözünü tekrar 25.000$ direncine çevirdi. Bitcoin dominasyonu 44,2 seviyesinde yatay kalırken Ethereum dominansı 19,2’ye yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise tekrardan 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. Altcoinler ise dün akşamdan sonra yükseldi. Dün Bitay’da en çok yükselen kripto paralar ACH, AMP, DODO ve RVN oldu.

Dün beklentiden olumlu mesajlar içeren Fed tutanakları sonrası ABD vadeli piyasaları sabah saatlerinde pozitif seyretti. Yeni günde risk iştahında artış var. Haftanın geri kalanında ciddi bir makro veri bulunmazken bugün TSİ 13.00’da açıklanacak olan Euro bölgesi tüketici enflasyonu verisi takip edilecek. Enflasyonun beş ay sonra artması beklenirken Euro’da baskı görülüyor. Beklentiden güçlü gelebilecek veriler küresel hisse senetlerinde bir baskı oluşturabilir. Ancak verinin kripto para piyasasına doğrudan ciddi bir etkisi olacağı kanaatindeyiz.