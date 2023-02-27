Hafta sonu kaybı sürüyor! Bitcoin çıkış arıyor

Geçtiğimiz hafta 25 bin 250 dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, hafta sonu 22 bin 720 seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün ise 23 bin 275 üzerinde 23 bin 370 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum da hala 1.720 dolar seviyesini aşamadı ve 1.635 dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum’un Bitcoin’e göre daha pozitif hareketlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bitcoin dominansının 44 seviyesinin altına gelmesi alt coinleri biraz daha güçlü tutarken Ethereum dominansı ise 19,4 ile yükselişte.

Geçtiğimiz hafta gelen veriler, FED’in faiz arttırım hızını yavaşlatmayacağını gösteriyor. Doların artışına sebep olan bu veriler piyasada risk iştahının düşmesine sebebiyet verdi. Bu hafta kripto para piyasasını çok yoğun bir makro gündem maddesi yok, bu yüzden de kriptoların kendi iç dinamiklerindeki haber akışları önemli olacaktır. Piyasa bugün Türkiye saati ile 16:30’da ABD’den gelecek olan Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi ve FED üyelerinin konuşmalarını da takip edecek.

Vadeli endekslerde ise yatay pozitif seyir göze çarpıyor. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,03 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor.